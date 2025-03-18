Samsung, hayatta kalmaya çalışıyor: CEO'dan 'ya hep ya hiç' uyarısı

Samsung tehlikede
Lee’nin açıklamaları, Samsung’un 2.000 üst düzey yöneticisinin katıldığı kapalı bir seminerde önceden kaydedilmiş bir video aracılığıyla yapıldı. Şirketin temel kimliğini ve rekabet gücünü yeniden tesis etme çabalarının bir parçası olarak düzenlenen bu toplantılar, Samsung’un içsel bir krizle yüzleştiğini gösteriyor.
Lee, açıkça Samsung'un bir hayatta kalma meselesiyle karşı karşıya olduğunu belirtirken yöneticileri durum üzerinde derinlemesine düşünmeye ve şirketin geleceğini güvence altına almak için kısa vadeli kârlardan fedakarlık etmeyi gerektirse bile zor önlemlere hazırlanmaya çağırdı.
Yapay zeka çiplerinde gerileme alarm veriyor
Samsung, televizyonlardan akıllı telefonlara, bellek yongalarından ekran panellerine kadar birçok alanda pazar payı kaybederken, en büyük tehlike yapay zeka çiplerinde yaşanıyor. Nvidia ve TSMC gibi rakipler sektörde hızla ilerlerken, Samsung bu yarışta geride kalmış durumda.
Lee’nin bu uyarısı, 19 Mart’ta gerçekleşecek yıllık hissedarlar toplantısı öncesinde geldi. Yatırımcılar, Samsung’un nasıl bir strateji izleyeceğini ve şirketin kayıplarını nasıl telafi edeceğine dair net bir yol haritası bekliyor.
Öte yandan, Lee’nin şirket yönetiminde daha aktif bir rol üstlenmesi beklenirken, geçmişten gelen hukuki sorunları hala tam olarak çözülmüş değil. Ocak ayında, 2015’teki tartışmalı bir birleşme ile ilgili açılan davada aklandı, ancak savcılar kararı temyize götürdü.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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