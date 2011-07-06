Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Picasa ve Blogger isimlerine elveda

7 yıl
2,4b
1
9
Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Google’ın daha beta aşamasındayken sosyal medyanın bir numaralı gündemi haline gelen Google+ için bundan sonraki stratejisinin ne olacağı ortaya çıktı. Mashable sitesinin resmi olarak doğrulanmayan iddiasına göre Google’ın hemen tüm hizmetleri Google+ odaklı olacak ve isimleri değişecek.

Görünüşe göre Google sosyal ağına tahmin edilenden daha fazla önem veriyor ve Facebook’dan özellik olarak çok daha farklı olmasını istiyor.

İddiaya göre Google ilk adımı Blogger ve Picasa hizmetlerinin isimlerini değiştirerek atıyor. Google’ın en popüler hizmetlerinden ikisi olan Blogger ve Picasa, yoluna Google Photos ve Google Blogs olarak devam edecek. Hizmetlerin içeriği tabi ki değişmiyor. Değişiklik sadece isim anlamında olacak. Bilindiği gibi Picasa 2004 yılında, Blogger ise 2003 yılında (Twitter’ın kurucu ortağı Evan Williams’dan) Google tarafından satın alınmıştı.

Google’ın bu hamlesi normalde daha önce başlamıştı. 2006 yılında site tasarım portalı JotSpot’u satın alan Google adını Google Sites olarak, 2009 yılında satın aldığı VOIP hizmeti sunan GrandCentral platformunun adını ise Google Voice olarak değiştirmişti. Ancak sadece YouTube, popülerliği nedeniyle aynı kalmış tersine Google Video ise kapatılmıştı.

Google Photos ve Google Blogs değişiminin tamamlanması 1-1.5 ayı bulacak. Bu süre. Google+’ın yaygın kullanıma başlayacağı tarih olarak tahmin ediliyor. Ayrıca Google’ın 31 Temmuz’da tüm gizli profilleri sileceği yönünde de dedikodular bulunuyor.

Bu, Google’ın tarihindeki en büyük isim değişikliği çalışması olacak. Aslında Mart ayında Blogger’da yapılan önemli güncellemelerin arasında isim değişikliğinin de olması bekleniyordu.

Blogger ve Picasa, Google+ için tamamlayıcı iki önemli faktör. İkisi de sosyal ağ ürünleri ve hergün daha çok kullanıcıyı kendisine çekiyor. Bu açıdan Google+’ın lokomotifi olabilirler.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ThunComb 7 yıl
Google işini biliyor.Blogger google+'a entegre olduğu zaman her kullanıcının ayrı bir blogu filan cidden güzel çalışmalar...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MarlonJD 7 yıl
Google+ davetiye sistemiyle aslinda uygulamasini hem deniyor hemde bu sekilde daha fazla merak uyandiriyor. Ama google dan gidip ios a uygulama yapacagina biz android kullanicilarina google+ uygulamasiyla girisimize izin verse davetiyesiz androide kiyak gecmesi lazimdi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gencbeyiin 7 yıl
Bir allahın kuluda .davetiye göndersin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bhgrz 7 yıl
Google=kalite
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mistifa 7 yıl
Google+ şimdiden facebook'un pabucunu dama atma potansiyeline sahip. Ustelik facebook'un kişisel verilelerle ilgili kurnazlıkları da yok. Yaşasın yeni kral.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
séquestre 7 yıl
Büyük adımlar atıyorlar , merakla izliyoruz ..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yasinemir 7 yıl
blogspot.com uzantısı değişecek mi?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Recharged 7 yıl
Google çok iddaalı bu Google + konusunda.Değişimleri görüyoruz,izliyoruz merakla.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ucak965 7 yıl
Google çoğu hizmetinde değişiklik yaparak dikkatleri üzerine çekmeyi mi planlıyor acaba?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl AMD'nin yeni nesil Fusion-A serisi işlemcileri "video inceleme" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim