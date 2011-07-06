Picasa ve Blogger isimlerine elveda

Google’ın daha beta aşamasındayken sosyal medyanın bir numaralı gündemi haline gelen Google+ için bundan sonraki stratejisinin ne olacağı ortaya çıktı. Mashable sitesinin resmi olarak doğrulanmayan iddiasına göre Google’ın hemen tüm hizmetleri Google+ odaklı olacak ve isimleri değişecek.





Görünüşe göre Google sosyal ağına tahmin edilenden daha fazla önem veriyor ve Facebook’dan özellik olarak çok daha farklı olmasını istiyor.





İddiaya göre Google ilk adımı Blogger ve Picasa hizmetlerinin isimlerini değiştirerek atıyor. Google’ın en popüler hizmetlerinden ikisi olan Blogger ve Picasa, yoluna Google Photos ve Google Blogs olarak devam edecek. Hizmetlerin içeriği tabi ki değişmiyor. Değişiklik sadece isim anlamında olacak. Bilindiği gibi Picasa 2004 yılında, Blogger ise 2003 yılında (Twitter’ın kurucu ortağı Evan Williams’dan) Google tarafından satın alınmıştı.





Google’ın bu hamlesi normalde daha önce başlamıştı. 2006 yılında site tasarım portalı JotSpot’u satın alan Google adını Google Sites olarak, 2009 yılında satın aldığı VOIP hizmeti sunan GrandCentral platformunun adını ise Google Voice olarak değiştirmişti. Ancak sadece YouTube, popülerliği nedeniyle aynı kalmış tersine Google Video ise kapatılmıştı.





Google Photos ve Google Blogs değişiminin tamamlanması 1-1.5 ayı bulacak. Bu süre. Google+’ın yaygın kullanıma başlayacağı tarih olarak tahmin ediliyor. Ayrıca Google’ın 31 Temmuz’da tüm gizli profilleri sileceği yönünde de dedikodular bulunuyor.





Bu, Google’ın tarihindeki en büyük isim değişikliği çalışması olacak. Aslında Mart ayında Blogger’da yapılan önemli güncellemelerin arasında isim değişikliğinin de olması bekleniyordu.





Blogger ve Picasa, Google+ için tamamlayıcı iki önemli faktör. İkisi de sosyal ağ ürünleri ve hergün daha çok kullanıcıyı kendisine çekiyor. Bu açıdan Google+’ın lokomotifi olabilirler.