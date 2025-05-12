Samsung Galaxy S25 Edge tanıtım afişleri sızdırıldı

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Samsung’un katlanabilir ilk telefonundan sonra en çok merak edilen modeli haline gelen Galaxy S25 Edge için zaman daralıyor. İnceliği ile dikkat çekecek modelin tanıtım afişleri de internete sızmış durumda.

Samsung Galaxy S25 Edge netleşiyor

5.8mm kalınlık değerine sahip olan Samsung Galaxy S25 Edge modelinde 6.7 inçlik AMOLED ekran ve 120Hz tazeleme hızı olacağı belirtiliyor. Snapdragon 8 Elite for Galaxy yongasından güç alacak model 12GB LPDDR5X RAM ve 256GB UFS 4.0 depolama ile gelecek.

Samsung Galaxy A14 kullanıcılarına kötü haber 1 gün önce eklendi

Afişlerden ekranın Gorilla Glass Victus 2 ile kaplandığı görülüyor. IP68 ile suya ve toza dayanıklı olan gövde, 200MP 3x yakınlaştırma ana sensör, 12MP ön kamera, tüm günü çıkarabilen 3900mAh batarya, 25W hızlı şarj özellikler arasında.

Galaxy S25 Edge ile birlikte pek çok aksesuar da satışa sunulacak. Silikon kılıf, deri görünümlü PU kılıf, şeffaf silikon koruma kılıfı, parlaklığı azaltan ekran koruması firmanın orijinal ürünleri arasında yer alıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Samsung Galaxy S25 Edge en net şekliyle sızdırıldı