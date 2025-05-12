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    Samsung Galaxy S25 Edge tanıtım afişleri sızdırıldı

    Samsung Galaxy S25 Edge akıllı telefon modelinin basın tanıtım afişleri sızdırıldı ve telefonla ilgili pek çok ayrıntı gün yüzüne çıktı. Cihaz en ince ve en güçlü telefon olma yolunda.  

    Samsung Galaxy S25 Edge Tam Boyutta Gör
    Samsung’un katlanabilir ilk telefonundan sonra en çok merak edilen modeli haline gelen Galaxy S25 Edge için zaman daralıyor. İnceliği ile dikkat çekecek modelin tanıtım afişleri de internete sızmış durumda. 

    Samsung Galaxy S25 Edge netleşiyor

    5.8mm kalınlık değerine sahip olan Samsung Galaxy S25 Edge modelinde 6.7 inçlik AMOLED ekran ve 120Hz tazeleme hızı olacağı belirtiliyor. Snapdragon 8 Elite for Galaxy yongasından güç alacak model 12GB LPDDR5X RAM ve 256GB UFS 4.0 depolama ile gelecek. 

    Afişlerden ekranın Gorilla Glass Victus 2 ile kaplandığı görülüyor. IP68 ile suya ve toza dayanıklı olan gövde, 200MP 3x yakınlaştırma ana sensör, 12MP ön kamera, tüm günü çıkarabilen 3900mAh batarya, 25W hızlı şarj özellikler arasında. 

    Galaxy S25 Edge ile birlikte pek çok aksesuar da satışa sunulacak. Silikon kılıf, deri görünümlü PU kılıf, şeffaf silikon koruma kılıfı, parlaklığı azaltan ekran koruması firmanın orijinal ürünleri arasında yer alıyor. 

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    Yerli uçan araba AirCar, ilk kez insanlı uçtu

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    elcas 6 saat önce

    yani bütün çöpleri geri döüştürerek araç yapmışlar. bunu da değerli olarak mı açıklıyorlar.

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    turkelvis 2 gün önce

    Arabamız yerli ve milli

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    görevde olmayan polis ceza yazabilir mi open english yorum hello pervert, i"ve sent this mess?ge from your microsoft ?ccount. ayt edebiyat konuları ensede sivilce

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