Pioneer'dan dünyanın en küçük ve en hafif Blu-ray yazıcısı

Elektronik medya cihazları konusunda dünyanın en büyük üreticilerinden olan Pioneer, dünyanın en küçük ve hafif Blu-ray yazıcısını resmi olarak tanıttı.





BDR-XD04 adındaki model hali hazırdaki BDXL1 formatına destek veriyor. BD/DVD/CD formatlarında okuyup yazabiliyor. Ultra kompakt tasarıma sahip BDR-XD04 tüm BDXL formatlarına da destek veriyor. Tek katmanlı 25GB, çift katmanlı 50GB geleneksel Blu-ray disklerin yanında üç katmanlı 100GB BD-R, 4 katmanlı 128GB BD-R ve üç katmanlı 100GB BD-RE de desteklenen formatlardan.

Ürünün boyutları 14cm x 14mm x 14cm şeklinde. Tek ve çift katmanlı BD-R disklerde 6x hızında, üç ve 4 katmanlı BD-R disklerde 4x hızında yazabiliyor. Model 3D içeriklere de tam uyumlu olarak çalışıyor.





İnceliği ve pek çok formata destek vermesinin yanında BDR-XD04 önemli fonksiyonları da beraberinde getiriyor. Disk üzerinde meydana gelecek çizik veya bozulmalar varsa PowerRead bu bozuk alanlara geldiğinde sonraki düzgün veri noktasına geçiyor ve film keyfiniz sekteye uğramıyor. Aynı şekilde ses CD'leri üzerindeki bozuk alanlarda PureRead2+ teknolojisi benzersiz bir okuma algoritması oluşturarak bazılarında cızırtı çıkmasını engelliyor.





Auto Quite Mode ise kullanım durumuna göre disklerin dönüş hızını ayarlayarak gürültü seviyesini en aza indiriyor. Gücünü USB üzerinden alan cihaz başlangıç medyası olarak da kullanılabiliyor. USB girişinin yeterli gücü vermemesi durumundaysa opsiyonel adaptör ile gerekli enerjiyi sağlayabilirsiniz.





Cihaz kapalı durumda bile manuel olarak disk kapağı açılabiliyor. Ocak ayının 15'inden sonra satışa başlayacak ürün 149.99$ fiyat etiketine sahip.