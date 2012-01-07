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Blu-Ray / DVD Player ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Pioneer'dan dünyanın en küçük ve en hafif Blu-ray yazıcısı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
5,3b
1
18
Blu-Ray / DVD Player
Ekrem71
Haber Editörü
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Elektronik medya cihazları konusunda dünyanın en büyük üreticilerinden olan Pioneer, dünyanın en küçük ve hafif Blu-ray yazıcısını resmi olarak tanıttı. 

BDR-XD04 adındaki model hali hazırdaki BDXL1 formatına destek veriyor. BD/DVD/CD formatlarında okuyup yazabiliyor. Ultra kompakt tasarıma sahip BDR-XD04 tüm BDXL formatlarına da destek veriyor. Tek katmanlı 25GB, çift katmanlı 50GB geleneksel Blu-ray disklerin yanında üç katmanlı 100GB BD-R, 4 katmanlı 128GB BD-R ve üç katmanlı 100GB BD-RE de desteklenen formatlardan.
Ürünün boyutları 14cm x 14mm x 14cm şeklinde. Tek ve çift katmanlı BD-R disklerde 6x hızında, üç ve 4 katmanlı BD-R disklerde 4x hızında yazabiliyor. Model 3D içeriklere de tam uyumlu olarak çalışıyor.

İnceliği ve pek çok formata destek vermesinin yanında BDR-XD04 önemli fonksiyonları da beraberinde getiriyor. Disk üzerinde meydana gelecek çizik veya bozulmalar varsa PowerRead bu bozuk alanlara geldiğinde sonraki düzgün veri noktasına geçiyor ve film keyfiniz sekteye uğramıyor. Aynı şekilde ses CD'leri üzerindeki bozuk alanlarda  PureRead2+ teknolojisi benzersiz bir okuma algoritması oluşturarak bazılarında cızırtı çıkmasını engelliyor.

Auto Quite Mode ise kullanım durumuna göre disklerin dönüş hızını ayarlayarak gürültü seviyesini en aza indiriyor. Gücünü USB üzerinden alan cihaz başlangıç medyası olarak da kullanılabiliyor. USB girişinin yeterli gücü vermemesi durumundaysa opsiyonel adaptör ile gerekli enerjiyi sağlayabilirsiniz.

Cihaz kapalı durumda bile manuel olarak disk kapağı açılabiliyor. Ocak ayının 15'inden sonra satışa başlayacak ürün 149.99$ fiyat etiketine sahip.

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Astekiv 1 yıl
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aohung1104 7 yıl
Birine 5DVDden fazla bilgi sığıyor, 11 GB lık bilgiyi 5 dk da HDD ye atıyor, okuma güzel.
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ercutombalak 7 yıl
selamlar arkadaşlar az önce vatan computer dudullu şubesinden bu ürünü aldım. eve gelip yine yeni aldığım trust marka usb 2.0 cihazı üzeinden optik sürücüyü bağladım. Windows 7 otomatik olarak ürünü görüp driverı yükledi.ben de sevindim. daha sonra denemek için hemen içine bir dvd koydum. bir türlü okuumadı sanki usb kablosunu söküp çıkarıyormusum gibi kopmalar olup durdu.Yani çıkarılabilir depolama birimi olan aygıtlar'da görünmemeye başladı içindeki dvd'yi çıkardığımda yeniden görünür oldu? Bende usb hub'ı çıkarıp direk laptoptaki zaten 2 tane olan usb girişleri üzerinden bağlantı yaptım çalıştı dvd'yi okudu fakat azcık zorlandığında yine kopmalar oldu ... Sizce sorun ne? laptopun eski olması etkenmidir?
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Mr. 3D Waffle 7 yıl
artık flash beelklere filim koycakllar blu ray 50 gb sa red ray herhalde 200 gb tır
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DH Misafiri 7 yıl
2 ve 3 katman medyayı okuyabiliyor peki aynı zamanda yazabiliyor mu?
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hacı.basat 7 yıl
Kaç tanesi 15 dolar???
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CoreXXX 7 yıl
ucuza flaş bellekler taşınabilir medyalar derken optik sürücülere pek bakan olmaz oldu. dvd medyası milletin elinde çok o yüzden bi 15 yıl daha yaşar ama blu raya yatırım yapmak bana pek mantıklı gelmiyor. alırım 32 gb bi flaş bellek yazar silerim kolay taşırım felan fialn napacam bunu medyası bile 15 dolar ya
1 Yanıt Yanıtla +3
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Soul Master 7 yıl CoreXXX
CoreXXX

ucuza flaş bellekler taşınabilir medyalar derken optik sürücülere pek bakan olmaz oldu. dvd medyası milletin elinde çok o yüzden bi 15 yıl daha yaşar ama blu raya yatırım yapmak bana pek mantıklı gelmiyor. alırım 32 gb bi flaş bellek yazar silerim kolay taşırım felan fialn napacam bunu medyası bile 15 dolar ya

Kesinlikle katılıyorum arkadaşım..
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E_Aydin35 7 yıl
Teknoloji bastı gaza durdurmak zor iyi iş yakında yazıcılar cep yazıcıları olur diye korkuyorum ama kağıt nereye girecek böyle kalması iyi:)
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hacı.basat 7 yıl
150$ TR fiyatı değil, amazon fiyatı, buna göre 79$'ı baz almak lazım. amazon.com/...
Teknoloji bir yana geçen aylarda artık mecbur hissettim Ankara Kasırga bilgisayardan aldım BD-Yazıcı, her şeyiyle 220 lira LG 12x, arşiv tutuyorum, her BD'de 22.7GB'ı aşmamaya dikkat ettim, DVDlerde de 4.25 i aşmazdım.
Hesabım şöyle oldu 5 DVD 2.6liraya mal oluyordu bana ve içine bilgileri sığdırmak vaktimi çalıyordu başaramıyordum da. Vatan'dan 58 liraya 25'li Verbatim 4x BD aldım tanesi 2.32 liraya geldi. Birine 5DVDden fazla bilgi sığıyor, 11 GB lık bilgiyi 5 dk da HDD ye atıyor, okuma güzel.
Bana sürpriz olan kısımsa bu BD'leri alırken 4x diye aldım, BD-yazıcımda Fw falan güncellemedim ve 8x görüyor BD'leri. 9dk'da çekiyorum, başta alırken çok düşündüm ama şimdi memnunum, bilgisayarım çok doluydu, tonla DVDden aradığımı bulamıyorum, epey toparladık.
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UnRateD 7 yıl
Bluray bırakın artık Red-Ray var...:)
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Mat35 7 yıl UnRateD
UnRateD

Bluray bırakın artık Red-Ray var...:)

Evet varmış.


chip.com.tr/...

google.com.tr/...
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halog 7 yıl UnRateD
UnRateD

Bluray bırakın artık Red-Ray var...:)

Onun olayın ne.Kaç gb kapsitesi var.Yada özellikleri neler.
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IceRulez 7 yıl
bence senin acil mağaradan çıkman lazım
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