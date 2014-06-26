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Plantronics'in Gamecom serisi iddialı kulaklık modellerini inceledik

5 yıl
40,3b
1
Diğer Elektronik Cihazlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Dh Sezer
Haber Editörü
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Merak edilen kulaklıklar arasında ön plana çıkan gamecom serisini oyun ve müzik severler için bu videoda inceledik.
Merak edilen kulaklıklar arasında ön plana çıkan gamecom serisini oyun ve müzik severler için bu videoda inceledik.

Model: Gamecom 780/788

Tipi: Kafa üstü
Sürücüler 40 mm Sürücü
Frekans Yanıtı 20 Hz - 20 kHz
Mikrofon Frekans Yanıtı 100Hz - 10kHz
Ses Kanal: 7.1 Surround
Ağırlık 290 gr
Ses izolasyon: Evet
Mikrofon Gürültü önleme (Noise cancellation): Evet
Bağlantı: Usb Kablo (2 metre)
Kolaylaştırıcı Özellikler: Direkt bağlantı
- Ses ayarı 
- Mikrofon anahtarı
- Mikrofon açma ve kapatma  
- Dolby Surround Ses Göstergesi
- Surround Ses Açma ve kapatma 

Garanti Süresi : 24 Ay

Model: Gamecom 380/388

Tipi: Kafa üstü
Sürücüler 40 mm Sürücü
Frekans Yanıtı 20 Hz - 20 kHz
Mikrofon Frekans Yanıtı 100Hz - 10kHz
Ses Kanalı: Stereo
Ağırlık 242 gr
Ses izolasyon: Evet
Mikrofon Gürültü önleme (Noise cancellation): Evet
Bağlantı: Stereo (2 metre)
Kolaylaştırıcı Özellikkler: 
- Ses ayarı 
- Mikrofon anahtarı
- Mikrofon açma ve kapatma  

Garanti Süresi : 24 Ay

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
DH Sezer 5 yıl en beğenilen
Arkadaşlar fonda kullanılan müzik şahsıma aittir umarım beğenirsiniz iyi seyirler diliyorum.
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ovuzhan 2 yıl
Ürünü almanızı tavsiye etmem. Benim aldığım ürün 2 yıllık kullanım civarında sağ tarafından kırıldı. 1 hafta sonra sol taraf da kırıldı. Araştırdığımda aynı sorunu yurtdışındaki kullanıcıların da yaşadığını gördüm. Kesinlikle tavsiye etmiyorum.
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cinezre 3 yıl
merhaba. muadil bir model veya 388 380 ile takas düşünen olursa henüz dün aldığım bir 788 mevcut. bazı noktalarda ihtiyacımı karşılamadı.
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cinezre 3 yıl
merhaba. özellikle sesli görüşmeler ve radyo yayınlarında kullanmak üzere mikrofon kalitesi yüksek bir ürün arıyorum. asus strix 2.0 geri verdim. çünkü bilgisayara gelen ses direk karşıya gidiyordu. 380 modelinde budurum varmı yokmu bir arkadaşım test ederse sevinirim. yalnız test ederken kayıt aygıtlarında mikrofon geliştirmelerinin t ümünü devre dışı bırakmalısınız. akustik ve gürültü engelleme dc opset iptali falan. 780 olan sadece usb destekliyor galiba ve 7.1 olması dışında çok da bi farkı yok gibi. bu yüzden 380 olan model için rica ettiğim testi yapacak arkadaşıma şimdiden çok teşekkür ediyorum. eğer kulaklığagelen sesi karşı taraf durmuyorsa artık bu ürünü alacağım ve defteri kapatacağım. sesi iletmeyen ve kaliteli mikrofonu olan ibir ürün bulamıyorum bir türlü.
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IEfsaneyim 5 yıl
dostum duyulmamış markaların da elbet kaliteli ürünleri çıkar ama PLATRONICS nedir :)

-kullanan. kullanmayı düşünen arkadaşlar nedenlerini yazars bize de yardımcı olmuş olurlar
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MDV 5 yıl
780 muhtesem kulaklik
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Anna Dewitt 5 yıl
İncelemenin sonuna doğru müzik videosu çalarken sesinizi bastırmış. Kendi sesinizi biraz daha açarsanız iyi olur
. Bir de istenilen kulaklıkları test etmeye çalışıyorsunuz galiba. Steelseries Siberia V2 7.1 incelemesi de yaparsanız güzel olur. Aynı fiyat bandındaki ürünler arasında baya tavsiye ediliyor ama hiç Türkçe incelemesi yok maalesef.
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graal 5 yıl
DSP 500 gibi bir kulaklık neden yine üretilmez merak ediyorum. Kulaklığın artık kullanılmaz olma sebebi kulağımda olduğunu unuttuğumdan dolayı (o kadar hafif ve rahattı) sürekli takılıyken kalkıp gitmeye çalışmam. Kulağımı hapsedip Antalya sıcağında da terletmiyordu ve üstüne kulaklıklayken yanındakiyle de konuşabiliyordun. 788'in altına niye yazdım bunları elbette ki ilgili insanların bak bir de bu var demeleri için.
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bocekgrafik 5 yıl
388 kullanıyorum. Hoparlör ve mikrofonundan memnunum ama kablolarının ince olması, her an kopabilir hissiyatı uyandırıyor ki gerçeklik payı da var. Yeni versiyonda bu sorunu hallederler umarım.
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DH Sezer 5 yıl bocekgrafik
size bu konuda katılıyorum. 788'in normal fakat 388'in uc kısmı biraz ince
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Harpooner 5 yıl
Asus Cerberus da incelenmeli , imkan varsa.
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DH Sezer 5 yıl Harpooner
önerinizi dikkate aldım. Asus'dan gönderirlerse inceleyeceğim.
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onizuka_sensei 5 yıl
Oyun ile alakalı ne varsa benim için razer ve logitech
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