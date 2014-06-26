Plantronics'in Gamecom serisi iddialı kulaklık modellerini inceledik

Haber Editörü
Merak edilen kulaklıklar arasında ön plana çıkan gamecom serisini oyun ve müzik severler için bu videoda inceledik.
Merak edilen kulaklıklar arasında ön plana çıkan gamecom serisini oyun ve müzik severler için bu videoda inceledik.
Model: Gamecom 780/788
Tipi: Kafa üstü
Sürücüler 40 mm Sürücü
Frekans Yanıtı 20 Hz - 20 kHz
Mikrofon Frekans Yanıtı 100Hz - 10kHz
Ses Kanal: 7.1 Surround
Ağırlık 290 gr
Ses izolasyon: Evet
Mikrofon Gürültü önleme (Noise cancellation): Evet
Bağlantı: Usb Kablo (2 metre)
Kolaylaştırıcı Özellikler: Direkt bağlantı
- Ses ayarı
- Mikrofon anahtarı
- Mikrofon açma ve kapatma
- Dolby Surround Ses Göstergesi
- Surround Ses Açma ve kapatma
Garanti Süresi : 24 Ay
Model: Gamecom 380/388
Tipi: Kafa üstü
Sürücüler 40 mm Sürücü
Frekans Yanıtı 20 Hz - 20 kHz
Mikrofon Frekans Yanıtı 100Hz - 10kHz
Ses Kanalı: Stereo
Ağırlık 242 gr
Ses izolasyon: Evet
Mikrofon Gürültü önleme (Noise cancellation): Evet
Bağlantı: Stereo (2 metre)
Kolaylaştırıcı Özellikkler:
- Ses ayarı
- Mikrofon anahtarı
- Mikrofon açma ve kapatma
Garanti Süresi : 24 Ay
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-kullanan. kullanmayı düşünen arkadaşlar nedenlerini yazars bize de yardımcı olmuş olurlar