Plantronics'in Gamecom serisi iddialı kulaklık modellerini inceledik

Merak edilen kulaklıklar arasında ön plana çıkan gamecom serisini oyun ve müzik severler için bu videoda inceledik.

Merak edilen kulaklıklar arasında ön plana çıkan gamecom serisini oyun ve müzik severler için bu videoda inceledik.





Model: Gamecom 780/788

Tipi: Kafa üstü Sürücüler 40 mm Sürücü Frekans Yanıtı 20 Hz - 20 kHz Mikrofon Frekans Yanıtı 100Hz - 10kHz Ses Kanal: 7.1 Surround Ağırlık 290 gr Ses izolasyon: Evet Mikrofon Gürültü önleme (Noise cancellation): Evet Bağlantı: Usb Kablo (2 metre) Kolaylaştırıcı Özellikler: Direkt bağlantı - Ses ayarı - Mikrofon anahtarı - Mikrofon açma ve kapatma - Dolby Surround Ses Göstergesi - Surround Ses Açma ve kapatma

Garanti Süresi : 24 Ay

Model: Gamecom 380/388

Tipi: Kafa üstü Sürücüler 40 mm Sürücü Frekans Yanıtı 20 Hz - 20 kHz Mikrofon Frekans Yanıtı 100Hz - 10kHz Ses Kanalı: Stereo Ağırlık 242 gr Ses izolasyon: Evet Mikrofon Gürültü önleme (Noise cancellation): Evet Bağlantı: Stereo (2 metre) Kolaylaştırıcı Özellikkler: - Ses ayarı - Mikrofon anahtarı - Mikrofon açma ve kapatma

Garanti Süresi : 24 Ay