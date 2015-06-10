Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

PlayStation 4 bilgisayar olsaydı! DeepCool'un yeni kasası video ön inceleme

4 yıl
36,3b
1
Kasa
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
PlayStation 4'ün tasarımı bir bilgisayar kasası haline dönüşürse. Ünlü üretici DeepCool'un yeni kasası, heyecan verici detayları ve PS4 benzeri görüntüsü ile bakanları hayrete düşürüyor. Bu çok özel kasanın detayları videomuzda. İyi seyirler.
 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
shagunz 4 yıl en beğenilen
mınığ itx
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
sangokudbgt 4 yıl
ps4'de benzermesi dışında tamamen çöp, boyutları sanki biraz daha büyük. sg05 gibi kasalar varken gerek yok piyasaya hiç çıkmadın daha iyi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
winxperror 4 yıl
Benim anlamadığım neden PS4'ün harddiskini 2'ye bölüp hem PC hem de PS4 olarak kullanmamıza neden izin vermiyorlar? Eğer bunu modcunun biri yaparsa satışlar tavan yapar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aycibin 4 yıl
konsol görünümlü pc=doğan görünümlü şahin :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gandalf81 4 yıl
Güzel gözüküyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
berkanenes 4 yıl
Guzel pc olmuş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Şapkalı Mantar 4 yıl
mınığ itx , mını ıteix mını iteix mınıg ıteix ne diceğini şaşırdın be erdi abi, bi karar ver :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Seefoo 4 yıl
Karbon fiber kompozitten PS4 tarzı kasa yapmışlar da,boş kasa ps4 ten pahalı olduktan sonra kim ne yapsın onu?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umut8194 4 yıl
sana abi mi dediler adamlar :D
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zaomss 4 yıl
Anlamadım gerçekten ps4 e benzeten var mı?
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Redunay 4 yıl
Bu haberi okuyan pc sahiplerini titreme ve kaşıntı almış.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
huseyincarnege 4 yıl
neden pcler konsolaştırıyolar pc pcdir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
03:50
Bilgisayar kasalarında ahşap dönemi: İşte o modeller
10,3b izlenme · 2 yıl
17:49
Oppo Reno 10x Zoom ön inceleme
5,6b izlenme · 1 ay
08:03
Marvel's Spider-Man Video İnceleme
11,1b izlenme · 8 ay
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
9,8b izlenme · 3 hf.
13:32
Lenovo Moto Z2 Play ön inceleme "6mm kasada 3000mAh pil"
15,3b izlenme · 2 yıl
18:01
Yok böyle mikrofon | Rode Wireless Go aldım
3,7b izlenme · 2 hf.
11:19
Samsung Galaxy S9 ve S9+ ön inceleme
19,5b izlenme · 1 yıl
08:51
Asus ZenFone 4 Pro detaylı ön inceleme: Yeni nesil amiral gemisi
18,6b izlenme · 2 yıl
03:13
Konseptten gerçeğe | Asus'un tasarım kararı
4,1b izlenme · 22 sa. yeni video
08:58
Bu bilgisayar çok farklı | Çift ekranlı Asus ZenBook Pro Duo
267 izlenme · 32 dk. yeni video
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
9,7b izlenme · 2 hf.
19:48
Canlı yayın sihirbazı | Elgato Stream Deck nasıl kullanılır? inceleme
986 izlenme · 12 sa. yeni video
24:45
4 kameralı Samsung Galaxy A9 detaylı analiz ve ön inceleme
14,2b izlenme · 5 ay
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
9,6b izlenme · 3 hf.
13:18
2si1 inceleme | Samsung Galaxy Buds ön inceleme
3,4b izlenme · 5 gün
07:12
Efsane bilgisayar kasası yeniden: Cooler Master Cosmos 700p
15,2b izlenme · 2 yıl
17:50
Jabra Elite 85H ANC kulaklık ön inceleme
1,7b izlenme · 3 gün
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim