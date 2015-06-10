PlayStation 4 bilgisayar olsaydı! DeepCool'un yeni kasası video ön inceleme

PlayStation 4'ün tasarımı bir bilgisayar kasası haline dönüşürse. Ünlü üretici DeepCool'un yeni kasası, heyecan verici detayları ve PS4 benzeri görüntüsü ile bakanları hayrete düşürüyor. Bu çok özel kasanın detayları videomuzda. İyi seyirler.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.