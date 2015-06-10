PlayStation 4 bilgisayar olsaydı! DeepCool'un yeni kasası video ön inceleme

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
|mınığ itx
|ps4'de benzermesi dışında tamamen çöp, boyutları sanki biraz daha büyük. sg05 gibi kasalar varken gerek yok piyasaya hiç çıkmadın daha iyi
|Benim anlamadığım neden PS4'ün harddiskini 2'ye bölüp hem PC hem de PS4 olarak kullanmamıza neden izin vermiyorlar? Eğer bunu modcunun biri yaparsa satışlar tavan yapar.
|konsol görünümlü pc=doğan görünümlü şahin :)
|Güzel gözüküyor.
|Guzel pc olmuş
|mınığ itx , mını ıteix mını iteix mınıg ıteix ne diceğini şaşırdın be erdi abi, bi karar ver :D
|Karbon fiber kompozitten PS4 tarzı kasa yapmışlar da,boş kasa ps4 ten pahalı olduktan sonra kim ne yapsın onu?
|sana abi mi dediler adamlar :D
|Anlamadım gerçekten ps4 e benzeten var mı?
|Bu haberi okuyan pc sahiplerini titreme ve kaşıntı almış.
|neden pcler konsolaştırıyolar pc pcdir