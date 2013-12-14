Playstation 4'e 1TB Disk Takıyoruz video rehber

Genel Yayın Yönetmeni
|Garantisini falan bozmuyor deilmi?
|Hangi hdd tavsiye ediyorsunuz? Yakın zamanda değiştiren varsa yazarsa çok memnun olurum.
| İki konsolda var diyorum da lime anlatıyoruz.
Suna tamamen inandım artik
Surda xbox soyle ps boyle diyenlerin inaniyorumki ne xbox û var ne de ps si
Anca iste laf olsun bende konusayim
Laf Atayim en azindan izi kalir
umitgundogan
Kardeş boş boş konuşma bende ps4 ün kralı var 500 GB SSD ayrıca istesem o tuğla gibi Xbox ıda alırım ama sorun bu değil senin beynin bunu kaldırmıyor ps4 de exlusive oyunmu var demen zaten herşeyi anlatıyor neyse seninle tartışmaya bile gerek yok
|Xbox = Çöp
|Aradığım konu. Artık HDD yetmiyor.. Teşekkürler..
|Bu PS4 artik 250 dolara inmeli. Oyunlari da 10 dolar olursa gayet makul olur. Bu sayede korsan ile falan kimse uğraşmaz.
|Xbox one candir ağalar
4tb hdd su anda bagli banamisin demiyor.
apple ve android isine dondu
ps 4 yakinda menü gezerken bile para alicak
Xbox one ise sen gez ben sana oyunlari bedava vericem (geriye uyumluluk ) diyor
2 konsolda var ve iyi bir pc de var
XBOX ONE candir
umitgundogan
O canda Uncharted 4 yok be hocam.
umitgundogan
Xbox one da oyunlar bedava olsa kaç yazar 900p oynadıktan sonra
|Merhaba bir sorum var biraz konu dışı ama burada sormak makul geldi , psn gold üyelikle gelen free oyunları indirdik , hdd değiştirirsek oyunları psn hesabıyla tekrar indirebilir miyim ?
|Teşekkürler. Emeğinize sağlık. Çok güzel ve bilgilendirici bir video olmuş.
|PC candır gerisi heyecan.konsol al 1100-1400 TL 2 yilda oyuna 2000 TL ver 3000 TL 3000 TL sistemin Allahı toplanır 5 yıl rahat kullanırsın torrent fln her çıkan oyunu oynarsın ps4 alıp her ay 1 orijinal oyun alabilirsinizne mutlu size ve ps4 alıp oyunsuz kalıcaksam ne yapayım ben o kara kutuyu.
SONRA NEDEN PC.
50 + alıyorsa demekki aklın yolu bir boşuna ölümüne fanboyluk yapmayın 200tl parayla 5 gün sonra steamden 10 tane aaa oyun alınabilecek.