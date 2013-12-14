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Playstation 4'e 1TB Disk Takıyoruz video rehber

5 yıl
52,6b
1
HDD / SSD
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Bu videomuzda Playstation 4'ün sabit diskini güncellemek için gerekenleri öğreniyoruz. Elimizdeki Playstation 4'ün 500GB sabit diskini 1TB Hybrid disk ile değiştirirken süreci 1e1 birlikte gözlemleyeceğiz.
  

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xxx187 5 yıl en beğenilen
Ps4 1399 TL. 1 TB harddisk 150 TL. Oyunları 200 TL. 5 oyun alsak 1000 tl . Etti sana 2550 tl. 1500 TL'de bi televizyon al etti sana 4050 TL. 1080p oynanmayan 720p 900p oynanan oyunlarda var ve bu fiyata bazı oyunlarıda 60 fps oyunları sabitte oynayamıyorsunuz , antiaalising gibi özellikler ps4tede yok. PS4 benim için bitmiştir .

SONRA NEDEN PC.
Ps4 1399 TL. 1 TB harddisk 150 TL. Oyunları 200 TL. 5 oyun alsak 1000 tl . Etti sana 2550 tl. 1500 TL'de bi televizyon al etti sana 4050 TL. 1080p oynanmayan 7...
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9 Yanıt Yanıtla +124
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WarSaw 5 yıl
ileride birgün PS4 alırsam sırf kendine has exclusive muthiş dehşet inanılmaz fantastik bir oyun yüzünden olur yoksa okadar para harcamak malesef pek mantıklı gelmiyor. 1 oyun 200TL inanılmaz kazık ve ayıp hakkaten.
ileride birgün PS4 alırsam sırf kendine has exclusive muthiş dehşet inanılmaz fantastik bir oyun yüzünden olur yoksa okadar para harcamak malesef pek mantıklı g...
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Maxsi 5 yıl xxx187
xxx187

Ps4 1399 TL. 1 TB harddisk 150 TL. Oyunları 200 TL. 5 oyun alsak 1000 tl . Etti sana 2550 tl. 1500 TL'de bi televizyon al etti sana 4050 TL. 1080p oynanmayan 720p 900p oynanan oyunlarda var ve bu fiyata bazı oyunlarıda 60 fps oyunları sabitte oynayamıyorsunuz , antiaalising gibi özellikler ps4tede yok. PS4 benim için bitmiştir .

SONRA NEDEN PC.


50 + alıyorsa demekki aklın yolu bir boşuna ölümüne fanboyluk yapmayın 200tl parayla 5 gün sonra steamden 10 tane aaa oyun alınabilecek.
xxx187Ps4 1399 TL. 1 TB harddisk 150 TL. Oyunları 200 TL. 5 oyun alsak 1000 tl . Etti sana 2550 tl. 1500 TL'de bi televizyon al etti san...
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1 Yanıt Yanıtla +10
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DH Misafiri 2 yıl
Garantisini falan bozmuyor deilmi?
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mertali 2 yıl
Hangi hdd tavsiye ediyorsunuz? Yakın zamanda değiştiren varsa yazarsa çok memnun olurum.
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Theumit 3 yıl
İki konsolda var diyorum da lime anlatıyoruz.
Suna tamamen inandım artik
Surda xbox soyle ps boyle diyenlerin inaniyorumki ne xbox û var ne de ps si
Anca iste laf olsun bende konusayim
Laf Atayim en azindan izi kalir
1 Yanıt Yanıtla +1
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canlee89 3 yıl Theumit
umitgundogan
İki konsolda var diyorum da lime anlatıyoruz.
Suna tamamen inandım artik
Surda xbox soyle ps boyle diyenlerin inaniyorumki ne xbox û var ne de ps si
Anca iste laf olsun bende konusayim
Laf Atayim en azindan izi kalir

Kardeş boş boş konuşma bende ps4 ün kralı var 500 GB SSD ayrıca istesem o tuğla gibi Xbox ıda alırım ama sorun bu değil senin beynin bunu kaldırmıyor ps4 de exlusive oyunmu var demen zaten herşeyi anlatıyor neyse seninle tartışmaya bile gerek yok
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BlackTower_35 3 yıl
Xbox = Çöp
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Seyrim 3 yıl
Aradığım konu. Artık HDD yetmiyor.. Teşekkürler..
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senersongur 3 yıl
Bu PS4 artik 250 dolara inmeli. Oyunlari da 10 dolar olursa gayet makul olur. Bu sayede korsan ile falan kimse uğraşmaz.
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Theumit 3 yıl
Xbox one candir ağalar
4tb hdd su anda bagli banamisin demiyor.
apple ve android isine dondu
ps 4 yakinda menü gezerken bile para alicak
Xbox one ise sen gez ben sana oyunlari bedava vericem (geriye uyumluluk ) diyor
2 konsolda var ve iyi bir pc de var
XBOX ONE candir
2 Yanıt Yanıtla +1
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TaKo 3 yıl Theumit
umitgundogan
Xbox one candir ağalar
4tb hdd su anda bagli banamisin demiyor.
apple ve android isine dondu
ps 4 yakinda menü gezerken bile para alicak
Xbox one ise sen gez ben sana oyunlari bedava vericem (geriye uyumluluk ) diyor
2 konsolda var ve iyi bir pc de var
XBOX ONE candir

O canda Uncharted 4 yok be hocam.
1 Yanıt Yanıtla +3
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canlee89 3 yıl Theumit
umitgundogan

Xbox one candir ağalar
4tb hdd su anda bagli banamisin demiyor.
apple ve android isine dondu
ps 4 yakinda menü gezerken bile para alicak
Xbox one ise sen gez ben sana oyunlari bedava vericem (geriye uyumluluk ) diyor
2 konsolda var ve iyi bir pc de var
XBOX ONE candir

Xbox one da oyunlar bedava olsa kaç yazar 900p oynadıktan sonra
1 Yanıt Yanıtla +1
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DH Misafiri 4 yıl
Merhaba bir sorum var biraz konu dışı ama burada sormak makul geldi , psn gold üyelikle gelen free oyunları indirdik , hdd değiştirirsek oyunları psn hesabıyla tekrar indirebilir miyim ?
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TheLuBu 4 yıl
Teşekkürler. Emeğinize sağlık. Çok güzel ve bilgilendirici bir video olmuş.
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DH Misafiri 4 yıl
PC candır gerisi heyecan.konsol al 1100-1400 TL 2 yilda oyuna 2000 TL ver 3000 TL 3000 TL sistemin Allahı toplanır 5 yıl rahat kullanırsın torrent fln her çıkan oyunu oynarsın ps4 alıp her ay 1 orijinal oyun alabilirsinizne mutlu size ve ps4 alıp oyunsuz kalıcaksam ne yapayım ben o kara kutuyu.
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