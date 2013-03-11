Point of View'dan, 4 çekirdekli ve 2048 x 1536 piksel ekranlı tablet: Mobii 945 HD+

Donanım tutkunlarıyla buluşturduğu ekran kartlarıyla yakından tanınan Point of View, aynı zamanda tablet alanında da faaliyet gösteriyor. Firma, yeni tableti Mobii 945 HD+'ı kısa bir süre önce tanıttı.







Fiziksel özelliklerle başlamak gerekirse, 241 mm uzunluğunda, 187.5 mm genişliğinde ve 9.9 mm kalınlığında tasarlanan Mobii 945 HD+, 9.7-inç büyüklüğünde ve 2048 x 1536 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif IPS ekrana sahip. Ekranın, 10 parmağınızı eşzamanlı olarak algılayabildiği belirtiliyor. Tabletin ön yüzüne görüntülü görüşme için 1.3 megapiksel çözünürlüğünde; arka yüzüne ise anı yakalamak için 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera yerleştirilmiş durumda.



1 GHz saat hızında çalışan dört çekirdekli ARM Cortex-A7 tabanlı işlemci, PowerVR SGX544 MP2 grafik işlem birimi ve 2 GB RAM desteğini arkasına alan Mobii 945 HD+, Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 4.1 ''Jelly Bean'' sürümü yüklü şekilde geliyor. 16 GB'lık dahili depolama alanı microSD kartlar yardımıyla yükseltilebilen tablet, Wi-Fi 802.11 b/g/n ve Bluetooth 4.0 bağlantılarının yanı sıra microUSB portuna ve miniHDMI portuna ev sahipliği yapıyor.

Mobii 945 HD+ın, mart ayının sonlarına doğru Avrupa ülkelerinde satışa sunulması planlanırken fiyata ilişkin açıklama yapılmamış.



http://www.pointofview-online.com/showroom.php?shop_mode=product_detail&product_id=380