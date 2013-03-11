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Point of View'dan, 4 çekirdekli ve 2048 x 1536 piksel ekranlı tablet: Mobii 945 HD+

6 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
knight
Haber Editörü
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Point of View'dan, 4 çekirdekli ve 2048 x 1536 piksel ekranlı tablet: Mobii 945 HD+
Donanım tutkunlarıyla buluşturduğu ekran kartlarıyla yakından tanınan Point of View, aynı zamanda tablet alanında da faaliyet gösteriyor. Firma, yeni tableti Mobii 945 HD+'ı kısa bir süre önce tanıttı.

Fiziksel özelliklerle başlamak gerekirse, 241 mm uzunluğunda, 187.5 mm genişliğinde ve 9.9 mm kalınlığında tasarlanan Mobii 945 HD+, 9.7-inç büyüklüğünde ve 2048 x 1536 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif IPS ekrana sahip. Ekranın, 10 parmağınızı eşzamanlı olarak algılayabildiği belirtiliyor. Tabletin ön yüzüne görüntülü görüşme için 1.3 megapiksel çözünürlüğünde; arka yüzüne ise anı yakalamak için 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera yerleştirilmiş durumda.
1 GHz saat hızında çalışan dört çekirdekli ARM Cortex-A7 tabanlı işlemci, PowerVR SGX544 MP2 grafik işlem birimi ve 2 GB RAM desteğini arkasına alan Mobii 945 HD+, Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 4.1 ''Jelly Bean'' sürümü yüklü şekilde geliyor. 16 GB'lık dahili depolama alanı microSD kartlar yardımıyla yükseltilebilen tablet, Wi-Fi 802.11 b/g/n ve Bluetooth 4.0 bağlantılarının yanı sıra microUSB portuna ve miniHDMI portuna ev sahipliği yapıyor. 
Mobii 945 HD+ın, mart ayının sonlarına doğru Avrupa ülkelerinde satışa sunulması planlanırken fiyata ilişkin açıklama yapılmamış.

http://www.pointofview-online.com/showroom.php?shop_mode=product_detail&product_id=380 Yorum Yaz
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AERN 6 yıl
İşlemci hızı 2 Ghz olsa imiş daha iyi olurdu.
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El_domingo 6 yıl
Tablet park da bu ozelliklere yakın bi cihazı geitrcğini soledi hatta on sipariş alıyor..499 tl den
Ployer Momo19 hd 9.7" Retina 2048x1536 Ekran, A31 Quad Core (4 Çekirdek) İşlemci, 2GB RAM, Power VR SGX544 8 Çekirdek Grafik İşlemci, 8000 mah pil, 5 MP Oto Fokus Kamera, hdmi ve diğer giriş...
forum.donanimhaber.com/...
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olağan_şüpheli 6 yıl
çok art niyetliyim galiba... POV u okuyunca güldüm
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Firaristt 6 yıl
O cpu ne öyle? Pil ve cpu soru işareti. Gpu geçer de cpu dar boğaza sebep olmaz mı?
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ardaalisahin 6 yıl
hala söylüyorum söylemeye de devam edicembu nedir ya ipini koparan tablet çıkarıya çinden al oemleri bas markayı biraz kar sür kullanıcıya yeter yav
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mertekin 6 yıl
O çözünürlükte o gpu ne yapacak merak ediyorum.
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