PowerSkin'den HTC Desire HD/Evo 4G uyumlu 1500 mAh batarya takviyeli silikon kılıf

Hızla gelişen teknolojiyle beraber adeta multimedya canavarlarına dönüşen akıllı telefonların kuşkusuz en büyük problemlerinden birisi kuşkusuz bekleme ve konuşma süreleri. İnternet kullanımı, fotoğraf çekme, video izleme, müzik dinleme, oyun oynama ve farklı uygulamaları deneme derken bekleme süresi bir günün altına düşebiliyor, hatta batarya bir kaç saat içinde tükenebiliyor. PowerSkin firması bu problemi düşünmüş olacak ki HTC Desire HD / Inspire 4G uyumlu silikon kılıf geliştirdi. (Firmanın Samsung Galaxy S, Galaxy S 4G, Vibrant; iPhone 4, Motorola Droid X, Droid X2 modellerine özel kılıflarının bulunduğunu da belirtelim) Silikon kılıfı rakiplerinden ayıran yönü ise akıllı telefonunuzun bataryasını tek tuşa basarak şarj edebilme olanağı sunması ve böylece ek bekleme ve konuşma süresi oluşturması.



Silikon kılıfta 1500 mAh batarya bulunuyor ve batarya 260 dakikaya kadar ek konuşma, 150 saate kadar ek bekleme süresi sunuyor. Kılıfın bataryasını bilgisayarınız aracılığıyla veya prize bağlayarak şarj edebiliyorsunuz. Amazon aracılığıyla 60$ fiyat etiketiyle satılan kılıfın



http://www.power-skin.com/battery-cases/ap1507evo/,

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13 x 7.16 x 2.33 cm boyutlarında ve 77 gram ağırlığında olduğunu belirtelim.