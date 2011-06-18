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Mobil Aksesuarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

PowerSkin'den HTC Desire HD/Evo 4G uyumlu 1500 mAh batarya takviyeli silikon kılıf

7 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
knight
Haber Editörü
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PowerSkin'den HTC Desire HD/Evo 4G uyumlu 1500 mAh batarya takviyeli silikon kılıf
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Hızla gelişen teknolojiyle beraber adeta multimedya canavarlarına dönüşen akıllı telefonların kuşkusuz en büyük problemlerinden birisi kuşkusuz bekleme ve konuşma süreleri. İnternet kullanımı, fotoğraf çekme, video izleme, müzik dinleme, oyun oynama ve farklı uygulamaları deneme derken bekleme süresi bir günün altına düşebiliyor, hatta batarya bir kaç saat içinde tükenebiliyor. PowerSkin firması bu problemi düşünmüş olacak ki HTC Desire HD / Inspire 4G uyumlu silikon kılıf geliştirdi. (Firmanın Samsung Galaxy S, Galaxy S 4G, Vibrant; iPhone 4, Motorola Droid X, Droid X2 modellerine özel kılıflarının bulunduğunu da belirtelim) Silikon kılıfı rakiplerinden ayıran yönü ise akıllı telefonunuzun bataryasını tek tuşa basarak şarj edebilme olanağı sunması ve böylece ek bekleme ve konuşma süresi oluşturması.
Silikon kılıfta 1500 mAh batarya bulunuyor ve batarya 260 dakikaya kadar ek konuşma, 150 saate kadar ek bekleme süresi sunuyor. Kılıfın bataryasını bilgisayarınız aracılığıyla veya prize bağlayarak şarj edebiliyorsunuz. Amazon aracılığıyla 60$ fiyat etiketiyle satılan kılıfın
13 x 7.16 x 2.33 cm boyutlarında ve 77 gram ağırlığında olduğunu belirtelim.
PowerSkin'den HTC Desire HD/Evo 4G uyumlu 1500 mAh batarya takviyeli silikon kılıf
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http://www.power-skin.com/battery-cases/ap1507evo/, Yorum Yaz
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NotebookCanavari 7 yıl
blackberry için olanını aldım dataservis diye bi yerden. çok güzel arkadaşlar öneririm. biraz kalınlık yapıyor ama 3 gün vızır vızır çalışıyor telefon. notebooklar için de şöyle bir kılıf yapsalar ya şekilli şekilli...
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MxFxOx 7 yıl
Eskiye dönüş olmuş, yandan gösterimde bir zamanların sony-ericson telefonunu hatırlattı bir anteni eksik :D
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jakops. 7 yıl
o ne öyle arba arkası takoz gibi. dhd nin ağırlığı 136 gram falan heralde 77 de bu. 213 gram aşınır mı bee :D
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ezimuse 7 yıl
telefondaki şarj bitince tak kılıfı şarj olsun şarj tamamlanınca kılıfı çıkar :D
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napolyon94 7 yıl
telin kalnlığı ve ağırlı 3 katına çıkınca görürüm ben sizi
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acbold 7 yıl
gerçekten harika bir düşünce.sırf bu ürün için bile alınır o telefonlar =)))
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BayCC 7 yıl
Şarjın yarı yolda bırakmasından daha kalın bir telefon kullanmak çok daha iyidir bence.
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e1ektronick 7 yıl
vay arkadas ya. Adamlar isi biliyor. Gercekten harika bir urun bunu iphone icin yaptiklarini duymustum.

aliyosan pahali ve cok işlevli telefon alacaksin bu devirde. Baksana su destege.
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