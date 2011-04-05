Powercolor HD 6790 video inceleme "Orta alt seviyede hareketlilik devam ediyor"

AMD HD 6790, HD 5770'in yerini alırken Nvidia tarafında GTX550Ti'a da cevap niteliği taşıyor. Bu videomuzda Powecolor'un HD 6790'ını ayrıntılı bir şekilde inceliyor ve piyasadaki rakipleriyle karşılaştırıyoruz.
nanya efet arkadaslar ve canavar piyasaya cıktı bı comez olarak fıyatı cok pahalı aa su var Zotac GTX590 3072MB (768 bit) DDR5 HDCP-3DVI, MINI DP, Premium Pack Ekran Kartı Bu fiyata son 1 ürün! KDV Dahil : 1.599,40 TL | Peşin fiyatına 12 x 133,28 TL 919,00 USD +KDV olacaktır. Sapphire AMD HD6990 2x256Bit 4GB GDDR5 (DirectX 11) 40nm PCI Express 2.1 x16 HD3D KDV Dahil : 1.635,79 TL | Peşin fiyatına 12 x 136,32 TL hepsi burada fıyatı kara sıze kalmıs ben olsam iddayı tuttursam tabı tutarsa dunyanın en hızlı kart unvanı olan ekran kartımı daha hızlısı gelene kadar kasamda tutardım kendı kendıme mutluluk asısı yanı :) cunku adı yeter Sapphire AMD HD6990 2x256Bit 4GB GDDR5
260 _280 arasi alinir ama 6850 yi de yipratiyor
benim merak ettigim physx icin 460 a deger mi 550 zaten i degildi
Tebrikler AMD.
6850- 320 tl
Bu kart 300tl den satışa çıkar diye tahmin ediyorum. Çünkü 256bit. Bitçiler ucuza 256bit diye bunu alır. :)
Beklediğimden kötü ama yinede fena olmamış bir kart. 550Tİ den daha iyi ve fiyat olarak 225-250TL aralığı seçilirse alınabilecek bir model. HD5770 ve HD5750 fiyatlarıda 50 şer TL indirildiğinde AMD bu segmenti tek başına parseller sanıyorum.
Zotac GTX590 3072MB (768 bit) DDR5 HDCP-3DVI, MINI DP, Premium Pack Ekran Kartı
Bu fiyata son 1 ürün! KDV Dahil : 1.599,40 TL | Peşin fiyatına 12 x 133,28 TL
919,00 USD +KDV olacaktır.
Sapphire AMD HD6990 2x256Bit 4GB GDDR5 (DirectX 11) 40nm PCI Express 2.1 x16 HD3D
KDV Dahil : 1.635,79 TL | Peşin fiyatına 12 x 136,32 TL
hepsi burada fıyatı kara sıze kalmıs
ben olsam iddayı tuttursam tabı tutarsa dunyanın en hızlı kart unvanı olan ekran kartımı daha hızlısı gelene kadar kasamda tutardım kendı kendıme mutluluk asısı yanı :)
cunku adı yeter Sapphire AMD HD6990 2x256Bit 4GB GDDR5
ne saçmalıyosun ya,bari videoyu izleyipde yorum yap