Powercolor HD 6790 video inceleme "Orta alt seviyede hareketlilik devam ediyor"

AMD HD 6790, HD 5770'in yerini alırken Nvidia tarafında GTX550Ti'a da cevap niteliği taşıyor. Bu videomuzda Powecolor'un HD 6790'ını ayrıntılı bir şekilde inceliyor ve piyasadaki rakipleriyle karşılaştırıyoruz.

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