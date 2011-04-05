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Powercolor HD 6790 video inceleme "Orta alt seviyede hareketlilik devam ediyor"

8 yıl
69,6b
1
Ekran Kartı
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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AMD HD 6790, HD 5770'in yerini alırken Nvidia tarafında GTX550Ti'a da cevap niteliği taşıyor. Bu videomuzda Powecolor'un HD 6790'ını ayrıntılı bir şekilde inceliyor ve piyasadaki rakipleriyle karşılaştırıyoruz.


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xLmNt13 7 yıl
bu kart 200 lira olacak peynir ekmek gibi satılır :)
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DH Misafiri 8 yıl
460 768 mb lar stoklarda bitti 280 tl, onun yerine 460 1gb dusunurken bu kart geldi
260 _280 arasi alinir ama 6850 yi de yipratiyor
benim merak ettigim physx icin 460 a deger mi 550 zaten i degildi
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sdbz 8 yıl
300-350 arası bu kart için en ideal fiyat, 550Ti'yi ezip geçmesi gerçekten muhteşem olmuş.
Tebrikler AMD.
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Red 8 yıl
tahminlere devam ben 270-280 arası etiket koyarlar diye düşünüyorum bizde
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Rastamans 8 yıl
350 TL yi geçmemesi lazım
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mav1li 8 yıl
5770 - 230 tl
6850- 320 tl
Bu kart 300tl den satışa çıkar diye tahmin ediyorum. Çünkü 256bit. Bitçiler ucuza 256bit diye bunu alır. :)
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retchop 8 yıl
Maksimum 250 TL olursa alınabilecek bir kart. Ama ben daha fazla bir fiyatla satışa sunulacağını düşünüyorum Türkiye'de. Bu nedenle HD6850 almak daha mantıklı.
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glorphin 8 yıl
6850 nin 300 tl olduğunu düşünürsek bu kartın 5770 in yerini alması muhtemel görünüyor.220/230tl arası mükemmel satış rakamları yakalar diye düşünüyorum.Amd bu işi biliyor..
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MÜŞAVİR 8 yıl
İnceleme için teşekkürler.

Beklediğimden kötü ama yinede fena olmamış bir kart. 550Tİ den daha iyi ve fiyat olarak 225-250TL aralığı seçilirse alınabilecek bir model. HD5770 ve HD5750 fiyatlarıda 50 şer TL indirildiğinde AMD bu segmenti tek başına parseller sanıyorum.
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huseyincarnege 8 yıl
bu kartan 2tane al cf yap alayına gider :)
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nanya 8 yıl
efet arkadaslar ve canavar piyasaya cıktı bı comez olarak fıyatı cok pahalı aa su var
Zotac GTX590 3072MB (768 bit) DDR5 HDCP-3DVI, MINI DP, Premium Pack Ekran Kartı
Bu fiyata son 1 ürün! KDV Dahil : 1.599,40 TL | Peşin fiyatına 12 x 133,28 TL
919,00 USD +KDV olacaktır.
Sapphire AMD HD6990 2x256Bit 4GB GDDR5 (DirectX 11) 40nm PCI Express 2.1 x16 HD3D
KDV Dahil : 1.635,79 TL | Peşin fiyatına 12 x 136,32 TL
hepsi burada fıyatı kara sıze kalmıs
ben olsam iddayı tuttursam tabı tutarsa dunyanın en hızlı kart unvanı olan ekran kartımı daha hızlısı gelene kadar kasamda tutardım kendı kendıme mutluluk asısı yanı :)
cunku adı yeter Sapphire AMD HD6990 2x256Bit 4GB GDDR5
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Skörtıl_Nimo 8 yıl

nanya

efet arkadaslar ve canavar piyasaya cıktı bı comez olarak fıyatı cok pahalı aa su var
Zotac GTX590 3072MB (768 bit) DDR5 HDCP-3DVI, MINI DP, Premium Pack Ekran Kartı
Bu fiyata son 1 ürün! KDV Dahil : 1.599,40 TL | Peşin fiyatına 12 x 133,28 TL

919,00 USD +KDV olacaktır.


Sapphire AMD HD6990 2x256Bit 4GB GDDR5 (DirectX 11) 40nm PCI Express 2.1 x16 HD3D
KDV Dahil : 1.635,79 TL | Peşin fiyatına 12 x 136,32 TL
hepsi burada fıyatı kara sıze kalmıs

ben olsam iddayı tuttursam tabı tutarsa dunyanın en hızlı kart unvanı olan ekran kartımı daha hızlısı gelene kadar kasamda tutardım kendı kendıme mutluluk asısı yanı :)
cunku adı yeter Sapphire AMD HD6990 2x256Bit 4GB GDDR5

ne saçmalıyosun ya,bari videoyu izleyipde yorum yap
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