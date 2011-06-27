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Prolimatech yeni işlemci soğutucusu Megahalems Black Series'i duyurdu

7 yıl
15,3b
1
12
Soğutucular / Fanlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Prolimatech ikonik işlemci soğutucusu Megahalems'in Black Series isimli yeni versiyonunu hazırladı. Mevcut model gibi 130 x 158.7 x 74 mm boyutlarında olan yeni versiyon siyah renkli alüminyum yapraklara sahip. Nikel kaplı 6 adet bakır ısı borusuna ve çift yaprak kulesine sahip olan yüksek performanslı işlemci soğutucusu 120mm veya 140mm çapında iki adet fan ile kullanılabiliyor.

Geniş işlemci desteği ile dikkat çeken Prolimatech Megahalems Black Series, AMD'nin Soket AM3+, AM3, AM2+ ve AM2, Intel'in ise LGA1155, LGA1156, LGA1366 ve LGA775 işlemcileriyle kullanılabiliyor. Prolimatech tarafından yakında satışa sunulması beklenen yeni işlemci soğutucusu, Avrupa'da 54.90 Avro seviyesinden son kullanıcı fiyatıyla listelere girmiş durumda. 

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ShadeKeeper 6 yıl
dere.beyi
neden komple bakır yapılmıyor :)

aliminyum hava ile bakırdan daha iyi soğutulur ve daha hafiftir tümü bakır olsaydı ağırlığı 2-3 katı olmaktan ziyade soğutmasıda vasat olurdı
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x_tol 7 yıl
görüntü harika herşeyin siyahı iyidir.
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Mimar SaNAN 7 yıl
sağlam alet vesselam
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séquestre 7 yıl
Tasarımı hoşuma gitti.
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anadolulu1 7 yıl
bakır iyi bir iletkendir fiat olarak pahalıdır ağırdır fakat amaç soğutmak olursa aliminyum daha iyi bir soğutucu ara elemandır yani sıcaklığı bakırla al taşı aleminyumlu bölgede soğut hemde hafiflik önemli
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bocekgrafik 7 yıl
Öncekinden tek farkı, siyah rengi.
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_bluescream_ 7 yıl
soğutma ürünlerinin genelde hepsinde ısıyı taşımak için bakır ısıyı dağıtmak için aliminyum kullnılır, bunun sebebi bakırın ısıyı daha iletmesi fakat üstünden atamaması aliminyum ise ısıyı üzerinde daha cabuk attıgından sogutma petekleri %90 aliminyumdan yapılır. full bakur veya full sarı dan yapılmış radyatörlerde geçti elime ısı farkında çok aşırı farklar yaratmıyor tabi kullnılan sıcaklıgıa ve yere göre.
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Skörtıl_Nimo 7 yıl
Cezbedici bir görüntüsü var
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dere.beyi 7 yıl
neden komple bakır yapılmıyor :)
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Tolgá 7 yıl

iyot_eksikliği
neden komple bakır yapılmıyor :)

Borular ve taban bakır ama nikel kaplı.yapraklar bakır değil çünkü bakırı soğutmak daha zahmetli.
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emiLL 7 yıl

iyot_eksikliği

neden komple bakır yapılmıyor :)


bakır aliminyum kadar soğutucu özelliğe sahip değil.Cpu değen kısmın bakır olması ısının aliminyum yapraklara daha çabuk aktarılmasını sağlamaktır.Yani bakırda amaç daha hızlı bi ısı transferi
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OZKNaln 7 yıl
massallah.
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