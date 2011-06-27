Prolimatech yeni işlemci soğutucusu Megahalems Black Series'i duyurdu

Prolimatech ikonik işlemci soğutucusu Megahalems'in Black Series isimli yeni versiyonunu hazırladı. Mevcut model gibi 130 x 158.7 x 74 mm boyutlarında olan yeni versiyon siyah renkli alüminyum yapraklara sahip. Nikel kaplı 6 adet bakır ısı borusuna ve çift yaprak kulesine sahip olan yüksek performanslı işlemci soğutucusu 120mm veya 140mm çapında iki adet fan ile kullanılabiliyor.





Geniş işlemci desteği ile dikkat çeken Prolimatech Megahalems Black Series, AMD'nin Soket AM3+, AM3, AM2+ ve AM2, Intel'in ise LGA1155, LGA1156, LGA1366 ve LGA775 işlemcileriyle kullanılabiliyor. Prolimatech tarafından yakında satışa sunulması beklenen yeni işlemci soğutucusu, Avrupa'da 54.90 Avro seviyesinden son kullanıcı fiyatıyla listelere girmiş durumda.