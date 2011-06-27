Prolimatech yeni işlemci soğutucusu Megahalems Black Series'i duyurdu

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Prolimatech ikonik işlemci soğutucusu Megahalems'in Black Series isimli yeni versiyonunu hazırladı. Mevcut model gibi 130 x 158.7 x 74 mm boyutlarında olan yeni versiyon siyah renkli alüminyum yapraklara sahip. Nikel kaplı 6 adet bakır ısı borusuna ve çift yaprak kulesine sahip olan yüksek performanslı işlemci soğutucusu 120mm veya 140mm çapında iki adet fan ile kullanılabiliyor.
Geniş işlemci desteği ile dikkat çeken Prolimatech Megahalems Black Series, AMD'nin Soket AM3+, AM3, AM2+ ve AM2, Intel'in ise LGA1155, LGA1156, LGA1366 ve LGA775 işlemcileriyle kullanılabiliyor. Prolimatech tarafından yakında satışa sunulması beklenen yeni işlemci soğutucusu, Avrupa'da 54.90 Avro seviyesinden son kullanıcı fiyatıyla listelere girmiş durumda.
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aliminyum hava ile bakırdan daha iyi soğutulur ve daha hafiftir tümü bakır olsaydı ağırlığı 2-3 katı olmaktan ziyade soğutmasıda vasat olurdı
Borular ve taban bakır ama nikel kaplı.yapraklar bakır değil çünkü bakırı soğutmak daha zahmetli.
bakır aliminyum kadar soğutucu özelliğe sahip değil.Cpu değen kısmın bakır olması ısının aliminyum yapraklara daha çabuk aktarılmasını sağlamaktır.Yani bakırda amaç daha hızlı bi ısı transferi