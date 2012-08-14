"Prototip Windows Phone 8 cihazlarının VIP geliştiricilere dağıtıldığı iddia ediliyor"

Windows Phone 8 işletim sisteminin çıkışına kısa bir süre kalmışken, ilk cihaz prototiplerinin VIP geliştiricilere dağıtıldığı iddia ediliyor.





Neowin sitesinin kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Windows Phone 7 geliştirme sürecinde aktif katkıları olan VIP geliştiricilere sıkı korunan Windows Phone 8 prototipleri hediye edildi. Prototiplerin hediye edilmesi karşılığında ise geliştiricilerin WP8 çıkış tarihinde en az bir uygulamayı hazır etmeleri isteniyor.





Bu cihazların Nokia logosu taşıdığı ve ilk seri Lumia cihazlarına oldukça benzediği tahmin ediliyor. Prototiplerin sürekli gözetim altında olması gibi bazı kuralların olduğu da farklı kaynaklar tarafından teyit edilmiş. Microsoft'un herhangi bir sızıntıya karşı tüm tedbirleri aldığı belirtiliyor.





Şimdilik resmi olarak tanıtılmış bir Windows Phone 8 cihazı yok. Bazı modellerin internete sızan bilgileriyle iddialı modellerin piyasaya çıkacağını tahmin edebiliyoruz. Ancak dağıtılan prototipler, Microsoft'un çıkış tarihinde geniş bir uygulama ağı ile Windows Phone 8'i desteklemek istediğini gösteriyor. Geçiş sürecinin etkisiyle beklendiği gibi bir pazar payı elde edemeyen Windows Phone 7'nin aksine Windows Phone 8 daha etkili bir açılış yapabilir.