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Prototip Windows Phone 8 cihazlarının VIP geliştiricilere dağıtıldığı iddia ediliyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Windows Phone 8 işletim sisteminin çıkışına kısa bir süre kalmışken, ilk cihaz prototiplerinin VIP geliştiricilere dağıtıldığı iddia ediliyor.

Neowin sitesinin kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Windows Phone 7 geliştirme sürecinde aktif katkıları olan VIP geliştiricilere sıkı korunan Windows Phone 8 prototipleri hediye edildi. Prototiplerin hediye edilmesi karşılığında ise geliştiricilerin WP8 çıkış tarihinde en az bir uygulamayı hazır etmeleri isteniyor.

Bu cihazların Nokia logosu taşıdığı ve ilk seri Lumia cihazlarına oldukça benzediği tahmin ediliyor. Prototiplerin sürekli gözetim altında olması gibi bazı kuralların olduğu da farklı kaynaklar tarafından teyit edilmiş. Microsoft'un herhangi bir sızıntıya karşı tüm tedbirleri aldığı belirtiliyor.

Şimdilik resmi olarak tanıtılmış bir Windows Phone 8 cihazı yok. Bazı modellerin internete sızan bilgileriyle iddialı modellerin piyasaya çıkacağını tahmin edebiliyoruz. Ancak dağıtılan prototipler, Microsoft'un çıkış tarihinde geniş bir uygulama ağı ile Windows Phone 8'i desteklemek istediğini gösteriyor. Geçiş sürecinin etkisiyle beklendiği gibi bir pazar payı elde edemeyen Windows Phone 7'nin aksine Windows Phone 8 daha etkili bir açılış yapabilir. 

http://www.neowin.net/news/windows-phone-8-already-in-vip-developers-hands Yorum Yaz
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E_Aydin35 7 yıl
Herşey karşılıklı :)
İyi bir teklif olmuş..
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senatorlines 7 yıl
Windows 8'e tam entegre WP8, Microsoftun bunlara desteği tam olur, her yıl veya 6 ayda bir büyük güncelleme gelir, yoksa Apple ve Google karşısında duramaz.
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sticer12 7 yıl
prototipler önceden dağıtıldığına ve 1 uygulama sözü verildiğine bakılırsa bu adamlar bu işe hazırlanmışlar dolu dolu gelecekler gibi görünüyor
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DH Misafiri 7 yıl
RAN7843
Güzelll harika desenize nokia da artık düşük ve eski işlemci kullanmayacakkk nkıa kullanıcılarını baya sevindirmiştirrr bana göre ben android kullanıcısı olacam her bakımdan windos a güvenmiyorum her an desteğini çekebilir bir şey yapar hiç birşeyden yararlanamazssın yani kazı yolar gibi seni yolarrr

windows desteği çekerse bu sefer o cihazlara android entegre ederler paşa paşa kullanırız
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RAN7843 7 yıl
Güzelll harika desenize nokia da artık düşük ve eski işlemci kullanmayacakkk nkıa kullanıcılarını baya sevindirmiştirrr bana göre ben android kullanıcısı olacam her bakımdan windos a güvenmiyorum her an desteğini çekebilir bir şey yapar hiç birşeyden yararlanamazssın yani kazı yolar gibi seni yolarrr
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Illuminn 7 yıl
Başlık dünya savaşı geçirmiş
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myhotyro 7 yıl
"Prototip Windows Phone 8 cihazlarının VIP geliştiricilere dağıtıldığı iddia ediliyor"
Başlığa bakanda insanlık suçu işlenmiş sanır. Editörlerin Türkçe Okuma Yazma Anlama kursuna yollanmasını önemle arz ediyorum.
1 Yanıt Yanıtla
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Lord Melkor 7 yıl myhotyro
myhotyro
"Prototip Windows Phone 8 cihazlarının VIP geliştiricilere dağıtıldığı iddia ediliyor"
Başlığa bakanda insanlık suçu işlenmiş sanır. Editörlerin Türkçe Okuma Yazma Anlama kursuna yollanmasını önemle arz ediyorum.

Bence o kursa sen gitmelisin
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