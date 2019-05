RTX2080Ti ve GTX1080Ti'ı karşılaştırdık! "Asus ROG Strix RTX2080Ti incelemesi"

Bu videoda Asus ROG Strix RTX2080Ti'ın tasarımsal detaylarına iniyor, bileşen altyapısını değerlendiriyor ve oyun testleriyle bir önceki nesil GTX1080Ti ile karşılaştırıyoruz.

Nvidia için 2018 yılı Ray Tracing yılı, yani oyunlarda ışığın fiziksel dünyada hareket ve halinin eş zamanlı işlenebildiği, sinema sınıfı görüntü kalitesini yakalayabilecek altyapıda kartların yılı.



Nvidia altyapıyı sundu, detaylarına da ineriz ama asıl meselemiz Asus’un özelleştirilmiş kartı ROG serisi STRIX RTX2080Ti.



Kutusunun içerisinden kartın kendisi, kablo toplayıcı ve alışılageldik dökümantasyonlar çıkıyor, 3 yıl garantili. Aslında Asus’un anakart kutularından da çıktığı gibi birkaç yapıştırma gibi ufak süprizler eklenebilirmiş.



30cm uzunluğunda, 13cm eninde ve 5.4cm kalınlığında cüsseli ve 2.7 slot yer kaplayan bir kart, gerçi GTX1080Ti STRIX’den sadece 0.2cm civarı daha kalın.



Robotik ve keskin çizgiler, yarıklar, devre kartı misali işlemeler, STRIX serisinin tasarım dili. Yanyana geldiklerinde en büyük görsel farkları fanlarda. Bunlar aksiyal, eksen fan diyebileceğimiz, fan motoruna toz ulaşmasını engelleyen IP5X sertifikalı fanlar, kart 55 dereceye ulaşana kadar da devreye girmiyorlar, sıfır gürültü yani. Özetle bir önceki nesil Wing Blade fanlardan daha uzun kanatlı, daha sessiz ve daha hızlılar.



Arkası metal plakayla kaplı, çizgileri burada da sürdürmüşler. İlginç bir tuş görüyorsunuz, bu ekran kartındaki tüm aydınlatmaları kapatan fiziksel bir buton. Kasanın içinde kalması arkadaşı nispeten işlevsiz kılıyor ama var mı, artık var.

Soğutmanın bel kemiği, alüminyum bloğun da bir önceki nesile göre yüzey alanı %20 arttırılmış. GPU ile temas eden yüzey soğutma performansını arttırmak için 1080Ti Strix’de de olduğu gibi rakiplerine kıyasla daha homojen daha düz bir şekle getirilmiş, Asus buna MaxContact diyor.



1080Ti da 2080Ti da ağır kartlar. Strix serisinde hem kartlar sarkıp kötü görünmesin, hem de kartın sağlığını koruyalım diyerekten metal iskeletlerle güçlendirilmişler. 1080Ti’dakinden biraz daha büyük, dolayısıyla güçlü bir yapısı var.



2 tane 8 pin güç girişi var, kart 1080Ti’da da olduğu gibi yine 250W TDP’li, 650W power supply tavsiye ediliyor. Pascal ve Turing mimarili kartlar arasındaki en büyük fark çoklu kart kurulumunda. Artık hem fiziksel olarak daha büyük, küçük bir PCI-E arayüzü gibi, hem de çok daha yüksek bant genişliğine sahip bir arayüz var.

HB SLI köprüsünde 2GB/saniye, NVLink’te toplamda 50GB/saniyeye kadar çıkılabiliyor, hem de artık VRAM SLI’daki gibi paylaşılmıyor, toplanıyor yani 2 RTX 2080Ti için 22GB kullanılabilir VRAM ortaya çıkıyor. İki RTX2080Ti’ı aynı anda bulabilirsem başka bir incelemede mutlaka test edeceğim arkadaşlar.



Giriş çıkışlarda 2 Display Port 1.4 ve 2 tane HDMI 2.0b portu var. Yeni nesilde görünüm olarak renk farkı var ama en büyük farklardan biri Type C, kullanımı itibarıyla da Virtual Link portu. Amacı VR gözlüklerde tek bir kabloyla her şeyi halletmek, kafanızın arkasında halat gibi kablo yığını taşıttırmamak.



RGB aydınlatmasız olmaz, fanın etrafında, kasadan dışarı bakacak şekilde kenarda ve arka plaka üzerinde RGB ROG logosu var. Şu ana kadar gördüğüm en parlak aydınlatmalar değiller ama özellikle dikey kuruluma giderseniz varlık gösterebilmeye yeterler. Arayüzünden renk ve efekt ayarı yapabiliyorsunuz, diğer Aura Sync destekli ekipmanlarınızla eşlenik çalışabiliyorlar.



Kartın kalbinde TU102 adlı 12nm mimarili ve 754mm2 zar boyutunda Turing yongası var. 1080Ti’daki Pascal yongası 16m üretim mimarili ve 471mm2 zar boyutuna sahipti, zar boyutu neredeyse iki katına çıkmış yani. 1080Ti’da GDDR5X bellek yongaları vardı, 2080Ti’da GDDR6 yongalar var. Tensor çekirdekleri RTX ailesiyle geldi, bunlar Ray Tracing yani ışın izleme ve DLSS, yani Derin Öğrenme ile Kenar Yumuşatma süreçlerinde kullanılıyorlar, GTX ailesinde bu çekirdekler olmadığı için RTX kartlar Ray Tracing’de çok daha performanslı olacak, hatta yeni bir kriter olarak özellikler listesinde kartların GigaRay güçlerini görüyor olacağız, 2080Ti 10 GigaRay gücünde mesela.

Founders Edition olanına göre GPU’su 30MHz hızşatırmalı, GPU Tweak arayüzünden oyun modu, hızaşırtma modu seçebiliyor, kartın limitlerini zorlayabiliyorsunuz. Nvidia Scanner ile kartın limitlerine o anki soğutma durumu, yongasının hızaşırtmaya elverişliliği gibi gibi faktörler dahilinde otomatik olarak da ulaşmasını sağlamak mümkün ama en iyi sonuçlar yine, zaman alsa da elle yapılan ayarlarda.

(Daha fazla oyun testi ve detay için videoyu izleyebilirsiniz)



FHD’de %15-20 civarı, her oyunda değil gerçi ama yük daha çok ekran kartına bindiğinde 2K’da %20-25 civarı, 4K’da da %30 civarı bir performans artışı getiriyor RTX2080Ti. 4K’da bir tek Shadow of the Tomb Raider’da 58 kare/saniye aldı, geri kalan hepsinde 60 kare/saniyenin üstündeydi hep. FHD’yi bu kartla geçin artık, 2K’da yüksek tazeleme hızına sahip monitörleri doyurur, 4K’da da 1080Ti da yine çok iyi ama 60 kare/saniye RTX2080Ti’da daha garanti.



Termal başarımı ve gürültü. Oyunlar, sentetik testler derken kart maksimum 69 dereceye ulaştı. Asıl güzel yanı sessiz olması, tam yükte dahi öyle harıl harıl çalışan, “Ben burada çalışıyorum” dedirtecek bir gürültü üretmiyor. GTX1080Ti da 69-70 derecede gezdi, Asus bu kartları 70 derece civarına kitlemiş gibi, ısıyı kabul edilebilir düzeyde tutup gürültüyü minimuma indirmeye odaklanmışlar.



GPU Tweak’deki hızaşırtma modunun üzerine de hızaşırtma yaptım tabii. GPU’ya 85, belleklere de toplam 1700MHz hızaşırtma uyguladım. GPU normal haliyle 1.900MHz sularında geziyordu, hızaşırtma sonrasında 2040-2070MHz civarlarına çıktı, 2GHz barajını aştı. Maksimum 69 dereceye ulaştı yine, fan devri ve gürültü hemen hemen artmadı bile.

3D Mark Time Spy’da %6.5 performans artışı oldu, oyunlara da benzer oranda yansıyor.



Asus ROG Strix RTX2080Ti. Videonun çekildiği tarih itibarıyla RTX2080Ti demek tüketici sınıfındaki en güçlü ekran kartı demek oluyor. Asus Strix serisi üst segment kartlarındaki geleneği, tasarımı sürdürmüş. Yine en güçlüsü diyebileceğimiz bir yonga için fazlasıyla sessiz çalışan bir kart ortaya çıkmış, ben hatta fan devrini kendim biraz daha yükseltiyorum, biraz daha sesli olsa ne olur, daha serin çalışsın baabında. Gerçi bir şey olur mu 70 derecedeki ekran kartına, hiçbir şey olmaz, GTX1080Ti uzun zamandır böyle sessiz sessiz kullanıyorum arkadaşlar.

GTX1080Ti’lar markasına, serisine göre 6000-7000TL civarında, RTX2080Ti’lar da aynı şekilde 10.000-12.000TL arasında değişiyor. Fiyat anlamında fark %60-%70 civarı fark var ama aradaki performans farkı %30-%40 civarında. RTX serisi kartlara şu an için RTX oyunlar için bir yatırım gözüyle bakılabilir ama bu videonun çekildiği tarih itibarıyla Ray Tracing destekli oyun yok, gelince performansları ne olacak, Ray Tracing, AI ile destekli DLSS’in köşe yumuşatmadaki verimi, bunları sentetik testler üzerinden değil, oyunlar üzerinden görmemiz gerek. Uzun lafın kısası, Asus ROG Strix RTX2080Ti, Turing mimarisinin hakkını veren bir altyapıya sahip, Strix serisi yine yine Strix serisi, tepeyi temsil ediyor. RTX kartlarla geleceğe yatırım yapılabilir elbette ama Ray Tracing, DLSS destekli oyunları listede değil de canlı kanlı görene kadar, performanslarını sınayana kadar RTX bir kart almak için beklenebilir diye düşünüyorum.