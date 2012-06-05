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'Rahatsız Etme' özelliği iOS 6'da yer alabilir

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Apple'ın Mountain Lion’un en son beta sürümüne ‘Do Not Disturb’ yani rahatsız etme anlamına gelen özelliği ekleyeceği dile getirilmişti. 

‘Do Not Disturb’ özelliği  kullanıcının dikkatini dağıtabilecek bildirim veya mesaj uyarılarının gösterimini engelleyebiliyor, ancak kullanıcının belirlemiş olduğu önemli uyarılar da engellenmeden yansıtılabiliyor. Güvenilir kaynaklardan alınan bilgilere göre iOS6’da da böyle bir ek özellik bulunacak ve ayarlarda bulunan Uçak modu düğmesinin hemen altında yer alacak.

Ek olarak, bazı duyumlara göre iOS6’da Safari'ye 'iCloud' sekmesi de eklenecek, böylece iOS veya Mac üzerinde Safari’de açık olan sekmeler listelenecek ve cihazlar arasında bu listeden seçilen sekmeler senkronize edilebilecek. iOS6’da Mail işlemcisi de 'Mail VIP' adında yeni bir özellik kazanarak, belirli kişi ve e-posta iletilerinin yanına yıldız işareti atabilecek. 'Mail VIP' ile birlikte gruplar 'iCloud' üzerinde düzenlenip sıralanabilirken, VIP’ler 'iCloud' üzerinden aynı hesaba bağlı iOS cihazları arasında eş zamanlama yapılabilecek.
iOS5 ile birlikte yeni bir yapı kazanan bildirim sisteminin iOS6'da daha fazla özelleştirilebilir bir yapıya sahip olması beklenirken, Mail ve Safari 'iCloud' ile daha kolay senkronize olacak gibi görünüyor.

http://9to5mac.com/2012/06/04/os-x-mountain-lion-features-coming-in-ios-6-notification-center-do-not-disturb-toggle-safari-icloud-tabs-and-mail-vips/ Yorum Yaz
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TuffkiLLe 7 yıl en beğenilen
birde notif. center'a 3G, wi-fi gibi kısayollar ekleseler süper olacak.. boşu boşuna tweak ile uğraşıp enerji sarfiyatı yapılıyor.. böyle ufak detayların inadına yapılmaması hoş değil
birde notif. center'a 3G, wi-fi gibi kısayollar ekleseler süper olacak.. boşu boşuna tweak ile uğraşıp enerji sarfiyatı yapılıyor.. böyle ufak detayların inadı...
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MrHxor 7 yıl
Topluca Apple a mesaj mı göndersek ?
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Yunba53 7 yıl MrHxor
MrHxor
Topluca Apple a mesaj mı göndersek ?

Ödemeli atak
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YGA 7 yıl
Aslinda cok guzel olmus. Ucak modudan farki ne ben onu cikaramadim ama.
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Psycna 7 yıl YGA
Léo

Aslinda cok guzel olmus. Ucak modudan farki ne ben onu cikaramadim ama.

bu sadece gelen bildirimleri engelleyecek. ucak modu apayri bir sey. alakalari yok.
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wentiaoch 7 yıl
kendinizi sanki telefonla konuşuyormuş gibi düşünün komutu düşünürken..
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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BurakTirpanli 7 yıl
Daha farklı özellikler de bekliyorum umarım iyi olur iOS 6.
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DH Misafiri 7 yıl
Arkadaşlar ios6 sizce, 3GS modeline gelir mi?
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sarjaleti 7 yıl
Gerekli bir şey, eklenmesi kullanıcıların mutlaka faydasına olacaktır ancak bazı gerekli şeyleri ilk sürümde yapabilecekken böyle gecikmeli vermeleri çok saçma.
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SİNEQ 7 yıl
Dediğim gibi apple yıllardır bir çok telefonda olan özellikleri yeni gibi gösteriyor.sistemi yavaşlatacak şeyler olsa bir nebze anlarım.ancak saçma bir inatla koymamasının amacını biri bana anlatabilir mi?
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IgorStravinsky 7 yıl
iOS 6'da artık notification center'a ek özellikler koyabileyim yahu.
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Batuist 7 yıl
mailin icloud ile senkronize olmasını anlamış değilim.. mail hesabıma zaten internetin olduğu heryerden erişebiliyorum bunun için neden iclouda ihtiyaç duyayım.. internet yoksa zaten icloud'da yok. e zaten internet varsa maillerimi görmek için iclouda niye ihtiyaç duyayım... bana bu mail senkronizasyonu gereksiz gibi geliyor yada çok kullanışlı olduğu bir alan var ben onu görebilmiş değilim..
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sariugur 7 yıl
böyle bir özellik güzel olur, hangi bildirimlerin tak diye ekranda veya ses olarak belirtileceğini, hangilerinin sadece not. center'da kalacağını belirleyebilirsek güzel olucak... ondan ziyade Android'den özlediğim foto/video çözünürlük boyutu ve bir şekilde widget desteği olursa, en azından tepedeki kepenkleri indirdiğimizde( :) )orda bikaç şartel olsa bazı pratik fonksiyonları açıp kapatmak için, daha kullanışlı olur... bekliyoruz ;)
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Riobolt 7 yıl
İyi guzel bir yenilige benziyor.
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