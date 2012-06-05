'Rahatsız Etme' özelliği iOS 6'da yer alabilir





Apple'ın Mountain Lion’un en son beta sürümüne ‘Do Not Disturb’ yani rahatsız etme anlamına gelen özelliği ekleyeceği dile getirilmişti.





‘Do Not Disturb’ özelliği kullanıcının dikkatini dağıtabilecek bildirim veya mesaj uyarılarının gösterimini engelleyebiliyor, ancak kullanıcının belirlemiş olduğu önemli uyarılar da engellenmeden yansıtılabiliyor. Güvenilir kaynaklardan alınan bilgilere göre iOS6’da da böyle bir ek özellik bulunacak ve ayarlarda bulunan Uçak modu düğmesinin hemen altında yer alacak.





Ek olarak, bazı duyumlara göre iOS6’da Safari'ye 'iCloud' sekmesi de eklenecek, böylece iOS veya Mac üzerinde Safari’de açık olan sekmeler listelenecek ve cihazlar arasında bu listeden seçilen sekmeler senkronize edilebilecek. iOS6’da Mail işlemcisi de 'Mail VIP' adında yeni bir özellik kazanarak, belirli kişi ve e-posta iletilerinin yanına yıldız işareti atabilecek. 'Mail VIP' ile birlikte gruplar 'iCloud' üzerinde düzenlenip sıralanabilirken, VIP’ler 'iCloud' üzerinden aynı hesaba bağlı iOS cihazları arasında eş zamanlama yapılabilecek.

iOS5 ile birlikte yeni bir yapı kazanan bildirim sisteminin iOS6'da daha fazla özelleştirilebilir bir yapıya sahip olması beklenirken, Mail ve Safari 'iCloud' ile daha kolay senkronize olacak gibi görünüyor.

http://9to5mac.com/2012/06/04/os-x-mountain-lion-features-coming-in-ios-6-notification-center-do-not-disturb-toggle-safari-icloud-tabs-and-mail-vips/