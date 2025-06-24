Netflix kodları (2025): Gizli film ve dizilere erişin!

Netflix, her kullanıcının deneyimini özelleştirmek için bir algoritma kullanır. Kişinin ilgi alanları ve izlediklerine ilişkin veriler toplar. Daha sonra bu verileri kişinin beğenebileceği benzer filmleri ve dizileri önermek için kullanır. Ana sayfanız Netflix kütüphanesinin yalnızca bir bölümünü gösterir. Netflix gizli kodları bilirseniz platformdaki tüm kategorilere erişebilirsiniz.

IMDb puanı en yüksek filmler: İşte en iyi IMDb filmleri 3 yıl önce eklendi

Netflix dizi kodları 🍿 Tam Boyutta Gör Netflix gizli kodları, platformda içerikleri görüntülerken belirli türlere, alt türlere veya niş kategorilere gitmenize yardımcı olan kısayollardır. Bu Netflix kodlarıyla aradığınız içerik türünü kolayca bulabilirsiniz. İşte bilmeniz gereken Netflix dizi kodları 👇🏻 Diziler (83) 🤔 Klasik Diziler: 46553

Britanya Yapımı Diziler: 52117

Klasik Diziler: 46553

Suç Temalı Diziler: 26146

Kült Diziler: 74652

Yemek ve Seyahat: 72436

Çocuk Dizileri: 27346

Kore Dizileri: 67879

Askeri Diziler: 25804

Mini Diziler: 4814

Reality Programları: 9833

Bilim ve Doğa: 52780

Bilim Kurgu ve Fantastik Diziler: 1372

Aksiyon ve Macera Dizileri: 10673

Komedi Dizileri: 10375

Belgesel Dizileri: 10105

Drama Dizileri: 11714

Korku Temalı Diziler: 83059

Gizem Dizileri: 4366

Anime Dizi: 6721 Diğer 💯 Tüm Filmler: 34399

Sanat Evi Filmleri: 29764

Destansı Yapımlar: 52858

Deneysel Filmler: 11079

İnanç ve Maneviyat Filmleri: 52804

Fantastik Filmler: 9744

Film Noir: 7687

Gangster Filmleri: 31851

Sadece Netflix’te: 839338

Şeytanlı Hikayeler: 6998

Taşlamalar: 4922

Stand-Up Komedisi: 11559

Netflix Yetişkin İçerik Kodu: 11781

Netflix kodları nasıl kullanılır ⌨️ Tam Boyutta Gör Netflix film kodu nereye yazılır? sıkça merak ediliyor. Netflix kategori kodları, Netflix sitesinde kullanılır. Arama işlevini kullanarak doğrudan uygulamada istediğiniz kategorinin numarasını aratabilir veya web tarayıcıya netflix.com/browse/genre/ adresini girip genre kısmından sonra kategorinin numarasını yazabilirsiniz. Netflix kodları girmek için şu adımlar izlenir 👇🏻 Cihazınızda Netflix sitesine girin

Hesabınıza giriş yapın.

Netflix kategori kodunu kopyalayın

Adres çubuğuna https://www.netflix.com/browse/genre/ kategorikodu yazın

kategorikodu yazın İlgili kategorideki tüm filmler ve diziler gösterilecektir.

Netflix gizli kodları, platformun hızla büyüyen film ve dizi arşivinin tümüne hızlıca erişmenizi sağlar. Netflix kategori kodları, yalnızca Netflix sitesinde çalışır, uygulamasında çalışmaz.

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Netflix kodları: Gizli film & dizi kategorileri (Tam Liste)

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