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    Netflix kodları (2025): Gizli film ve dizilere erişin!

    Netflix kodları 2025 listesini arayanlar buraya! İşte gizli kategorileri, muhtemelen hiç izlemediğiniz filmleri çıkarmak için kullanabileceğiniz Netflix film kodları:

    Netflix, her kullanıcının deneyimini özelleştirmek için bir algoritma kullanır. Kişinin ilgi alanları ve izlediklerine ilişkin veriler toplar. Daha sonra bu verileri kişinin beğenebileceği benzer filmleri ve dizileri önermek için kullanır. Ana sayfanız Netflix kütüphanesinin yalnızca bir bölümünü gösterir. Netflix gizli kodları bilirseniz platformdaki tüm kategorilere erişebilirsiniz.

    Netflix film kodları 🎬

    netflix kategori kodları film Tam Boyutta Gör

    Netflix, aksiyon, gerilim, macera, drama, spor vb. göz atabileceğiniz çeşitli türde içerikler sunar. Ancak, hiç keşfetmemiş olabileceğiniz gizli kategorilerden oluşan bir hazineye de sahiptir. Platform, ilgi alanlarınıza göre uyarlanmış filmleri ve dizileri keşfetmenize yardımcı olmak için kodlar girerek erişebileceğiniz bir dizi tür sunar. İşte Netflix film kodları 👇🏻

    Aksiyon & Macera filmleri (1365) 💨

    netflix aksiyon macera filmi kodları Tam Boyutta Gör

    • Aksiyon Komedi: 43040
    • Aksiyonlu Bilim Kurgu ve Fantastik: 1568
    • Aksiyon Gerilim Filmleri: 43048
    • Maceralar: 7442
    • Klasik Aksiyon ve Macera Filmleri: 46576
    • Çizgi Roman ve Süper Kahraman Filmleri: 10118
    • Suç Temalı Aksiyon ve Macera Filmleri: 9584
    • Araç Kaçırma Temalı Filmler: 20541
    • Dövüş Sanatları Filmleri: 8985
    • Casus Temalı Aksiyon ve Macera Filmleri: 10702
    • Kovboy Filmleri: 7700

    Korku Filmleri (8711) 😱

    netflix korku filmi kodları Tam Boyutta Gör

    • Kült Korku Filmleri: 10944
    • Derin Deniz Korku Filmleri: 45028
    • Korku Komedi Filmleri: 89585
    • Canavarlı Filmler: 947
    • Şeytanlı Hikayeler: 6998
    • İşkenceci ve Seri Katil Filmleri: 8646
    • Doğaüstü Korku Filmleri: 42023
    • Gençlik Korku Filmleri: 52147
    • Vampirli Korku Filmleri: 75804
    • Kurt Adam Korku Filmleri: 75930
    • Zombi Korku Filmleri: 75405

    Gerilim Filmleri (8933) 😬

    netflix gerilim filmi kodları Tam Boyutta Gör

    • Aksiyon Gerilim Filmleri: 43048
    • Klasik Gerilim Filmleri: 46588
    • Suç Temalı Gerilim Filmleri: 10499
    • Gangster Filmleri: 31851
    • Bağımsız Gerilim Filmleri: 3269
    • Gizem Filmleri: 9994
    • Politik Gerilim Filmleri: 10504
    • Psikolojik Gerilim Filmleri: 5505
    • Bilim Kurgu Gerilim Filmleri: 11014
    • Casus Konulu Gerilim Filmleri: 9147
    • Erotik Gerilim Filmleri: 972
    • Doğaüstü Gerilim Filmleri: 11140

    Bilim Kurgu ve Fantastik Filmler (1492) 👽

    netflix bilim kurgu filmi kodları Tam Boyutta Gör

    • Aksiyon Dolu Bilim Kurgu ve Fantastik Filmler: 1568
    • Uzay Temalı Bilim Kurgu: 3327
    • Klasik Bilim Kurgu ve Fantastik Filmler: 47147
    • Kült Bilim Kurgu ve Fantastik Yapımlar: 4734
    • Fantastik Filmler: 9744
    • Bilim Kurgu Macera Filmleri: 6926
    • Bilim Kurgu Drama Filmleri: 3916
    • Bilim Kurgu Korku Filmleri: 1694
    • Bilim Kurgu Gerilim Filmleri: 11014

    Komedi Filmleri (6548) 🤣

    netflix komedi film kodları Tam Boyutta Gör

    • Anime Komedi: 9302
    • Karanlık Komedi Filmleri: 869
    • Korku Komedi Filmleri: 89585
    • Gece Komedi Filmleri: 1402
    • Alaycı Belgeseller: 26
    • Müzikaller: 13335
    • Politik Komedi Filmleri: 2700
    • Romantik Komedi Filmleri: 5475
    • Taşlamalar: 4922
    • Mantık Dışı Komediler: 9702
    • Sulu Komediler: 10256
    • Spor Temalı Komedi Filmleri: 5286
    • Stand-Up Komedisi: 11559
    • Gençlik Komedileri: 3519

    Drama Filmleri (5763) 😢

    netflix dram film kodları Tam Boyutta Gör

    • Askeri Drama Filmleri: 11
    • Biyografik Drama Filmleri: 3179
    • Suç Temalı Drama Filmleri: 6889
    • Kitaplardan Uyarlanan Drama Filmleri: 4961
    • Gerçek Hayattan Uyarlanan Drama Filmleri: 3653
    • Politik Drama Filmleri: 6616
    • Romantik Drama Filmleri: 1255
    • Şov Dünyası Temalı Drama Filmleri: 5012
    • Sosyal Konulu Dramalar: 3947
    • Spor Temalı Drama Filmleri: 7243
    • Gençlik Temalı Drama Filmleri: 9299

    Romantik Filmler (8883) 🥰

    netflix romantik film kodları Tam Boyutta Gör

    • Klasik Romantik Filmler: 31273
    • Sıra Dışı Romantizm: 36103
    • Romantik Komedi Filmleri: 5475
    • Romantik Drama Filmleri: 1255
    • En Beğenilen Romantik Filmler: 502675
    • Bağımsız Romantik Filmler: 9916
    • Romantik Erotik Filmler: 35800

    Klasik Filmler (31574) 📅

    netflix klasik film kodları Tam Boyutta Gör

    • Klasik Bilim Kurgu ve Fantastik Filmler: 47147
    • Klasik Aksiyon ve Macera Filmleri: 46576
    • Klasik Komedi Filmleri: 31694
    • Klasik Drama Filmleri: 29809
    • Klasik Müzikaller: 32392
    • Klasik Romantik Filmler: 31273
    • Klasik Gerilim Filmleri: 46588
    • Klasik Savaş Filmleri: 48744
    • Klasik Kovboy Filmleri: 47465
    • Destansı Yapımlar: 52858
    • Kara Filmler: 7687
    • Sessiz Filmler: 53310

    Uluslararası Filmler (78367) 🇹🇷

    netflix uluslararası film kodları Tam Boyutta Gör

    • Afrika Yapımı Filmler: 3761
    • Avustralya Filmleri: 5230
    • Belçika Yapımı Filmler: 262
    • Britanya Yapımı Filmler: 10757
    • Çin Filmleri: 3960
    • Hollanda Filmleri: 10606
    • Doğu Avrupa Filmleri: 5254
    • Fransa Yapımı Filmler: 58807
    • Almanya Yapımı Filmler: 58886
    • Yunanistan Yapımı Filmler: 61115
    • Hint Filmleri: 10463
    • İrlanda Yapımı Filmler: 58750
    • İtalyan Filmleri: 8221
    • Japon Filmleri: 10398
    • Kore Yapımı Filmler: 5685
    • Latin Amerika Filmleri: 1613
    • Orta Doğu Filmleri: 5875
    • Yeni Zelanda Filmleri: 63782
    • Rusya Yapımı Filmler: 11567
    • İskandinav Filmleri: 9292
    • Güneydoğu Asya Yapımı Filmler: 9196
    • İspanyolca Filmler: 58741
    • Tayvan Yapımı Filmler ve Diziler: 434295
    • Tayland Yapımı Filmler ve Diziler: 107570
    • Yerli Filmler: 1133133

    Bağımsız Filmler (7077) 👍🏻

    netflix bağımsız film kodları Tam Boyutta Gör

    • Deneysel Filmler: 11079
    • Bağımsız Aksiyon ve Macera: 11804
    • Bağımsız Komedi Filmleri: 4195
    • Bağımsız Drama Filmleri: 384
    • Bağımsız Gerilim Filmleri: 3269
    • Bağımsız Romantik Filmler: 9916

    Belgeseller (6839) 🌍

    netflix belgesel kodları Tam Boyutta Gör

    • Biyografik Belgeseller: 3652
    • Suç Belgeselleri: 9875
    • Tarihi Belgeseller: 5349
    • Askeri Belgeseller: 4006
    • Müzik ve Konser Belgeselleri: 90361
    • Politik Belgeseller: 7018
    • Bilim ve Doğa Belgeselleri: 2595
    • Sosyal ve Kültürel Belgeseller: 3675
    • Ruhani Belgeseller: 2760
    • Spor Belgeselleri: 180
    • Gezi ve Macera Belgeselleri: 1159

    Anime (7424) 🇯🇵

    netflix anime kodları Tam Boyutta Gör

    • Yetişkinliklere Yönelik Animasyon: 11881
    • Hayvan Masalları: 5507
    • Anime Bilim Kurgu: 2729
    • Aksiyonlu Anime Diziler ve Filmler: 2653
    • Komedi Anime Filmler ve Diziler: 9302
    • Anime Drama: 452
    • Fantastik Anime: 11146
    • Anime Filmler: 3063
    • Anime - Korku: 10695

    Çocuk ve Aile Filmleri (783) 🧑‍🧑‍🧒

    netflix çocuk & aile filmi kodları Tam Boyutta Gör

    • Hayvan Masalları: 5507
    • Çocuklara Yönelik Eğitici: 10659
    • Aile Filmleri: 51056
    • Çocuk Müzikali: 52843
    • Çocuk Dizileri: 27346
    • Çocuk Kitaplarından Uyarlanan Filmler: 10056
    • Çizgi Filmler: 11177

    Spor Filmleri (4370) 🏅

    netflix spor filmi kodları Tam Boyutta Gör

    • Beyzbol Filmleri: 12339
    • Basketbol Filmleri: 12762
    • Boks Filmleri: 12443
    • Futbol Filmleri: 12803
    • Dövüş Sanatı Filmleri: 8985
    • Dövüş Sanatları, Boks ve Güreş: 6695
    • Futbol Filmleri: 12549
    • Spor ve Sağlık: 9327
    • Spor Temalı Komedi Filmleri: 5286
    • Spor Belgeselleri: 180
    • Spor Temalı Drama Filmleri: 7243

    Müzik (1701) 🎶

    netflix müzikal kodları Tam Boyutta Gör

    • Klasik Müzikaller: 32392
    • Disney Müzikalleri: 59433
    • Çocuk Müzikali: 52843
    • Latin Müziği: 10741
    • Müzikaller: 13335
    • Şov Dünyası Temalı Müzikaller: 13573
    • Sahne Müzikalleri: 55774
    • Dünyanın Her Yerinden Konserler: 2856

    Netflix dizi kodları 🍿

    netflix kategori kodları dizi Tam Boyutta Gör
    Netflix gizli kodları, platformda içerikleri görüntülerken belirli türlere, alt türlere veya niş kategorilere gitmenize yardımcı olan kısayollardır. Bu Netflix kodlarıyla aradığınız içerik türünü kolayca bulabilirsiniz. İşte bilmeniz gereken Netflix dizi kodları 👇🏻

    Diziler (83) 🤔

    • Klasik Diziler: 46553
    • Britanya Yapımı Diziler: 52117
    • Klasik Diziler: 46553
    • Suç Temalı Diziler: 26146
    • Kült Diziler: 74652
    • Yemek ve Seyahat: 72436
    • Çocuk Dizileri: 27346
    • Kore Dizileri: 67879
    • Askeri Diziler: 25804
    • Mini Diziler: 4814
    • Reality Programları: 9833
    • Bilim ve Doğa: 52780
    • Bilim Kurgu ve Fantastik Diziler: 1372
    • Aksiyon ve Macera Dizileri: 10673
    • Komedi Dizileri: 10375
    • Belgesel Dizileri: 10105
    • Drama Dizileri: 11714
    • Korku Temalı Diziler: 83059
    • Gizem Dizileri: 4366
    • Anime Dizi: 6721

    Diğer 💯

    • Tüm Filmler: 34399
    • Sanat Evi Filmleri: 29764
    • Destansı Yapımlar: 52858
    • Deneysel Filmler: 11079
    • İnanç ve Maneviyat Filmleri: 52804
    • Fantastik Filmler: 9744
    • Film Noir: 7687
    • Gangster Filmleri: 31851
    • Sadece Netflix’te: 839338
    • Şeytanlı Hikayeler: 6998
    • Taşlamalar: 4922
    • Stand-Up Komedisi: 11559
    • Netflix Yetişkin İçerik Kodu: 11781

    Netflix kodları nasıl kullanılır ⌨️

    netflix kodları nasıl girilir Tam Boyutta Gör
    Netflix film kodu nereye yazılır? sıkça merak ediliyor. Netflix kategori kodları, Netflix sitesinde kullanılır. Arama işlevini kullanarak doğrudan uygulamada istediğiniz kategorinin numarasını aratabilir veya web tarayıcıya netflix.com/browse/genre/ adresini girip genre kısmından sonra kategorinin numarasını yazabilirsiniz. Netflix kodları girmek için şu adımlar izlenir 👇🏻
    • Cihazınızda Netflix sitesine girin
    • Hesabınıza giriş yapın.
    • Netflix kategori kodunu kopyalayın
    • Adres çubuğuna https://www.netflix.com/browse/genre/kategorikodu yazın
    • İlgili kategorideki tüm filmler ve diziler gösterilecektir.

    Netflix gizli kodları, platformun hızla büyüyen film ve dizi arşivinin tümüne hızlıca erişmenizi sağlar. Netflix kategori kodları, yalnızca Netflix sitesinde çalışır, uygulamasında çalışmaz.

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