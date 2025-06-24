Netflix kodları (2025): Gizli film ve dizilere erişin!

Netflix, her kullanıcının deneyimini özelleştirmek için bir algoritma kullanır. Kişinin ilgi alanları ve izlediklerine ilişkin veriler toplar. Daha sonra bu verileri kişinin beğenebileceği benzer filmleri ve dizileri önermek için kullanır. Ana sayfanız Netflix kütüphanesinin yalnızca bir bölümünü gösterir. Netflix gizli kodları bilirseniz platformdaki tüm kategorilere erişebilirsiniz.
Netflix film kodları 🎬
Netflix, aksiyon, gerilim, macera, drama, spor vb. göz atabileceğiniz çeşitli türde içerikler sunar. Ancak, hiç keşfetmemiş olabileceğiniz gizli kategorilerden oluşan bir hazineye de sahiptir. Platform, ilgi alanlarınıza göre uyarlanmış filmleri ve dizileri keşfetmenize yardımcı olmak için kodlar girerek erişebileceğiniz bir dizi tür sunar. İşte Netflix film kodları 👇🏻
Aksiyon & Macera filmleri (1365) 💨
- Aksiyon Komedi: 43040
- Aksiyonlu Bilim Kurgu ve Fantastik: 1568
- Aksiyon Gerilim Filmleri: 43048
- Maceralar: 7442
- Klasik Aksiyon ve Macera Filmleri: 46576
- Çizgi Roman ve Süper Kahraman Filmleri: 10118
- Suç Temalı Aksiyon ve Macera Filmleri: 9584
- Araç Kaçırma Temalı Filmler: 20541
- Dövüş Sanatları Filmleri: 8985
- Casus Temalı Aksiyon ve Macera Filmleri: 10702
- Kovboy Filmleri: 7700
Korku Filmleri (8711) 😱
- Kült Korku Filmleri: 10944
- Derin Deniz Korku Filmleri: 45028
- Korku Komedi Filmleri: 89585
- Canavarlı Filmler: 947
- Şeytanlı Hikayeler: 6998
- İşkenceci ve Seri Katil Filmleri: 8646
- Doğaüstü Korku Filmleri: 42023
- Gençlik Korku Filmleri: 52147
- Vampirli Korku Filmleri: 75804
- Kurt Adam Korku Filmleri: 75930
- Zombi Korku Filmleri: 75405
Gerilim Filmleri (8933) 😬
- Aksiyon Gerilim Filmleri: 43048
- Klasik Gerilim Filmleri: 46588
- Suç Temalı Gerilim Filmleri: 10499
- Gangster Filmleri: 31851
- Bağımsız Gerilim Filmleri: 3269
- Gizem Filmleri: 9994
- Politik Gerilim Filmleri: 10504
- Psikolojik Gerilim Filmleri: 5505
- Bilim Kurgu Gerilim Filmleri: 11014
- Casus Konulu Gerilim Filmleri: 9147
- Erotik Gerilim Filmleri: 972
- Doğaüstü Gerilim Filmleri: 11140
Bilim Kurgu ve Fantastik Filmler (1492) 👽
- Aksiyon Dolu Bilim Kurgu ve Fantastik Filmler: 1568
- Uzay Temalı Bilim Kurgu: 3327
- Klasik Bilim Kurgu ve Fantastik Filmler: 47147
- Kült Bilim Kurgu ve Fantastik Yapımlar: 4734
- Fantastik Filmler: 9744
- Bilim Kurgu Macera Filmleri: 6926
- Bilim Kurgu Drama Filmleri: 3916
- Bilim Kurgu Korku Filmleri: 1694
- Bilim Kurgu Gerilim Filmleri: 11014
Komedi Filmleri (6548) 🤣
- Anime Komedi: 9302
- Karanlık Komedi Filmleri: 869
- Korku Komedi Filmleri: 89585
- Gece Komedi Filmleri: 1402
- Alaycı Belgeseller: 26
- Müzikaller: 13335
- Politik Komedi Filmleri: 2700
- Romantik Komedi Filmleri: 5475
- Taşlamalar: 4922
- Mantık Dışı Komediler: 9702
- Sulu Komediler: 10256
- Spor Temalı Komedi Filmleri: 5286
- Stand-Up Komedisi: 11559
- Gençlik Komedileri: 3519
Drama Filmleri (5763) 😢
- Askeri Drama Filmleri: 11
- Biyografik Drama Filmleri: 3179
- Suç Temalı Drama Filmleri: 6889
- Kitaplardan Uyarlanan Drama Filmleri: 4961
- Gerçek Hayattan Uyarlanan Drama Filmleri: 3653
- Politik Drama Filmleri: 6616
- Romantik Drama Filmleri: 1255
- Şov Dünyası Temalı Drama Filmleri: 5012
- Sosyal Konulu Dramalar: 3947
- Spor Temalı Drama Filmleri: 7243
- Gençlik Temalı Drama Filmleri: 9299
Romantik Filmler (8883) 🥰
- Klasik Romantik Filmler: 31273
- Sıra Dışı Romantizm: 36103
- Romantik Komedi Filmleri: 5475
- Romantik Drama Filmleri: 1255
- En Beğenilen Romantik Filmler: 502675
- Bağımsız Romantik Filmler: 9916
- Romantik Erotik Filmler: 35800
Klasik Filmler (31574) 📅
- Klasik Bilim Kurgu ve Fantastik Filmler: 47147
- Klasik Aksiyon ve Macera Filmleri: 46576
- Klasik Komedi Filmleri: 31694
- Klasik Drama Filmleri: 29809
- Klasik Müzikaller: 32392
- Klasik Romantik Filmler: 31273
- Klasik Gerilim Filmleri: 46588
- Klasik Savaş Filmleri: 48744
- Klasik Kovboy Filmleri: 47465
- Destansı Yapımlar: 52858
- Kara Filmler: 7687
- Sessiz Filmler: 53310
Uluslararası Filmler (78367) 🇹🇷
- Afrika Yapımı Filmler: 3761
- Avustralya Filmleri: 5230
- Belçika Yapımı Filmler: 262
- Britanya Yapımı Filmler: 10757
- Çin Filmleri: 3960
- Hollanda Filmleri: 10606
- Doğu Avrupa Filmleri: 5254
- Fransa Yapımı Filmler: 58807
- Almanya Yapımı Filmler: 58886
- Yunanistan Yapımı Filmler: 61115
- Hint Filmleri: 10463
- İrlanda Yapımı Filmler: 58750
- İtalyan Filmleri: 8221
- Japon Filmleri: 10398
- Kore Yapımı Filmler: 5685
- Latin Amerika Filmleri: 1613
- Orta Doğu Filmleri: 5875
- Yeni Zelanda Filmleri: 63782
- Rusya Yapımı Filmler: 11567
- İskandinav Filmleri: 9292
- Güneydoğu Asya Yapımı Filmler: 9196
- İspanyolca Filmler: 58741
- Tayvan Yapımı Filmler ve Diziler: 434295
- Tayland Yapımı Filmler ve Diziler: 107570
- Yerli Filmler: 1133133
Bağımsız Filmler (7077) 👍🏻
- Deneysel Filmler: 11079
- Bağımsız Aksiyon ve Macera: 11804
- Bağımsız Komedi Filmleri: 4195
- Bağımsız Drama Filmleri: 384
- Bağımsız Gerilim Filmleri: 3269
- Bağımsız Romantik Filmler: 9916
Belgeseller (6839) 🌍
- Biyografik Belgeseller: 3652
- Suç Belgeselleri: 9875
- Tarihi Belgeseller: 5349
- Askeri Belgeseller: 4006
- Müzik ve Konser Belgeselleri: 90361
- Politik Belgeseller: 7018
- Bilim ve Doğa Belgeselleri: 2595
- Sosyal ve Kültürel Belgeseller: 3675
- Ruhani Belgeseller: 2760
- Spor Belgeselleri: 180
- Gezi ve Macera Belgeselleri: 1159
Anime (7424) 🇯🇵
- Yetişkinliklere Yönelik Animasyon: 11881
- Hayvan Masalları: 5507
- Anime Bilim Kurgu: 2729
- Aksiyonlu Anime Diziler ve Filmler: 2653
- Komedi Anime Filmler ve Diziler: 9302
- Anime Drama: 452
- Fantastik Anime: 11146
- Anime Filmler: 3063
- Anime - Korku: 10695
Çocuk ve Aile Filmleri (783) 🧑🧑🧒
- Hayvan Masalları: 5507
- Çocuklara Yönelik Eğitici: 10659
- Aile Filmleri: 51056
- Çocuk Müzikali: 52843
- Çocuk Dizileri: 27346
- Çocuk Kitaplarından Uyarlanan Filmler: 10056
- Çizgi Filmler: 11177
Spor Filmleri (4370) 🏅
- Beyzbol Filmleri: 12339
- Basketbol Filmleri: 12762
- Boks Filmleri: 12443
- Futbol Filmleri: 12803
- Dövüş Sanatı Filmleri: 8985
- Dövüş Sanatları, Boks ve Güreş: 6695
- Futbol Filmleri: 12549
- Spor ve Sağlık: 9327
- Spor Temalı Komedi Filmleri: 5286
- Spor Belgeselleri: 180
- Spor Temalı Drama Filmleri: 7243
Müzik (1701) 🎶
- Klasik Müzikaller: 32392
- Disney Müzikalleri: 59433
- Çocuk Müzikali: 52843
- Latin Müziği: 10741
- Müzikaller: 13335
- Şov Dünyası Temalı Müzikaller: 13573
- Sahne Müzikalleri: 55774
- Dünyanın Her Yerinden Konserler: 2856
Netflix dizi kodları 🍿
Diziler (83) 🤔
- Klasik Diziler: 46553
- Britanya Yapımı Diziler: 52117
- Klasik Diziler: 46553
- Suç Temalı Diziler: 26146
- Kült Diziler: 74652
- Yemek ve Seyahat: 72436
- Çocuk Dizileri: 27346
- Kore Dizileri: 67879
- Askeri Diziler: 25804
- Mini Diziler: 4814
- Reality Programları: 9833
- Bilim ve Doğa: 52780
- Bilim Kurgu ve Fantastik Diziler: 1372
- Aksiyon ve Macera Dizileri: 10673
- Komedi Dizileri: 10375
- Belgesel Dizileri: 10105
- Drama Dizileri: 11714
- Korku Temalı Diziler: 83059
- Gizem Dizileri: 4366
- Anime Dizi: 6721
Diğer 💯
- Tüm Filmler: 34399
- Sanat Evi Filmleri: 29764
- Destansı Yapımlar: 52858
- Deneysel Filmler: 11079
- İnanç ve Maneviyat Filmleri: 52804
- Fantastik Filmler: 9744
- Film Noir: 7687
- Gangster Filmleri: 31851
- Sadece Netflix’te: 839338
- Şeytanlı Hikayeler: 6998
- Taşlamalar: 4922
- Stand-Up Komedisi: 11559
- Netflix Yetişkin İçerik Kodu: 11781
Netflix kodları nasıl kullanılır ⌨️
- Cihazınızda Netflix sitesine girin
- Hesabınıza giriş yapın.
- Netflix kategori kodunu kopyalayın
- Adres çubuğuna https://www.netflix.com/browse/genre/kategorikodu yazın
- İlgili kategorideki tüm filmler ve diziler gösterilecektir.
Netflix gizli kodları, platformun hızla büyüyen film ve dizi arşivinin tümüne hızlıca erişmenizi sağlar. Netflix kategori kodları, yalnızca Netflix sitesinde çalışır, uygulamasında çalışmaz.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: