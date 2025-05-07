En iyi sohbet uygulaması önerileri (2025)

Uzaktan çalışmanın yükselişiyle birlikte sanal iletişim norm haline geldi, sohbet uygulamaları da insanlarla iletişim kurma şeklimizde devrim yarattı. Sohbet uygulamaları, mesafeye bakmaksızın iletişimde kalmayı kolaylaştırdı. Aralarından seçim yapabileceğiniz çok çeşitli uygulamalar mevcut. Facebook gibi birçok popüler şirketin kendi sohbet uygulamaları varken, WhatsApp ve Telegram herkesin bildiği mesajlaşma uygulamaları haline geldi. Peki, en iyi ücretsiz sohbet uygulaması hangisi? Bu rehber yazıda, arkadaşlarınız, aileniz ve iş arkadaşlarınızla bağlantıda kalmanıza yardımcı olmak için tasarlanmış en iyi sohbet uygulamalarını bulabilirsiniz.

Mesajlaşma uygulamaları birçok insanın günlük hayatının bir parçası. Son yıllarda popülerlikleri önemli ölçüde arttı, milyarlarca insan aktif olarak sohbet uygulamalarını kullanıyor. Peki, kişisel ve iş için en iyi sohbet uygulamaları nelerdir? En çok kullanılan programları burada listeledik.

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