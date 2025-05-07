En iyi sohbet uygulaması önerileri (2025)

Teknoloji Editörü
Uzaktan çalışmanın yükselişiyle birlikte sanal iletişim norm haline geldi, sohbet uygulamaları da insanlarla iletişim kurma şeklimizde devrim yarattı.
Sohbet uygulamaları, mesafeye bakmaksızın iletişimde kalmayı kolaylaştırdı. Aralarından seçim yapabileceğiniz çok çeşitli uygulamalar mevcut. Facebook gibi birçok popüler şirketin kendi sohbet uygulamaları varken, WhatsApp ve Telegram herkesin bildiği mesajlaşma uygulamaları haline geldi. Peki, en iyi ücretsiz sohbet uygulaması hangisi? Bu rehber yazıda, arkadaşlarınız, aileniz ve iş arkadaşlarınızla bağlantıda kalmanıza yardımcı olmak için tasarlanmış en iyi sohbet uygulamalarını bulabilirsiniz.
En iyi sohbet uygulamaları 💬
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Mesajlaşma uygulamaları günlük hayatımızın önemli bir parçası haline geldi. Yakınımızdaki veya farklı coğrafi konumlardaki kişilerle iletişim halinde kalmamıza yardımcı oluyorlar. Sohbet uygulamaları, normal mesajlaşma hizmetlerinin ötesinde iletişimi ilginç kılan özelliklere sahip. İster arkadaşlarınızla sohbet etmek için, ister iş arkadaşınızla bir proje üzerinde çalışırken iletişimi sürdürmek için, isterseniz de müşterilerinizle hızlı iletişim kurmak için bir uygulama arıyor olun, Android ve iOS platformunda çok fazla seçenek var. Kaliteli sohbet uygulamaları bulmakta zorluk yaşayabilirsiniz. İşte
en iyi ücretsiz sohbet uygulamaları:
WhatsApp
Telegram
Messenger
Signal
Slack
WeChat
LINE
Viber
Microsoft Teams
Google Chat
1️⃣ WhatsApp
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WhatsApp, yazılı, sesli ve görüntülü mesajlaşıp sesli ve görüntülü aramalar yapabileceğiniz ücretsiz mesajlaşma uygulaması. WhatsApp, Android, iOS, Windows ve macOS dahil olmak üzere birden fazla platformu desteklemesiyle hem telefonda hem de bilgisayarda kullanılabiliyor. WhatsApp, en yaygın sohbet uygulaması; aylık 3 milyardan fazla aktif kullanıcısı bulunuyor.
Ücretsiz mesajlaşma
Uçtan uca şifreleme ve gizlilik kontrolleri
Yüksek kalitede sesli ve görüntülü arama
256 katılımcıya kadar grup sohbetleri
WhatsApp toplulukları
WhatsApp Business
2️⃣ Telegram
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Telegram, bulut tabanlı anlık mesajlaşma uygulaması. WhatsApp’tan sonra en çok kullanılan sohbet uygulaması olan Telegram, güvenlik özellikleri ve 200.000 üyeye kadar grup sohbetlerini desteklemesiyle bilinir. Telegram ayrıca özel çıkartmalar, botlar ve kanallar gibi bir dizi özellik sunuyor. Telegram, Android, iOS, Windows, Mac ve Linux dahil olmak üzere birden fazla platformda kullanılabiliyor. Telegram, 950 milyondan fazla aktif kullanıcıya sahip.
Kullanıcı adıyla kullanma (Telefon numarası gerekmez)
Bulut tabanlı mesajlaşma
Fotoğraf, video ve dosya paylaşımı
200.000 kişiye kadar gruplar
Uçtan uca şifreli sesli ve görüntülü aramalar
Ücretsizdir
3️⃣ Facebook Messenger
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Messenger, mesaj ve sesli mesaj göndermenize, sesli ve görüntülü aramalar yapmanıza, fotoğraf ve video paylaşmanıza olanak tanıyan, Meta tarafından geliştirilen sohbet uygulaması. 2011’den beri dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından biri haline geldi. Facebook Messenger, Android, iOS ve Windows dahil olmak üzere birden fazla platformu destekliyor.
Sohbet ve arama (Telefon numarasına gerek olmadan)
Yapay zekaya sorular sorma (Meta AI)
Yüksek çözünürlüklü fotoğraf paylaşma
HD görüntülü aramalar
Sesli ve video mesaj gönderme
Grup sohbetlerinde albüm oluşturma
QR kod ile hızlı bağlantı kurma Dosya paylaşma
Mesaj düzenleme ve geri alma
Süreli mesaj gönderme
Messenger toplulukları
Sohbet temaları
4️⃣ Signal
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Signal, tüm mesajlar ve aramalar için uçtan uca şifreleme sunan güvenli sohbet uygulaması. iOS, Android ve masaüstünde (Windows, macOS ve Linux) kullanılabiliyor. Şifreli mesajlaşma uygulaması olarak ta bilinen Signal, mesajlar, sesli mesajlar, grup sohbetleri göndermenize ve sesli ve görüntülü aramalar yapmanıza olanak tanıyor. Ayrıca kaybolan mesajlar, okundu bilgileri ve 1000 üyeye kadar gruplar oluşturma gibi özellikleri de destekliyor.
50 kişiye kadar şifrelenmiş sesli ve görüntülü aramalar
1000 katılımcıya kadar grup sohbetleri
Okundu ve yazıyor işaretleri
Fotoğraf, GIF ve dosya paylaşma
Kaybolan mesaj gönderme
5️⃣ Slack
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Slack, ekipler ve işletmeler için tasarlanmış en iyi sohbet uygulaması. Doğrudan mesaj göndermenize veya grup iletişimi için kanallar oluşturmanıza, dosya ve belge paylaşmanıza ve diğer uygulamalar ve hizmetlerle birlikte çalışmanıza olanak tanıyor. Slack ayrıca sesli ve görüntülü aramalar, ekran paylaşımı, geçmiş mesajlar ve dosyalar arasında arama yapma olanağı sunuyor. Slack, iOS, Android ve masaüstünde (Windows, macOS ve Linux) kullanılabiliyor.
Sesli ve görüntülü konuşma
Ekipler, projeler ve konular için kanallar
Google Drive, Zoom, Trello ve fazlasıyla entegrasyon
Dosya paylaşma
Özelleştirme seçenekleri
Mesaj ve dosya geçmişi
6️⃣ WeChat
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WeChat, Çin ve diğer ülkelerde yaygın olarak kullanılan ücretsiz sohbet uygulaması. Yazılı ve sesli mesajlar göndermenize, sesli ve görüntülü aramalar yapmanıza, fotoğraf ve video paylaşmanıza ve oyun oynamanıza olanak tanıyor. WeChat ayrıca mobil ödemeler için WeChat Pay, arkadaşlarla güncellemeleri paylaşmak için WeChat Moments ve WeChat içindeki uygulamalara ve hizmetlere erişmek için Mini Programlar gibi bir dizi özellik sunuyor. WeChat, iOS, Android ve masaüstünde (Windows ve macOS) kullanılabiliyor. WeChat, mesajlar için uçtan uca şifreleme ve bir dizi güvenlik ayarı ile gizlilik ve güvenliğe verdiği önemle biliniyor.
500 kişiye kadar sohbet grubu oluşturma
Yüksek kalitede sesli ve görüntülü aramalar
Durum paylaşımı
Özel çıkartmalar ve selfie çıkartmaları
Gerçek zamanlı
konum paylaşma Mobil ödeme
Mini programlar
7️⃣ Line
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Line, yalnızca mesajlaşma değil, ücretsiz sesli ve görüntülü arama yapabileceğiniz popüler bir uygulama. Line, diğer sohbet uygulamalarındaki temel özelliklere ek olarak mobil ödemeler için Line Pay, arkadaşlarla güncellemeleri paylaşmak için Line Timeline ve sohbetlerde duyguları ifade etmek için Line Stickers gibi bir dizi özellik sunuyor. LINE, mobil cihazlar, masaüstü bilgisayarlar ve Wear OS cihazlarda kullanılabiliyor. Line, ekip iletişimi ve iş birliği için Line Work adlı işletme sürümüne de sahip.
200 katılımcıya kadar grup görüntülü aramalar
Anket oluşturma
Ücretsiz ve yüksek kalitede sesli ve görüntülü arama
Fotoğraf, video, çıkartma, sesli mesaj ve konum paylaşma
LINE çıkartma paketi
Wear OS yüklü
akıllı saatlerde kullanma
8️⃣ Viber
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Viber, sesli ve görüntülü aramalar yapmanıza, anlık mesaj göndermenize, fotoğraf ve video paylaşmanıza olanak tanıyan Rakuten tarafından geliştirilen bir başka popüler sohbet uygulaması. Viber ayrıca Viber kullanmayanlara arama yapmak için Viber Out, 1 milyara kadar üyeye sahip grup sohbetleri için Viber Toplulukları ve kendi kendini silen fotoğraf ve videolar göndermek için Viber Wink gibi özellikler sunuyor. Ayrıca güvenli mesajlaşma için uçtan uca şifreleme sunuyor. Viber, Avrupa, Orta Doğu ve Asya'nın bazı bölgelerinde popüler. Viber, iOS, Android ve masaüstünde (Windows ve macOS) kullanılabiliyor.
Ücretsiz mesaj gönderme
Parasız görüntülü ve sesli sohbet
Tüm özel aramalar, sohbetler, grup sohbetleri için uçtan uca şifreleme
Viber Out ile sabit hatlara düşük maliyetli aramalar
250 üyeye kadar grup sohbeti
GIF’ler ve çıkartmalar
Kaybolan mesajlar
Topluluklar ve kanallar
Yapay zeka botları Not ve hatırlatıcı oluşturma
9️⃣ Microsoft Teams
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Microsoft Teams, anlık mesajlaşmanın yanı sıra etkili video konferans özelliklerine sahip ekip sohbet uygulaması arayan işletmeler için en iyi seçenek olarak öne çıkıyor. 300 katılımcıya kadar ve 30 saat süren toplantıları destekliyor. Hibrit ekipleri desteklemek için tasarlanmış YZ odaklı araçlar da sunuyor. Öne çıkan yapay zeka araçlarından biri; toplantılar sırasında 31 dili destekleyen gerçek zamanlı konuşmadan konuşmaya çeviri. Ek olarak, Copilot özelliği doğrudan sohbette anında belge özetleri sunarak zamandan tasarruf etmenizi sağlıyor.
Gerçek zamanlı iş birliği
Office 365 ile kusursuz entegrasyon
Sesli ve görüntülü arama
Toplantılarda yapay zeka destekli çeviri
Copilot entegrasyonu
🔟 Google Chat
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Google Chat (eski adıyla Google Hangouts), konuşmaları Slack'teki kanallara benzer şekilde odalara bölüyor. Şirketiniz istediği kadar oda ekleyebiliyor, kullanıcılar odalara kolayca katılabiliyor ve ayrılabiliyor. Ancak Chat'in daha güzel bir özelliği var; Google'ın uygulama ekosistemiyle entegrasyonu. Google Doküman bağlantısını yapıştırdığınızda odadaki herkes belgeye erişebiliyor. Google Meet'e iş arkadaşınızı etiketleyerek ve toplantının ne zaman gerçekleşeceğini söyleyerek iş arkadaşınızla hızlı bir şekilde toplantı düzenleyebiliyorsunuz. Her odanın Google Görevler'e bağlanan bir görev listesi var. Google'ın yapay zekası Gemini de harika bir yardımcı olarak yer alıyor.
Yapay zeka destekli mesajlaşma
Sohbet alanı oluşturup birlikte çalışma
Hızlı toplantı düzenleme
500.000'e kadar üyeyi destekleyen duyuru alanları
Güven içinde ortak çalışma
Gerçek zamanlı koruma
Mesajlaşma uygulamaları birçok insanın günlük hayatının bir parçası. Son yıllarda popülerlikleri önemli ölçüde arttı, milyarlarca insan aktif olarak sohbet uygulamalarını kullanıyor. Peki, kişisel ve iş için en iyi sohbet uygulamaları nelerdir? En çok kullanılan programları burada listeledik.
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