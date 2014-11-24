Razer DEATHSTALKER Test Masamızda

Haber Editörü
Razer'ın giriş seviyesi oyuncu klavyelerinden, alttan aydınlatmalı Deathstalker'ı, sizler için inceliyoruz.Razer'ın giriş seviyesi oyuncu klavyelerinden, alttan aydınlatmalı Deathstalker bu videoda.
Razer Deathstalker Teknik Özellikler
Klavye Arabirim: Usb
Tipi: Gaming
Renk: Siyah
Tuşlar: Slim 2mm Chiclet
Destek: Mac OS X ve Windows
Polling Rate: 1000 Hz
EK Özellikler
Anında Makro Kaydı
Razer Synapse 2.0 Yazılım
Özel Oyun Modu
Razer Synapse 2.0 Yazılım
Özel Oyun Modu
Sabit Bilek Desteği
1000 Hz Ultrapolling
Arkadan Yeşil Aydınlatmalı
Aynı Anda 10 Tuşa Birden Basabilme
1000 Hz Ultrapolling
Arkadan Yeşil Aydınlatmalı
Aynı Anda 10 Tuşa Birden Basabilme
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"Bu ne iğrenç bi klavyedir.." oldu..
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