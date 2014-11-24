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Razer DEATHSTALKER Test Masamızda

4 yıl
20,4b
1
Çevre Birimleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Dh Sezer
Haber Editörü
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Razer'ın giriş seviyesi oyuncu klavyelerinden, alttan aydınlatmalı Deathstalker'ı, sizler için inceliyoruz.
Razer'ın giriş seviyesi oyuncu klavyelerinden, alttan aydınlatmalı Deathstalker bu videoda.

Razer Deathstalker Teknik Özellikler

Klavye Arabirim: Usb
Tipi: Gaming
Renk: Siyah
Tuşlar: Slim 2mm Chiclet 
Destek: Mac OS X ve Windows 
Polling Rate: 1000 Hz

EK Özellikler
Anında Makro Kaydı 
Razer Synapse 2.0 Yazılım
Özel Oyun Modu
Sabit Bilek Desteği
1000 Hz Ultrapolling
Arkadan Yeşil Aydınlatmalı 
Aynı Anda 10 Tuşa Birden Basabilme
 


Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
hayrikoc61 3 yıl
Eyw knk
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DH Misafiri 4 yıl
basic kalmış nedir yaa .... basit kalmışi demek çooook mu zor ...
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DH Misafiri 4 yıl
Hızlı ama etkili ve güzel bir inceleme olmuş. Sıkılmadan izlettiriyor. Bu tarz oyun ekipmanları incelemelerini bekliyoruz.
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IcyTea Lemon 4 yıl
Faydalı olmuş tşk
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ardarda45 4 yıl
Abi giderayak vurgunu yaptın
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dockhanger 4 yıl
sakallıda tüfek var :D şaka bi yana klavye gayet sessiz görünüyor
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OyuncuBaykus 4 yıl
Çıkış iyiymiş, elinize sağlık :)
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bellair 4 yıl
klavye gayet güzel duruyor. fps oyunlarda iyi bir performansı varsa alınabilir. Zira tuşlar çok basık duruyor. Rahat olacağından şüpheliyim.
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s.holmes 4 yıl
gördüğüm de verdiğim ilk tepki;
"Bu ne iğrenç bi klavyedir.." oldu..
İnceleme için teşekkürler...
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prodigy842 4 yıl
inceleme için teşekkürler. Ancak incelemeyi çok hızlı okuyorsunuz. Sanki video acele ile hazırlanmış. Biraz daha yavaş konuşursanız. Daha iyi olacaktır.
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