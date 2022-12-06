Stalk ne demek? Sosyal medyada stalk yapmak suç mu?

Instagram, Facebook, Twitter veya başka bir sosyal medya platformunu kullanıyorsanız, "stalk", "stalking" veya "stalker" ifadeleriyle karşılaşmışsınızdır. Çevrimiçiyseniz, herkesin gözü önündesinizdir, insanların sizinle ilgilenmesi de internette olmanın bir bedelidir. Bununla birlikte, insanların sizinle aktif olarak etkileşime geçmesi, yaptıklarınızı merak etmeleri ve profilinize bakmaları ile stalklıyor olmaları arasında bir fark vardır.

Birinin sizi Instagram veya başka bir platformda stalkladığını mı düşünüyorsunuz? Sosyal medyada yaptıklarınız birilerinin fazla mı ilgisini çekiyor? Sosyal medya sizi stalklayanları tespit edebilmeniz için birkaç yol var. Stalk yapmak hakkında tüm merak edilenleri açıklığa kavuşturmadan önce stalk nedir, stalklamak ne demek? bundan bahsedelim.

Stalk ne demek ❓ Stalk nedir, Türkçesi ne anlama geliyor? Stalk, saplantılı bir şekilde, taciz noktasına varan takip anlamında bir kelimedir. Stalklamak, internet ve başka teknolojilerin birini internet ortamında gizlice takip etmek için kullanılması anlamına gelir. Siber zorbalık ve yüz yüze takibin bir uzantısı olan bu internette gizliden taciz (siber stalking), e-posta, mesaj, sosyal medya gönderisi veya başka bir şekilde olabilir ve genelde sistematiktir, kasıtlı yapılır ve ısrarcı olunulur. Stalklanan kişi, rahatsızlık duyar ancak gizliden etkileşim sona ermez. Stalklayan kişi, hedeflediği kişiyi korku, sıkıntı, kaydı, endişe içinde bırakacak uygunsuz ve hatta bazen rahatsız edici içerikler paylaşır. Stalklama, günümüzde kolayca bulunabilen elektronik iletişim ortamlarını kullanarak rahatça yapılabilen, günümüzde sosyal ağ platformlarında sıklıkla meydana gelen bir durumdur. Cyberstalking, genellikle ilk elden tecrübe edilmediği sürece üzerine düşünülmez ancak toplumumuzu yiyip bitiren birçok şiddet içeren suçun kökenidir.

Stalker ne demek 🤔 Tam Boyutta Gör Stalker nedir? Stalker, stalk yapma eyleminde bulunan kişidir. Stalk yapanlar, hedeflerini taciz etmek, aşağılamak, sindirtmek ve kontrol altına almak için çeşitli taktik ve teknikler kullanıyor. Stalklayanların çoğu, yaratıcı oldukları kadar teknolojik açıdan da bilgilidir ve hedeflerine eziyet etmek, taciz etmek için çok sayıda yol bilirler. Stalker’lar ne yapar? İnternette kaba, saldırgan veya müstehcen yorumlar yapar.

Hedef kişiyle aynı grup ve forumlara katılarak internette takip eder.

Hedef kişiyi tehdit edici, açık saçık mesajlar veya e-postalar gönderir.

Teknolojiyi kullanarak hedefi tehdit ederler veya şantaj yapar.

Gönderilerde hiçbir ilgisi olmasa da hedefi çok fazla etiketler.

Sahte hesaplar oluşturarak hedefi sosyal medyada takip eder.

Hedefe art arda mesaj gönderir.

Hedefin telefon veya bilgisayarına sızarak gizlice kayıt yapar.

Birinin sizi stalkladığını nasıl anlarsınız 👀 Tam Boyutta Gör Stalk yapmak nasıl anlaşılır? Birinin sizi Instagram’da takip ettiğini mi düşünüyorsunuz? Birinin sizi internette takip ettiğini, sosyal medyada yaptıklarınızla biraz fazla ilgilenip ilgilenmediğini mi bilmek istiyorsunuz? Birinin sürekli olarak Instagram profilinize bakıp bakmadığını öğrenmek için seçenekleriniz sınırlıdır. Instagram Hikayeleri, Instagram’da sizi kimin stalkladığını öğrenmenin en iyi yoludur. Instagram, profesyonel hesap sahiplerine hikayelerinin kaç kişi tarafından izlendiğini gösterir ancak gönderilerini görüntüleyen hesabı ifşa etmez. Ancak sizi gizliden takip edeni bulabileceğiniz bir yöntem var. Bir Instagram hikayesi paylaştığınızda, bunu başkalarından gizleme seçeneğiniz vardır. Takipçilerinizi gönderinizi belirli kişilerle paylaştığınız konusunda uyaran Yakın Arkadaşlar listesinden bahsetmiyoruz. Birinin sosyal ağdaki paylaşımlarınızı takip ettiğinden şüphelendiğinizi varsayalım. Bir hikaye paylaşın ve bunu listenizdeki herkesten gizleyin. Hikayenizi yayınlamadan önce hikaye ayarlarına gidin ve hikayeyi gizle seçeneğini seçin. İlgili kişi dışındaki herkesi seçin. Instagram hikaye ayarları yalnızca hikayenizi görüntüleyenleri değil, hikayenizin ne kadar görüntülendiğini de görmenizi sağlar. Hikayeyi birden fazla kez izlerse, hikayeye erişimi olan tek kişi olduğundan stalker olduğunu anlarsınız. Profilinizi kimin görüntülediğini size göstermeyi vadeden birçok üçüncü parti uygulama, tarayıcı uzantısı (eklentisi) ve web sitesi vardır. Bunların çoğu işe yaramazken, diğerleri özel bilgilerinize erişim gerektirir. Böyle bir hizmeti kullanmanın tehlikelerine karşı dikkatli olmalısınız. Herhangi bir siteye/uygulamaya kaydolmadan önce incelemeleri okuyun ve geliştirici hakkında araştırma yapın.

Instagram gizli hesap görme yöntemi 3 ay önce eklendi

Stalkerlardan nasıl korunurum 🔽 Tam Boyutta Gör Instagram, TikTok, Facebook gibi sosyal medya uygulamaları, eski ve yeni arkadaşlarla bağlantı kurmak için harika ancak bu hizmetler, siber tacizciler için de birer cennet. İster saplantılı bir takipçiyle uğraşıyor olun, ister sadece kendinizi korumaya almak istiyor olun, güvenliğinizden ödün vermeden sosyal medyanın keyfini çıkarmanın yolları var. Profilde yapacağınız birkaç gizlilik ayarı ile stalkerlardan korunabilirsiniz. 1. Profilinizi gizleyin 🔏 Çoğu sosyal medya sitesi, hangi bilgilerin herkese açık olacağına, neyin yalnızca kişilerinizle paylaşılacağına karar vermenize izin verir. Gönderilerinizi ve profilinizi gizli yapmak, stalk yapanların fotoğraflarınız, videolarınız ve profil bilgileriniz dahil sizinle ilgili bilgileri görmelerini engelleyebilir. 2. Konumunuzu etiketlemeyin 📍 Tüm gönderilerinizde etiketlenmeyi devre dışı bırakın. Konumunuzun gönderilerde etiketlenmesi, insanların sizi gerçek hayatta daha kolay bulmalarını sağlar. Bu tehlikeli olabilir çünkü stalker, nerede olduğumuzu, evde olup olmadığınızı veya yalnız olup olmadığınızı anlayabilir. Telefonunuzda uygulamanın ayarlarına gidin ve etiketlenmeyi veya konum özelliklerini kapatın. 3. Arkadaş listenizi gizleyin 🔍 Arkadaş listeniz herkese açıksa, stalker, arkadaşlarınızın profillerine girip hakkınızda bilgi toplayabilir. Ayrıca size daha yakın olmaya çalışmak için arkadaşlarınızla iletişime geçebilir. Kullandığınız uygulamanın arkadaş listesini gizleme seçeneği varsa bunu yapmalısınız. 4. Her platformda farklı kullanıcı adı ve fotoğraf kullanın 📷 Her sosyal medya uygulamasında benzersiz bir kullanıcı adı kullanarak sizi stalklayanların profilinizi bulmasını zorlaştırabilirsiniz. Benzer şekilde her platformda farklı bir profil fotoğrafı kullanmak, siber stalkerların internette başka bir yerde profil fotoğrafınızı bulmak için tersine görsel arama araçlarını kullanmasını zorlaştırır. Profil resminiz herkese açıksa, yakın plan olmayan bir fotoğraf kullanın. 5. Yeni arkadaş ve takip isteklerini hemen kabul etmeyin ⛔ Tanımadığınız biri size takip veya arkadaşlık isteği gönderirse dikkatli olun. Siber stalkerlar, sizinle yakınlaşmak için arkadaşlarınızı, ünlü birini ve hatta ortak ilgi alanlarınızı paylaşan kişileri taklit eden inandırıcı sahte hesap açabilir. Bu yüzden kişiyle doğrudan iletişime geçmeden iyice araştırın. 6. Cihazlarınızı güvende tutun 📴 Yetenekli bir stalker, hesaplarınızı ve cihazlarınızı hacklemeye çalışabilir. Temel güvenlik önlemlerini almanız önemlidir. Güvenlik yazılımı kullanmak, herkese açık WiFi ağlarına bağlanırken VPN kullanmak, benzersiz güvenli parolalar oluşturmak, iki adımlı kimlik doğrulamayı açmak, sosyal medya hesaplarınıza erişmeye çalışan uygulamaları yüklemekten kaçınmak, kilit ekranı şifresi koymak, başka bir cihazdan giriş yaptığınızda güvenli çıkış yapmak gibi alabileceğiniz birkaç güvenlik önlemi var. 7. Eski hesaplarınızı silin ❗ Artık kullanmadığınız eski sosyal medya hesabınız varsa silin. Sitelerde kişisel bilgileriniz veya fotoğraflarınız varsa bu özellikle önemlidir. Sosyal medya hesaplarınızı nasıl sileceğiniz aşağıda gösterilmiştir: Instagram hesap silme

Twitter hesap silme

Facebook hesap silme

Snapchat hesap silme 8. Kendinizi arama motorlarından silin ❌ Stalkerların hangi bilgileri bulabileceğini görmek için Google’da arama yapın. Tam adınızı, kullanıcı adlarınızı, telefon numaranızı, e-posta adresinizi ve ev adresinizi aratın. Sizi ilgilendiren herhangi bir şey bulursanız, adınızı arama motorlarından ve diğer sitelerden çıkarmanın ve hatta kendinizi internetten silmenin yolları vardır. 9. Takip etmediğiniz kişilerden mesajları kapatın 💬 Yalnızca arkadaşlarınızın size mesaj göndermesine izin verin. Facebook ve Snapchat dahil bazı sosyal medya uygulamaları, bağlantı kurmadığınız kişilerin sizinle iletişim kuramaması için mesajlaşmayı kapatmanıza izin verir. Bu, sizi stalklayan birinin alternatif bir profil oluştursa bile iletişim kuramayacağı anlamına gelir.

Stalklamak cezası nedir ❓ Tam Boyutta Gör Stalklamanın cezası nedir? çok soruluyor. Stalk yapan kişiye 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilebilir. Türk Ceza Kanunu’nun 123A maddesine göre, ısrarlı bir şekilde; fıziken takip etmek ya da haberleşme ve iletişim araçlarını, bilişim sistemlerini veya üçüncü kişileri kullanarak temas kurmaya çalışmak suretiyle bir kimse üzerinde ciddi bir huzursuzluk oluşmasına ya da kendisinin veya yakınlarından birinin güvenliğinden endişe duymasına neden olan faile altı aydan iki yıla kadar hapis cezası verilir. Bu rehber yazıda sosyal medyada stalk ne demek, stalklamak ne anlama geliyor açıkladık. Stalklamak hakkında en çok sorulan sorulardan “Stalk yapmak yasal mı, cezası var mı?” sorusunu yanıtladık. Sosyal medyanın gizli takipçileri stalker’lar nasıl tespit edilir ve korunmak için ne yapmak gerekir? bundan bahsettik.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.