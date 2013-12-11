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RedDot tasarım ödüllü RollerMouse, klasik fare etkileşimine yeni bir bakış açısı getiriyor

5 yıl
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Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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RedDot tasarım ödüllü RollerMouse, klasik fare etkileşimine yeni bir bakış açısı getiriyor
Leap Motion gibi farklı teknolojiler hayatımıza girmiş olsa da, birçok kişi halen fare kullanmaya devam ediyor ve fareyi bilgisayar kontrolü noktasında en etkili yol olarak görüyor. Birçok araştırmacıya göre de özellikle uzun kullanımlarda ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen klasik fare kullanımına yeni bir alternatif hazırlayan Contour Design, RollerMouse model isimli ürünüyle ilginç bir kullanım tarzı ortaya koyuyor.
Klavyelerin altına yerleştirilecek şekilde hazırlanan RedDot tasarım ödüllü RollerMouse, temel olarak kişilerin klavye ile fare arasında hızlı erişim sağlamasına dayanıyor. Üzerinde geniş bir bilek destek bölümü bulunan ürün, üst kısmına yerleştirilen boru tipindeki hareketli bölüm ile fare imlecinin (800/1000/1200/1600/2400 dpi) hareket ettirilmesini yerine getirebiliyor, merkezde ise kaydırma tekerleği, hızlı kopyala - yapıştır ve normal sağ - sol tıklama tuşları yer alıyor. Ergonomik yapısıyla her türü bilek ve kol ağrısının önüne geçebildiği belirtilen RollerMouse, Windows ve Mac bilgisayar sistemleriyle herhangi bir sürücüye ihtiyaç duymadan USB üzerinden bağlantı kurabiliyor.
Firmanın resmi sitesi üzerinden 265$ fiyat etiketiyle satın alınabilen RollerMouse fare modeli hakkında hazırlanan açıklayıcı tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz. 
 
RedDot tasarım ödüllü RollerMouse, klasik fare etkileşimine yeni bir bakış açısı getiriyor
RedDot tasarım ödüllü RollerMouse, klasik fare etkileşimine yeni bir bakış açısı getiriyor

http://www.geeky-gadgets.com/innovative-rollermouse-by-contour-design-allows-for-easy-multiple-monitor-control-video-11-12-2013/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Şafak Güner 5 yıl
Ne kadar kullanışlı olursa olsun ki bence hiç kullanışlı değil standart farenin yerini asla alamaz. Yıllardır herkesin kullanmaya alıştığı bir şeyi biri gelip "Ben bir icat yaptım artık bunu kullanın!" demesiyle değiştiremez. En az 5 yıl daha farenin yerini hiç bişey alamaz sonra insanlar yavaşça Leap Motion'a geçerler ama yine büyük bir çoğunluk fareden vazgeçmez.
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thestell 5 yıl
Dot diyince lazerli bisey hayal ettim de hamur mu acıcaz o oklavıyla?
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Rusty 5 yıl
Trackball mouse bence en iyisi. Alıştıktan sonra oyun da oynayabilirsin autocad de kullanabilirsin. kol bilek sabit olduğu için de ağrı sızı olmuyor.
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DH Misafiri 5 yıl
Eski toplu mouseları ters çevir, topla oyna benzer işlevi görür...
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Divinity 5 yıl
Böyle saçma birşeyin tasarım ödülü alması komik gerçekten..

Leap Motion ise fareden sonraki geleceğin teknolojisi.
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haqy 5 yıl
Hiç de kullanışlı bir şeye benzemiyor.
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SSDc 5 yıl
265 doları buna vereceğime gider ps3 alır oynarım üstüne birtanede oyun alırım
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ApsinteX 5 yıl
Estetik ve ergonomi açısından iyi değil. Çünkü bununla daha fazla hareket yapmak gerkiyor. Ayrıca fiyatı da çok yüksek,taşımak için çok komik bence
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BaranGunduz 5 yıl
İmleci sağ üst çapraza götürmek istesek önce o çubuğu sağa sonrada yukarı oynatmamız gerekecek. İkisini aynı anda yapmak rahat olmaz. Bununla uğraşacağıma sağ elimi 20cm oynatmayı tercih ederim. İnşallah ileride daha rahat bir çözüm bulurlar.
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cimbom20 5 yıl
Bunun fiyati yuksek olur.Orjinallerin yerini hic bir zaman hic bir sey tutumaz.Arti bu alet mousun yaptigi her seyi rahat yapamaz.
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artenis 5 yıl
Güzel bir deneyim olmuş, RED DOT yon yıllarda saçmalamaya başladı ama bu yorumların düzeysizliğini haklı çıkartmaz.
Deneyimleme her zaman takdir edilmelidir, negatif - pozitif ama '' one laa'' olmaz ;)
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Miyamoto Musashi 5 yıl
Şekil olmuş
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1444 5 yıl
pekte kırmızı noktalı bir tasarım gibi durmuyor
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