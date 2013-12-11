RedDot tasarım ödüllü RollerMouse, klasik fare etkileşimine yeni bir bakış açısı getiriyor

Leap Motion gibi farklı teknolojiler hayatımıza girmiş olsa da, birçok kişi halen fare kullanmaya devam ediyor ve fareyi bilgisayar kontrolü noktasında en etkili yol olarak görüyor. Birçok araştırmacıya göre de özellikle uzun kullanımlarda ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen klasik fare kullanımına yeni bir alternatif hazırlayan Contour Design, RollerMouse model isimli ürünüyle ilginç bir kullanım tarzı ortaya koyuyor.

Klavyelerin altına yerleştirilecek şekilde hazırlanan RedDot tasarım ödüllü RollerMouse, temel olarak kişilerin klavye ile fare arasında hızlı erişim sağlamasına dayanıyor. Üzerinde geniş bir bilek destek bölümü bulunan ürün, üst kısmına yerleştirilen boru tipindeki hareketli bölüm ile fare imlecinin (800/1000/1200/1600/2400 dpi) hareket ettirilmesini yerine getirebiliyor, merkezde ise kaydırma tekerleği, hızlı kopyala - yapıştır ve normal sağ - sol tıklama tuşları yer alıyor. Ergonomik yapısıyla her türü bilek ve kol ağrısının önüne geçebildiği belirtilen RollerMouse, Windows ve Mac bilgisayar sistemleriyle herhangi bir sürücüye ihtiyaç duymadan USB üzerinden bağlantı kurabiliyor.

Firmanın resmi sitesi üzerinden 265$ fiyat etiketiyle satın alınabilen RollerMouse fare modeli hakkında hazırlanan açıklayıcı tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.geeky-gadgets.com/innovative-rollermouse-by-contour-design-allows-for-easy-multiple-monitor-control-video-11-12-2013/