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Relio ile akıllı telefonlarınız için harici bir flaş ünitesi edinin

4 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Relio ile akıllı telefonlarınız için harici bir flaş ünitesi edinin

Akıllı telefonlarda kullanılan kamera sensörlerinin yetenekleri giderek artsa da bu sensörler genelde LED flaşlar ile destekleniyor. Pek çok durum için bu flaşlar yeterli olsa da bazı durumlarda istenen parlaklığa erişemiyor. Relio projesi buna alternatif bir çözüm geliştirmiş. 

İtalyan bir firma tarafından geliştirilen Relio, aslında sürekli ışık veren bir kaynak olması ile dikkat çekiyor. Ancak daha çok akıllı telefon ve kompakt kameraların flaşlarının yetersiz kaldığı ortamlarda devreye girmek üzere geliştirilmiş. 

MicroUSB girişi üzerinden enerjisini sağlayan aygıtta herhangi bir dahili batarya yer almıyor. Bu bakımdan sürekli kablo bağlantısına ihtiyaç duyuyor. USB kablosu ile gerekli olan heryerde aygıtı kullanabilmeniz mümkün.

Firma Relio'nun normal bir beyaz ışık kaynağı olmadığını belirtiyor. Zengin bir renk doğruluğu sunuyor ve fotoğraflarınızda en canlı renklerin çıkmasını sağlıyor. 200 lümen parlaklığa sahip olan Relio 30cm mesafede 20 000 lux değerine ulaşabiliyor. Işığın kalitesini belirten renk işleme endeksi - CRI ise 92 seviyesinde. Aygıt çok düşük ışık koşullarında bile 200 kare/saniye hızında resim çekilebilmesini sağlıyor. Sahip olduğu özellikler ve fiyatı nedeniyle aygıt masaüstü lambası gibi sürekli ışık kaynağı olarak kullanılmak için biraz fazla lüks.

Relio 108$ yaklaşık fiyat etiketi ile İtalya'da satışa sunulmuş durumda. Modelin daha yüksek CRI seviyesi ve parlaklık sunan versiyonları da var ve bu versiyonlar profesyonel fotoğrafçılara yönelik olarak hazırlanmış. 

http://www.relio.it/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Lazeran 4 yıl
resimde grafiikler çok kötü AA 4X veya 8X açın
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DaRKFoRCeS 4 yıl
gereksiz genelde flaş yeterli.
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Swonz 4 yıl
Pahalı
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doctor_bey 4 yıl
O fiyat ne yav¿
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10ff 4 yıl
K700 gibi :D
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