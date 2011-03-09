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Renesas üçüncü nesil USB 3.0 kontrolcülerini tanıttı

8 yıl
8,5b
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Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Hem Intel hem de AMD güncel çipset modelleriyle doğal USB 3.0 desteği sun(a)madıkları için üçüncü parti kontrolcülere olan ihtiyaç giderek artıyor zira her geçen gün daha fazla sayıda cihaz pazara giriş yapıyor. Anakart üreticileri tarafından şu an en fazla tercih edilen üçüncü parti USB 3.0 çözümü Renesas (NEC) firmasına ait. UBS 3.0 destekli cihazların çok büyük bir kısmında Renesas'ın geliştirdiği birinci ve ikinci nesil USB 3.0 kontrolcüleri kullanılırken, firma bugün yaptığı açıklamayla üçüncü nesil kontrolcülerini tanıttı.

µPD720201 ve µPD720202 kod adlarını taşıyan yeni USB 3.0 kontrolcülerinin, geliştiriln veri transferi işlem devresi ile ikinci nesil USB 3.0 kontrolcülerine kıyasla data yazma hızını %40'a varan oranda arttırdıkları belirtiliyor. Yeni kontrolcüler aynı zamanda, bekleme durumundaki güç tüketimini de %90 düşürerek 4.5 mW seviyesine kadar düşüyorlar. Var olan USB 3.0 kontrolcüleri ile kıyaslandığında kapladıkları alan da %50'ye varan oranda azaltılan yeni kontrolcüler için hacimli üretimin Eylül ayında başlayacağı belirtiliyor.


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OverClocK1ng 8 yıl
AData S102 16Gb USB3 üm var. MSI 870A-G54 anakartımda okuma yaparken normalde 68Mb/Sn olması gerekirken hızı 70-75 Megabyte larda geziyor. Gerçekten fiyatına göre muhteşem bir performansı var. Dediği hızdan daha fazlasını veriyor...
Evet ya AsMedia en ucuza biz üreteceğiz ve Nec falan yalan olacak demişti ama kendisi yalan oldu...
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resler 8 yıl
Asus un yan firmalarından ASmedia tarafından üretilen kontrolcüleri yalan oldu galiba. Anakart üreticilerine Nec ten daha ucuza kontrolcü sağlayacaktı ama unutuldu gitti.
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SonŞaman 8 yıl
Gayet güzel gelişmeler. Parası olana... :)
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