Rhapsody, çevrimiçi müzik hizmeti Napster'ı satın alıyor

Ülkemizde henüz yaygın kullanım alanı bulamamış olsa da özellikle ABD sınırları içerisinde çevrimiçi müzik yayını hizmetleri kıyasıya bir rekabet içerisinde. Aylık abonelik ile sınırsız müzik dinleme sistemine dayanan hizmet milyonlarca kullanıcı ile büyük gelirler elde ediyor.





Rdio, Rhapsody gibi firmaların hakim olduğu ABD pazarına İsveçli Spotify'ın girmesiyle pazar paylarında değişmeler yaşandı. Özellikle Facebook üyeliği gerektiren Spotify bu sayede kullanıcı sayısını ikiye katladı.





Rhapsody bu atağa karşılık vermek amacıyla bir dönemin gözde paylaşım programı şimdilerin ise ücretli çevrimiçi müzik hizmeti Napster'ı satın almak için anlaşma masasına oturdu.





Napster 2008 yılında Best Buy tarafından 121 milyon dolar karşılığında satın alınmıştı. Rhapsody bu hamleyle rekabete bir nevi cevap verme ve patent portfolyosunu genişletme amacını güdüyor. Satın alma işlemleri 30 Kasım'da sona erecek. Ancak detaylar açıklanmadı.





Rhapsody hali hazırda 800 000 aboneye sahip. Napster'ın ise tahmini 100-200 000 civarında abonesi bulunuyor. Her iki firma da ABD'nin en eski çevrimiçi müzik hizmeti veren firmalarından.





Spotify ise ABD pazarına yeni girmesine rağmen 200 000 abone sayısına yaklaştı. Facebook sayfa abonelikleri ise 4 milyonu geçmiş durumda. Bu da büyük bir potansiyele işaret ediyor.