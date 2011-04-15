RIM'in yeni tableti PlayBook'un ilk incelemeleri: İyi bir başlangıç ama eksikleri var

İlk tanıtmı geçtiğimiz yılın sonlarına doğru yapılan BlackBerry PlayBook için geri sayım başladı. Üretici firma RIM'in tablet bilgisayar pazarındaki ilk modeli olan PlayBook, önümüzdeki hafta içerisinde satışa sunulacak. BlackBerry markasıyla akıllı telefon pazarının lider isimlerinden birisi olan ve kurumsal pazardaki başarısını son kullanıcı segmentine taşımayı başaran RIM'in yeni tableti için önde gelen yabancı teknoloji siteleri inceleme sonuçlarını yayınlamaya başladılar. Peki sahip olduğu dikkat çekici donanım özellikleriyle heyecan yaratmayı başaran PlayBook, aylar süren bekleyişin ardından Apple'ın iPad 2'sine ve Android 3.0 tabanlı farklı modellerine meydan okuyabiliyor mu?

İlk defa geçtiğimiz Eylül ayında tanıtılan PlayBook'un 3G desteği olmayan 16GB, 32GB ve 64GB kapasiteli versiyonları 499$, 599$ ve 699$ seviyesinden satışa sunulacaklar. Fiyatlandırmadan da anlaşılabileceği üzere Android 3.0'lı Motorola Xoom'daki fiyat hatasına düşmeyen RIM'in, fiyat stratejisi açısından doğrudan iPad 2'yi hedef aldığını görüyoruz. İlk yorumlara geçmeden önce PlayBook'un teknik özelliklerini hatırlamakta fayda olduğunu düşünüyoruz;

7” LCD, 1024 x 600, WSVGA, kapasitif çoklu dokunmatik ekran

BlackBerry Tablet işletim sistemi ve simetrik çoklu işlem desteği

1 GHz çift çekirdekli işlemci (Texas Instruments OMAP 4430)

1 GB RAM

Çift HD kamera (3 MP ön,5 MP arka kamera), 1080p HD video kayıt özelliği

Video oynatımı: 1080p HD Video, H.264, MPEG, DivX, WMV

Ses oynatımı: MP3, AAC, WMA

HDMI video çıkışı

Wi-Fi - 802.11 a/b/g/n

Bluetooth 2.1 + EDR

MicroHDMI, microUSB, şarj bağlantısı

WebKit/HTML-5, Adobe Flash Player 10.1, Adobe Mobile AIR, Adobe Reader, POSIX, OpenGL ve Java destekli, açık, esnek yazılım platformu

Ultra ince ve taşınabilir

Boyutlar: 130mm x 193mm x 10mm

Ağırlık: 400 gram.

AnandTech'den Anand Shimpi, üretici firma RIM'in PlayBook'ta pek çok şeyi doğru yaptığını ancak bazı eksikleri olduğunu söylüyor;

Acele verilen satın alma kararlarını bir kenara bırakırsak, RIM'in PlayBook ile doğru yaptığı bazı şeyler var. 1080p Yüksek Profilli H.264 içerik oynatımı büyük kazanç. Nvidia bunu Kal-El (Tegra 3) ile vaad ediyor ancak RIM ve TI (Texas Instruments) bugünden sunuyor. Bu noktadaki tek eksiklik ise .mkv ve daha fazla sayıda ses formatının desteklemiyor oluşu. BlackBerry Bridge uygulamaları istisnasıyla birlikte PlayBook üzerinde çoklu uygulama özelliği tuhaf bir şekilde akıcı... RIM, uygulamaların açılış sürelerini ise azaltmalı ve işletim sistemi üzerinde 60 fps deneyimini tutarlı bir şekilde sağlayabilmeli. Süper akıcı kullanıcı arabirimindeki sorun işte bu süreler, mükemmel bir şekilde akıcı olmadığı zamanlarda göze batıyor. RIM PlayBook, BlackBerry'nin en güçlü özelliği olan elektronik posta yeteneklerine -henüz- sahip değil. İlginç bir şekilde tablet, dedike e-posta istemcisi, takvim ve rehber uygulamaları olmada sunuldu ve yaz öncesinde e-posta uygulamasının gelmesi beklenmiyor. Konuyla ilgili olarak Shimpi; Şu anki örneğinde WiFi destekli PlayBook, dedike eposta istemcisi, takvim ve rehber uygulamalarıyla gelmiyor. Çok dile getirdiğim gibi eposta ve internet tarayıcısı tabletler için ölümcül iki uygulamadır, bu durum genel kullanıcılar için kötü. Bugün için sonuç şu; PlayBook kontaktlarınızı tutamıyor, gün planlamanızı yapamıyor, internet tarayıcısı dışında postalarınıızı kontrol edemiyorsunuz. RIM'in açıklaması mı ? "Tablet alan kullanıcıların pek çoğu, push email özelliği için almıyor, geneli WiFi üzerinde ve eğer push email almıyorsanız internet istemcisi muhtemelen tamamdır." diyorlar

Engadget'dan Tim Stevens ise PlayBook'un pil performansını genel olarak yeterli bulurken, iPad 2'nin gerisinde olduğunu söylüyor;

Günden gene kullanımda, WiFi açık ve ekran makul bir şekilde parlak iken bazı internet sitelerini gezdiğinizde ve biraz kurcaladığınızda PlayBook, sizi ter dökmeden günlerce götürebilecek kadar bol miktarda enerjiye sahip. Ofisteki tam gün sunumlarınızın üstesinden kolacay gelecek ve patronunuzun önünde sizi havalı yapacaktır ve sonrasında eve dönerken sizi rahatlatacak miktarda pil hala olacaktır. Ama rakipleriyle kıyasladığımızda orta seviyede performans (pil) sunuyor. WiFi açıkken ve ekran parlaklığı %65 seviyesinde iken MPEG-4 video döndürmeye başladık ve her şey kararmadan önce 7 saat 1 dakika elde ettik. Bu, Samsung Galaxy Tab'den yaklaşık bir saat daha fazla ancak Motorola Xoom'dan bir saattin üzerinde daha az. iPad 2 ise aynı koşularda 10 saat 30 dakika çalışabiliyor.

AllThingsD'den Walt Mossberg'in incelemesinde ise kullanıcı arabirimi ve Flash performansına ilişkin yorumlar dikkat çekiyor;

RIM'in satın aldığı QNX isimli yazılımı temel alan yeni işletim sisteminin kullanıcı arabiriminden gerçekten hoşlandım. Akıcı, hızlı ve çoklu el hareketleriyle mükemmel bir kullanım sağlıyor. Ekranın altındaki kısım, "Hepsi", "Medya", "Oyunlar" ve "Favoriler" gibi kısımlara ayrılmış ikonları tutuyor. Çok sayıda uygulamanız açık olduğunda büyük ikonları üst kısımda beliriyor ve onları kaydırarak geçebiliyorsunuz. Bu gerçekten çok temiz, etkileyici bir yaklaşım. Tarayıcı bazen yüklemede yavaş ama yüksek kabiliyetli hatta bilgisayarlar için tasarlanan internet sitelerinde dahi, Flash video ile Flash sitelerde ise şimdiye kadar bir tablette gördüğüm en iyi işi yapıyor, test ettiğim Android cihazlardan açık ara daha iyi.

RIM'in yeni tableti PlayBook için pek çok incelemenin ortak noktası şu; iyi bir başlangıç ama yeterli değil. Üretici firma RIM tarafından ilk gerçek kurumsal sınıf tablet olarak tanıtılan PlayBook, BlackBerry telefonları profesyoneller arasında popüler kılan gelişmiş email yeteneklerinden yoksun. Elektronik posta istemcisinin yaza doğru çıkması beklenen PlayBook için RIM'in özellikle yazılım güncellemeleri noktasında nasıl bir strateji izleyeceğini zaman gösterecek. Ancak şunu da unutmamak gerekiyor ki RIM, PlayBook için QNX temelli yeni bir yazılım platformu oluşturma yoluna gitti dolayısıyla firmanın yazılım tarafında rekabetçi hale gelmesi biraz zaman alacaktır. Öte taraftan PlayBook, başta video ve Flash özellikleri olmak üzere çoklu ortam yetenekleri ve donanım özellikleriyle en güçlü tabletlerden birisi olacak gibi görünüyor.