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RIM'in yeni tableti PlayBook'un ilk incelemeleri: İyi bir başlangıç ama eksikleri var

8 yıl
7,2b
1
17
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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İlk tanıtmı geçtiğimiz yılın sonlarına doğru yapılan BlackBerry PlayBook için geri sayım başladı. Üretici firma RIM'in tablet bilgisayar pazarındaki ilk modeli olan PlayBook, önümüzdeki hafta içerisinde satışa sunulacak. BlackBerry markasıyla akıllı telefon pazarının lider isimlerinden birisi olan ve kurumsal pazardaki başarısını son kullanıcı segmentine taşımayı başaran RIM'in yeni tableti için önde gelen yabancı teknoloji siteleri inceleme sonuçlarını yayınlamaya başladılar. Peki sahip olduğu dikkat çekici donanım özellikleriyle heyecan yaratmayı başaran PlayBook, aylar süren bekleyişin ardından Apple'ın iPad 2'sine ve Android 3.0 tabanlı farklı modellerine meydan okuyabiliyor mu?

İlk defa geçtiğimiz Eylül ayında tanıtılan PlayBook'un 3G desteği olmayan 16GB, 32GB ve 64GB kapasiteli versiyonları 499$, 599$ ve 699$ seviyesinden satışa sunulacaklar. Fiyatlandırmadan da anlaşılabileceği üzere Android 3.0'lı Motorola Xoom'daki fiyat hatasına düşmeyen RIM'in, fiyat stratejisi açısından doğrudan iPad 2'yi hedef aldığını görüyoruz. İlk yorumlara geçmeden önce PlayBook'un teknik özelliklerini hatırlamakta fayda olduğunu düşünüyoruz;

  • 7” LCD, 1024 x 600, WSVGA, kapasitif çoklu dokunmatik ekran
  • BlackBerry Tablet işletim sistemi ve simetrik çoklu işlem desteği
  • 1 GHz çift çekirdekli işlemci (Texas Instruments OMAP 4430)
  • 1 GB RAM
  • Çift HD kamera (3 MP ön,5 MP arka kamera), 1080p HD video kayıt özelliği
  • Video oynatımı: 1080p HD Video, H.264, MPEG, DivX, WMV
  • Ses oynatımı: MP3, AAC, WMA
  • HDMI video çıkışı
  • Wi-Fi - 802.11 a/b/g/n
  • Bluetooth 2.1 + EDR
  • MicroHDMI, microUSB, şarj bağlantısı
  • WebKit/HTML-5, Adobe Flash Player 10.1, Adobe Mobile AIR, Adobe Reader, POSIX, OpenGL ve Java destekli, açık, esnek yazılım platformu
  • Ultra ince ve taşınabilir
  • Boyutlar: 130mm x 193mm x 10mm
  • Ağırlık: 400 gram.

AnandTech'den Anand Shimpi, üretici firma RIM'in PlayBook'ta pek çok şeyi doğru yaptığını ancak bazı eksikleri olduğunu söylüyor;

Acele verilen satın alma kararlarını bir kenara bırakırsak, RIM'in PlayBook ile doğru yaptığı bazı şeyler var. 1080p Yüksek Profilli H.264 içerik oynatımı büyük kazanç. Nvidia bunu Kal-El (Tegra 3) ile vaad ediyor ancak RIM ve TI (Texas Instruments) bugünden sunuyor. Bu noktadaki tek eksiklik ise .mkv ve daha fazla sayıda ses formatının desteklemiyor oluşu. BlackBerry Bridge uygulamaları istisnasıyla birlikte PlayBook üzerinde çoklu uygulama özelliği tuhaf bir şekilde akıcı... RIM, uygulamaların açılış sürelerini ise azaltmalı ve işletim sistemi üzerinde 60 fps deneyimini tutarlı bir şekilde sağlayabilmeli. Süper akıcı kullanıcı arabirimindeki sorun işte bu süreler, mükemmel bir şekilde akıcı olmadığı zamanlarda göze batıyor. RIM PlayBook, BlackBerry'nin en güçlü özelliği olan elektronik posta yeteneklerine -henüz- sahip değil. İlginç bir şekilde tablet, dedike e-posta istemcisi, takvim ve rehber uygulamaları olmada sunuldu ve yaz öncesinde e-posta uygulamasının gelmesi beklenmiyor. Konuyla ilgili olarak Shimpi; Şu anki örneğinde WiFi destekli PlayBook, dedike eposta istemcisi, takvim ve rehber uygulamalarıyla gelmiyor. Çok dile getirdiğim gibi eposta ve internet tarayıcısı tabletler için ölümcül iki uygulamadır, bu durum genel kullanıcılar için kötü. Bugün için sonuç şu; PlayBook kontaktlarınızı tutamıyor, gün planlamanızı yapamıyor, internet tarayıcısı dışında postalarınıızı kontrol edemiyorsunuz. RIM'in açıklaması mı ? "Tablet alan kullanıcıların pek çoğu, push email özelliği için almıyor, geneli WiFi üzerinde ve eğer push email almıyorsanız internet istemcisi muhtemelen tamamdır." diyorlar

Engadget'dan Tim Stevens ise PlayBook'un pil performansını genel olarak yeterli bulurken, iPad 2'nin gerisinde olduğunu söylüyor;

Günden gene kullanımda, WiFi açık ve ekran makul bir şekilde parlak iken bazı internet sitelerini gezdiğinizde ve biraz kurcaladığınızda PlayBook, sizi ter dökmeden günlerce götürebilecek kadar bol miktarda enerjiye sahip. Ofisteki tam gün sunumlarınızın üstesinden kolacay gelecek ve patronunuzun önünde sizi havalı yapacaktır ve sonrasında eve dönerken sizi rahatlatacak miktarda pil hala olacaktır. Ama rakipleriyle kıyasladığımızda orta seviyede performans (pil) sunuyor. WiFi açıkken ve ekran parlaklığı %65 seviyesinde iken MPEG-4 video döndürmeye başladık ve her şey kararmadan önce 7 saat 1 dakika elde ettik. Bu, Samsung Galaxy Tab'den yaklaşık bir saat daha fazla ancak Motorola Xoom'dan bir saattin üzerinde daha az. iPad 2 ise aynı koşularda 10 saat 30 dakika çalışabiliyor.

AllThingsD'den Walt Mossberg'in incelemesinde ise kullanıcı arabirimi ve Flash performansına ilişkin yorumlar dikkat çekiyor;

RIM'in satın aldığı QNX isimli yazılımı temel alan yeni işletim sisteminin kullanıcı arabiriminden gerçekten hoşlandım. Akıcı, hızlı ve çoklu el hareketleriyle mükemmel bir kullanım sağlıyor. Ekranın altındaki kısım, "Hepsi", "Medya", "Oyunlar" ve "Favoriler" gibi kısımlara ayrılmış ikonları tutuyor. Çok sayıda uygulamanız açık olduğunda büyük ikonları üst kısımda beliriyor ve onları kaydırarak geçebiliyorsunuz. Bu gerçekten çok temiz, etkileyici bir yaklaşım. Tarayıcı bazen yüklemede yavaş ama yüksek kabiliyetli hatta bilgisayarlar için tasarlanan internet sitelerinde dahi, Flash video ile Flash sitelerde ise şimdiye kadar bir tablette gördüğüm en iyi işi yapıyor, test ettiğim Android cihazlardan açık ara daha iyi.

RIM'in yeni tableti PlayBook için pek çok incelemenin ortak noktası şu; iyi bir başlangıç ama yeterli değil. Üretici firma RIM tarafından ilk gerçek kurumsal sınıf tablet olarak tanıtılan PlayBook, BlackBerry telefonları profesyoneller arasında popüler kılan gelişmiş email yeteneklerinden yoksun. Elektronik posta istemcisinin yaza doğru çıkması beklenen PlayBook için RIM'in özellikle yazılım güncellemeleri noktasında nasıl bir strateji izleyeceğini zaman gösterecek. Ancak şunu da unutmamak gerekiyor ki RIM, PlayBook için QNX temelli yeni bir yazılım platformu oluşturma yoluna gitti dolayısıyla firmanın yazılım tarafında rekabetçi hale gelmesi biraz zaman alacaktır. Öte taraftan PlayBook, başta video ve Flash özellikleri olmak üzere çoklu ortam yetenekleri ve donanım özellikleriyle en güçlü tabletlerden birisi olacak gibi görünüyor.


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slicer 8 yıl en beğenilen
Çeviriyi her kim yaptıysa ona soruyorum, "dedike" nedir? Umarım "dedicated" cevabıyla karşılaşmam, aksi taktirde durum çok vahim demektir.
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aozaslan 5 yıl
iyi günler arkadaşlar.bende bir tane blackberry playbook tablet var.cihazda os sürümü:2.1.0.1753 yazıyor.google player yok.bunu android yapabilirmiyiz.kendi sitesinin haricinde hiçbirşey indirilemiyor.yardımlarınızı bekliyorum.tşk.ler
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DH Misafiri 8 yıl
böylesine bir yazının ve verilen emeği takdir etmek yerine "dedike" kelimesine takılmam ne kadar adil bi davranış çok merak ettim.
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Majorümsü Minör 8 yıl
tercih edilecek bir makine değil ama 7" ekrana 1024*600px sıkıştırılmış, tablet için güzel bir özellik.
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gmdoctor 8 yıl
Tabletler içinde I Pad2 ye rakip olabilcek cihaz yok piyasada bunu Android'i desteklememe rağmen söylüyorum.1080p Yüksek Profilli H.264 içerik oynatımı Tegra 2de olmayışı gerçekten beni şaşırtmıştı Playbookta ise bu handikap olmaması çok iyi
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BarGoS 8 yıl
blackberry telefonunuz varsa interneti bluetooth üzerinden çekebiliyor. ayrıca bb telefonlara 3g hotspot özeliği geliyor os 6,1 ile ozaman daha hızlı şekilde wifi üzerinden paylaşabilicek 3g yi.
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ToisAndro 8 yıl
E-Mail uygulaması fazla dert değil. Marketten sunulacaktır büyük ihtimalle. 3G olmaması da sorun değil. Android tabletlerde çok büyük bir sorun. Neden sorun değil derseniz: Bluetooth üzerinden ve wifi üzerinden interneti telefonunuzdan paylaştırabiliyorsunuz. Ancak bu Android'de kısmen mümkün. Kısmen dememin nedeni bir sürü linux detayları öğrenmeli ve modifiye yapmalısınız. Ayrıca Android benim tablette uzun süreli kullanımda (Özellikle beklemeye alıp tekrar kullanmak istediğimde) aşırı donmalar yapıyor. (2.2 sürümü ve tegra 2 işlemciyle) Bir kez daha gördüm ki işletim sistemini üreten firmanın tabletini almak daha mantıklı. (Örn: iOS, BlackBarry OS) Çünkü uyarlamaları diğer firmalara kalınca sistem afallıyor.
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mlhefe 8 yıl
merak ettim siz olsanız ipad2 yi mi tercih edersiniz yoksaplaybookumu
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jibe 8 yıl

mlhefe

merak ettim siz olsanız ipad2 yi mi tercih edersiniz yoksaplaybookumu

Aslında ikisi birbirinden farklı boyuta sahip ürünler kullanım amacına bağlı playbook bence daha çok iş odaklı ve daha mobil bir ürün işletim sistemide gayet stabil videolardan gördüğüm kadarıyla . boyut olarak ufak olmasının yanında özellikleride ipad2 den kötü deil. ipad/ios daha stabil olabilir ama inanıyorumki blackberry/playbook da zamanla daha iyi hale gelecektir... Sanki kaçamak cevaplar vermiş gibi oldum ama kısaca 7" bir tablet bana göre daha taşınabilir bir ürün şunuda unutmamak lazım playbook un PPI oranı ipad2 den yüksek.
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TikaMasala 8 yıl
Çeviri gerçekten çok amatörce. Google translate filan mı?
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mugurgok 8 yıl
3310da bile takvim var. ne günlere geldik yaw ...
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slicer 8 yıl
Çeviriyi her kim yaptıysa ona soruyorum, "dedike" nedir? Umarım "dedicated" cevabıyla karşılaşmam, aksi taktirde durum çok vahim demektir.
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nightsoldier 8 yıl
Bu fiyat aralığında apple tercih etmek daha mantıklı olacaktır. E mail istemcisinin olmaması kullanıcıların tercihinde eksi yön olacaktır.
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kımyasal 8 yıl
elınıze saglık detalı bır sekılde tecrubelı yorumlarıda buraya aktarmısınız ıyı oldu.
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