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Robotların efendisi Türkiye'ye geliyor

1 ay
6,1b
1
Diğer Bilim ve Teknoloji
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Turkcell Teknoloji Zirvesi 2019 için geri sayım başladı. Daha önce Michio Kaku ve Steve Wozniak gibi dünyaca ünlü vizyonerleri ülkemize getiren zirve, bu sene de robotların efendisini ağırlıyor.
Daha önce Steve Wozniak ve Michio Kaku gibi dünyaca ünlü vizyonerleri ülkemize getiren Turkcell Teknoloji Zirvesi bu yıl da çok önemli bir isme ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Robotik alanındaki çalışmaları ve kurucusu olduğu iRobot firmasıyla da tanınan MIT Onursal Profesörü Rodney Brooks ülkemize geliyor. 

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orcnd 1 ay
gerçek yapay zeka gelirse temizliğe ilk bu adamdan başlar :D
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selahattın ısık 1 ay
sorgulama yeteneğini yitirmiş ülkedeki milyonlarca full organik robotları görünce tası tarağı toplayıp geri gidecektir..
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baris070707 1 ay yeni yorumcu
inşallah güzel şeyler yapar
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FerdosParadise 1 ay
Nefes kesen bir turnuva :)
Robot Wars: Series 10 Episode 2 Battle Recaps - BBC Two
youtube.com/...
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