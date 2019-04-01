Robotların efendisi Türkiye'ye geliyor

Turkcell Teknoloji Zirvesi 2019 için geri sayım başladı. Daha önce Michio Kaku ve Steve Wozniak gibi dünyaca ünlü vizyonerleri ülkemize getiren zirve, bu sene de robotların efendisini ağırlıyor.

Daha önce Steve Wozniak ve Michio Kaku gibi dünyaca ünlü vizyonerleri ülkemize getiren Turkcell Teknoloji Zirvesi bu yıl da çok önemli bir isme ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Robotik alanındaki çalışmaları ve kurucusu olduğu iRobot firmasıyla da tanınan MIT Onursal Profesörü Rodney Brooks ülkemize geliyor.