Roccat'ten, 8200 dpi lazer sensörlü oyuncu fareleri: Kone Pure Color Edition

Fare, klavye ve kulaklık gibi bilgisayar çevre birimlerine imza atan Roccat, oyunculara yönelik geliştirdiği yeni fare serisi Kone Pure Color Edition'ı tanıttı.



Roccat'in, 120 mm uzunluğunda, 70 mm genişliğinde ve kablo hesaba katılmadığında 90 gram ağırlığında tasarladığı Kone Pure Color Edition'ın, mavi - siyah, kırmızı - siyah, turuncu - siyah ve beyaz olmak üzere dört farklı renk seçeneği söz konusu. 8200 dpi'lik Pro Aim (R3) lazer sensörle donatılan fareler, 1.000 Hz raporlama hızı, 1 ms tepki süresi, saniyede 12.000 kare / 10.8 megapiksel çözünürlüğünde görüntü işleme, maksimum 30G hızlanma, 150 IPS takip hızı ve 16-bit'lik veri yolu desteği sunuyor. Farelerin hassasiyet seviyesi 200 dpi ile 8200 dpi arasında değiştirilebiliyor.



72 MHz saat hızında çalışan ARM tabanlı 32-bit Turbo Core V2 işlemciye, özel ayarlarınızı kayıt altına alabilmeniz adına 576 KB kapasiteli dahili flash belleğe ve toplamda 7 adet tuşa ev sahipliği yapan farelerde, Easy-Shift [+] isimli özellik sayesinde tuşlara iki farklı fonksiyon ataması yapabiliyorsunuz. Omron imzasını taşıyan Click Master teknolojisi, tuşların hem hassas hem de uzun ömürlü olmasını sağlıyor. Ayrıca farelerin üst kısmındaki Roccat logosunun aydınlatma rengini zevkinize göre seçebiliyorsunuz. Logo için 16.8 milyon renk seçeneğinin bulunduğu belirtiliyor.



Yukarıda verdiğimiz bilgilere ilaveten 1.8 metre uzunluğunda örgülü kabloyla gelen Kone Pure Color Edition'ın fiyatı 69.99 Euro olarak belirlenmiş. Ancak bu fiyata %19 oranında katma değer vergisinin dahil olduğunu not düşelim. Kone Pure Color Edition'ın yüksek çözünürlüklü görsellerine aşağıdaki fotoğraf galerimizden ulaşabilirsiniz.



http://www.roccat.org/Products/Gaming-Mice/ROCCAT-Kone-Pure-Color/#crb_1