Roccat'ten oyunculara özel yeni fare altlığı: Alumic

Oyunculara özel komponent ve çevre birimleri hazırlayan Roccat, Alumic adını verdiği çift taraflı fare altlığını duyurdu. 331 x 272 mm boyutlarında ve 3mm kalınlığında olan fare altlığı, Anotlanmış alüminyum yapıyı baz alıyor ve uzun süreli oyun kullanımı için akıcı deneyim vaad ediyor. Granüllü tarafı yüksek hassasiyetli izleme ile özellikle 5600 DPI gibi yüksek çözünürlüklü fareler için ideal zemini sağlayan fare altlığında lastik ayaklar kaymanın önüne geçiyor.

Ekstra konfor özellikleri kapsamında jel tabanlı bilek dinlendirme kısmına sahip olan fare altlığı keskin çizgilere sahip agresif görünümüyle de dikkat çekiyor. Roccat tarafından bu ayın sonuna doğru kullanıma sunulacak yeni fare altlığının tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı ise 40 Avro.