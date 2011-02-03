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Roccat'ten oyunculara özel yeni fare altlığı: Alumic

8 yıl
24,9b
1
12
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Oyunculara özel komponent ve çevre birimleri hazırlayan Roccat, Alumic adını verdiği çift taraflı fare altlığını duyurdu. 331 x 272 mm boyutlarında ve 3mm kalınlığında olan fare altlığı, Anotlanmış alüminyum yapıyı baz alıyor ve uzun süreli oyun kullanımı için akıcı deneyim vaad ediyor. Granüllü tarafı yüksek hassasiyetli izleme ile özellikle 5600 DPI gibi yüksek çözünürlüklü fareler için ideal zemini sağlayan fare altlığında lastik ayaklar kaymanın önüne geçiyor.

Ekstra konfor özellikleri kapsamında jel tabanlı bilek dinlendirme kısmına sahip olan fare altlığı keskin çizgilere sahip agresif görünümüyle de dikkat çekiyor. Roccat tarafından bu ayın sonuna doğru kullanıma sunulacak yeni fare altlığının tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı ise 40 Avro.


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gugutube 7 yıl
Roccat Alumic pad almanya roccat yakın yerde bulunan kuzenime aldırdım 27 euro ve suan kullanmaktayım oldukcada verimli oyun performans acısından kesinlikle mükemmel oyuncular bilirki mouse tutus esnasındaki uzun süreli vakitten sonra bilek kısmı ciddi anlamda yorulma ve karıncalanma gibi sıkıntılar söz konusu olmaktadır ve daha farklı sorunlar çekmektedirler tabikide diğer marka kullanan arkadaslarımız katılmayabilirler herkezin görüş acısı değişik yönlerdedir saygı duyulması gerekir :) Roccat Alumic pad kullanımı ve Ürün çift taraflı, 331 x 272 mm alana ve 3 mm’lik inceliğe sahip büyük ebatlarda olmasıda ayrıca bir görsellik katmaktadır tepkisel algılamasıda oldukca basarılı buluyorum razer ve roccat oldukca basarılı ürünlerdir tamamen profesyoneller üzerine hitap edilmiş ün yapmıs markalardır benim gözümde ROCCAT ön sıralarda yer almaktadır epey zamandır roccat kullandıgım için memmunum ürün fiyat konusunda malesef turkiye şartlarında satısı sunuldugunda pahalı sunuluyor bu konuda bende diğer arkadaslarıma katılıyorum alım gücüne göre ucuzlayana kadar beklemeleri veya farklı markalara yönelmesi daha uygun saygılar,
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OverClocK1ng 8 yıl
Daha önce 10€ ya aldığım Speedpad den çok memnundum. Ama açıkçası bir pad'e en fazla 30$ verilir daha fazlası verilmez bence. Geçen senen birisine 120 liraya sanıyorun öyle hatırlıyorum, Razer pad satmıştım. Ben olsam 30$ dan daha fazla para vermem.
Şu an alt kısmı yere yapışan ve kaymayan, ama baya iyi performans veren, üzeri bez gibi ama epeyce iyi hassasiyette olup, Yazıcıoğlu'nun karşısındaki pasajdaki Antpa'dan 2 liraya aldığım Simsiyah Pad'imle gül gibi geçiniyorum valla.
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Python 8 yıl
fiyatı tam bir bomba olmuş mouse pad geliştireceklerine adam gibi mouse yapsınlar tüm yüzeylerde çalışabilen ve kayıp olmayan bişey
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Rey Leon 8 yıl
80 lirayı buna vereceğime buna veririm hanı ılla 80 lıra cıvarında alınacaksa buda çift taraflı, bilek destekliyor 40 liralık bir mouse pad niye yetmıyorki bu urunler cıkıyor bi mouse pad vardı grin mi ne 100 lıra yav üstündeki resim güzel diyemi bilemicem artık

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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acbold 8 yıl
biz dosyaları mausepad yapıyoruz yeri geliyor a4 kağıtlar la çözüm üretiyoruz... alabilecek insanlara hayırlı olsun :))
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älg 8 yıl
Bence bir fps oyuncusunun bileklik gibi şeylere ihtiyacı yok. Hatta o bileklik kısmı daha çok rahatsız ediyor.
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Batuist 8 yıl
bunu almak için gerçekten çok zengin olmak lazım.. o kadar zengin olanlarda PCden anlamıyor, akılları daha başka şeylerde oluyor (?) dolayısı ile bunun müşteri kitlesini hala çözebilmiş değilim...
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explorerAA 8 yıl
En pro mouse pad bile 50 TL den yukarisini hak etmiyor bence
daha once Steelseries SP ve Razer Vespula kullanmis biri olarak soyluyorum
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sars 8 yıl
Arkadaşlar sadece altlık değil bu, gerektiğinde üstlük ve yanlık hatta ve hatta içlik ve dışlık olabiliyo :)
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blank42 8 yıl
Görende yıllarca çalıştılar alt tarafı altlık yahu
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..Knight.. 8 yıl
80 liraya fare altlığı... Yorumsuz...
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