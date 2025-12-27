Giriş
    Logitech, hafif ve hızlı kablosuz oyuncu mouse'unu tanıttı

    Logitech, G304 X Lightspeed kablosuz oyuncu faresini tanıttı. Oyuncu mouse, orijinal modelin dış gövdesini korurken, güç, ağırlık, bağlantı ve takip performansında önemli iyileştirmeler sunuyor.

    Logitech G304 X Lightspeed kablosuz oyun mouse tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Logitech G, popüler G304 ve G305 modellerinin geliştirilmiş bir sürümü olan G304 X Lightspeed kablosuz oyuncu mouse’unu Çin'de piyasaya sürdü. Yeni fare, orijinal modelin tanıdık dış gövdesini korurken, güç, ağırlık, bağlantı ve izleme performansında birçok önemli iyileştirme sunuyor.

    Logitech G304 X Lightspeed kablosuz oyun faresi

    Logitech G304 X Lightspeed kablosuz oyuncu mouse'u Tam Boyutta Gör
    Logitech G304 X Lightspeed kablosuz oyun mouse’una 290mAh lityum pil güç veriyor. Bu, önceki modellerde bulunan AA pilin yerini alıyor ve farenin ağırlığını yaklaşık 57 grama düşürmeye yardımcı oluyor. Logitech ayrıca, hızlı tempolu oyunlarda kontrolü ve kararlılığı artıran daha dengeli bir yapı elde etmek için iç düzeni de yeniden tasarladığını söylüyor.

    G304 X, çift modlu bağlantıyı destekliyor. Logitech'in güncellenmiş Lightspeed 2.4GHz teknolojisiyle kablosuz olarak bağlanabiliyor ya da kablolu modda USB-C üzerinden çalışıyor. Logitech, Lightspeed'in en son sürümünün gecikmeyi ve parazit direncini iyileştirdiğini ve fareyi kalabalık kablosuz ortamlarda daha güvenilir hale getirdiğini iddia ediyor.

    Gaming mouse, 100 - 25.000 DPI aralığında izleme doğruluğu sunan Hero 25K optik sensöre sahip. İlginç olarak, Logitech, bir yazılım güncellemesiyle DPI değerini 25.600 değerine çıkaracağını söylüyor. Sensör, 1000Hz polling rate, 400+ IPS izleme hızı ve 40G ivme toleransını destekliyor. Dahili pil, tam şarjla 106 saate kadar kablosuz kullanım sağlıyor ve 10 dakikalık hızlı şarjla yaklaşık 11 saat kullanılabiliyor ve USB-C kablosuyla şarj olurken oyun oynayabiliyorsunuz.

    Mouse, varsayılan profili depolayan dahili belleğe sahip ve G Hub yazılımı aracılığıyla beş profile kadar destek sunuyor. Fare, 20 milyon tıklamaya kadar anahtarlara sahip. Fare, Windows (Windows 10&11) ve Mac (macOS 10 ve üzeri) sistemlerle uyumlu.

    Logitech G304 X oyun mouse’u fiyatı açıklanmadı. Fare, siyah, beyaz, mor ve pembe renk seçeneğiyle geliyor.

    Kaynakça https://www.logitechg.com/zh-cn/shop/p/g304x-lightspeed-wireless-gaming-mouse https://www.notebookcheck.net/Logitech-G304-X-Lightspeed-Cheap-and-ultralight-gaming-mouse-with-106-hours-of-battery-life-emerges.1192818.0.html
