Logitech, hafif ve hızlı kablosuz oyuncu mouse'unu tanıttı

Logitech G304 X Lightspeed kablosuz oyun faresi
G304 X, çift modlu bağlantıyı destekliyor. Logitech'in güncellenmiş Lightspeed 2.4GHz teknolojisiyle kablosuz olarak bağlanabiliyor ya da kablolu modda USB-C üzerinden çalışıyor. Logitech, Lightspeed'in en son sürümünün gecikmeyi ve parazit direncini iyileştirdiğini ve fareyi kalabalık kablosuz ortamlarda daha güvenilir hale getirdiğini iddia ediyor.
Gaming mouse, 100 - 25.000 DPI aralığında izleme doğruluğu sunan Hero 25K optik sensöre sahip. İlginç olarak, Logitech, bir yazılım güncellemesiyle DPI değerini 25.600 değerine çıkaracağını söylüyor. Sensör, 1000Hz polling rate, 400+ IPS izleme hızı ve 40G ivme toleransını destekliyor. Dahili pil, tam şarjla 106 saate kadar kablosuz kullanım sağlıyor ve 10 dakikalık hızlı şarjla yaklaşık 11 saat kullanılabiliyor ve USB-C kablosuyla şarj olurken oyun oynayabiliyorsunuz.
Mouse, varsayılan profili depolayan dahili belleğe sahip ve G Hub yazılımı aracılığıyla beş profile kadar destek sunuyor. Fare, 20 milyon tıklamaya kadar anahtarlara sahip. Fare, Windows (Windows 10&11) ve Mac (macOS 10 ve üzeri) sistemlerle uyumlu.
Logitech G304 X oyun mouse’u fiyatı açıklanmadı. Fare, siyah, beyaz, mor ve pembe renk seçeneğiyle geliyor.Kaynakça https://www.logitechg.com/zh-cn/shop/p/g304x-lightspeed-wireless-gaming-mouse https://www.notebookcheck.net/Logitech-G304-X-Lightspeed-Cheap-and-ultralight-gaming-mouse-with-106-hours-of-battery-life-emerges.1192818.0.html Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: