    HP, klavye içine mini PC yerleştirdi: Mühendislik harikası!

    HP Eliteboard G1a, normal bir ofis klavyesi görünümünde ancak bir PC. Kompakt bir klavyenin içine yerleştirilmiş dünyanın ilk yapay zekalı bilgisayarı olma özelliğini taşıyor.

    HP Eliteboard G1a klavye yapay zeka PC Tam Boyutta Gör
    HP, CES 2026'da kompakt bir klavyenin içine yerleştirilmiş bilgisayarını tanıttı. Eliteboard G1a, sabit veya çıkarılabilir USB-C kablolu normal bir ofis klavyesine benziyor ancak içinde AMD Ryzen AI 300 serisi işlemci, stereo hoparlörler, RAM, depolama, bir fan ve bağlantı noktalarını barındıran bir bilgisayar. Klavyeyi monitöre takıp, birlikte verilen ve önceden eşleştirilmiş Bluetooth fareyi açmak yeterli oluyor; Kullanıma hazır.

    HP Eliteboard G1a: Klavyeye entegre yapay zeka bilgisayarı

    HP Eliteboard G1a klavye Copilot PC Tam Boyutta Gör
    Bu tamamen yeni bir fikir değil çünkü; benzer bir cihaz (Raspberry Pi 500) zaten var. Ancak o, Raspberry Pi OS işletim sistemini çalıştıran tek kartlı bilgisayar. HP Eliteboard'un performans açısından masaüstü veya ufak boyutlu bilgisayarların önüne geçmesi pek olası değil ancak Ryzen AI 5 350'den Ryzen AI 7 370 Pro'ya kadar uzanan AMD Krackan Point işlemci seçeneği, ofis işleri ve üretkenlik uygulamaları için fazlasıyla yeterli.

    Eliteboard G1a, kablo seçeneklerine ek olarak tahmini 3.5 saat pil ömrü sağlayan ve kullanıcı tarafından değiştirilebilen 35 Wh pil ve parmak izi sensörüyle yapılandırılabiliyor. Ayrıca, çift SODIMM yuvası üzerinden 2 TB'a kadar depolama alanı ve 64 GB DDR5 RAM eklenebiliyor. Tüm bunlar, 2 mm tuş hareket mesafesine sahip ve 726 gram ağırlığında bir klavyede sunuluyor.

    HP EliteBoard G1a klavyeye entegre edilmiş yapay zeka bilgisayarı, Mart ayında satışa sunulacak ancak fiyatı açıklanmadı.

    https://www.hp.com/us-en/desktops/business/eliteboard.html https://www.hp.com/us-en/newsroom/press-releases/2026/hp-reimagines-the-desk.html
