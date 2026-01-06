HP, klavye içine mini PC yerleştirdi: Mühendislik harikası!

HP Eliteboard G1a: Klavyeye entegre yapay zeka bilgisayarı
Eliteboard G1a, kablo seçeneklerine ek olarak tahmini 3.5 saat pil ömrü sağlayan ve kullanıcı tarafından değiştirilebilen 35 Wh pil ve parmak izi sensörüyle yapılandırılabiliyor. Ayrıca, çift SODIMM yuvası üzerinden 2 TB'a kadar depolama alanı ve 64 GB DDR5 RAM eklenebiliyor. Tüm bunlar, 2 mm tuş hareket mesafesine sahip ve 726 gram ağırlığında bir klavyede sunuluyor.
HP EliteBoard G1a klavyeye entegre edilmiş yapay zeka bilgisayarı, Mart ayında satışa sunulacak ancak fiyatı açıklanmadı.