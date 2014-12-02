Roketsan'dan gelişmiş teknolojilere sahip yeni nesil seyir füzesi: SOM

Ulusal roket ve füze araştırma ve üretim programlarına önderlik eden Roketsan, yeni nesil seyir füzesi SOM ile oldukça iddialı. Özel bir versiyonu, F-35 Lightning II'de de kullanılacak olan füze, radara görünmediği gibi, özel görüntüleme sistemleriyle sonradan hedef değişikliğine de izin verebiliyor. Detaylar videomuzda, iyi seyirler.

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