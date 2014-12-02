Roketsan'dan gelişmiş teknolojilere sahip yeni nesil seyir füzesi: SOM

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Ulusal roket ve füze araştırma ve üretim programlarına önderlik eden Roketsan, yeni nesil seyir füzesi SOM ile oldukça iddialı. Özel bir versiyonu, F-35 Lightning II'de de kullanılacak olan füze, radara görünmediği gibi, özel görüntüleme sistemleriyle sonradan hedef değişikliğine de izin verebiliyor. Detaylar videomuzda, iyi seyirler.
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Gelelim tomahawk meselesine.tomahawk çöl ucuslarinda yolunu kaybetme olasılığı % 43 dür. Bunun nedeni sinyal vericisinin gelistirilememesidir. % 43 bir füze için yüksek bir rakamdir. SOM un % sini bilmiyorum ama % 9 un altında olduğunu düşünüyorum.
Ayrıca gemiden ve karadam fırlatılabilen versiyonları üzerine de çalışılıyor.
Helo, tank, SOM vs güzel ama sonlarından endişeliyim. Müteahhit-yandaş tayfası ( Siz anladınız beni ) bu aralar askeri endüstriye sulanmaya başladı ne de olsa konut işi eskisi kadar karlı değil. Arge destekleri yavaş yavaş onların cebine girmeye başlıyor. Askeri emdüstriye de siyasi torpilleri ile yerleşmeye başladılar. Eğer tamamen ele geçirirlerse siz o zaman görün bizim halimizi. İran gibi uçamayan uçaklarla hava atmaya başlarız.Askeri endüstride yandaş-torpil işin içine girdimi rezillik paçadan akar.
Bu arada bu kadar askeri teknoloji haberi yapılıyor madem şunu bilmek lazım. Bu dev projelerin ardındaki adamı, eski Savunma Sanayii Müsteşarı Murat Bayar'ı tebrik etmemiz lazım. Hükümeti bu tip dev projelere ikna eden adamı da unutmamak lazım ama kendisi geçenlerde görevden alındı malum sebeplerden ötürü.
Bakalım bu başarı öykülerini gerisi gelecek mi?
Not: Erdi bey bir ara da YEkber Onuk beyle bir röportaj yapın. Kaan sınıfı hücumbotların ne kadar dehşet verici olduklarını size anltasınlar ;)
çok bildiğini zannedenlerle dolu bu forum ama sorsan bilgisayar oyunları dışında mühammat bile görmemiştir
bende bu dijital kod olaylarını falan sordum ama bilen yok ki ,bi tutturmuşlar yerli de yerli :)
zaten biliyorsunuz bu işler sıfırdan başlamadı ,yani çok az da olsa bir miktar alt yapımız vardı ,lakin bu işler maddi destekle yürüyor ,ver parayı bak bizimkiler neler neler yapıyor görsünler (tabi işi erbabına vermek kaydıyla)
yalnız ben sizin kadar iyimser değilim ,yani çok gerilerde kaldığımızı düşünüyorum
birde eskiden ülkeler silah gücünü mümkün olduğunca gizlemeye çalışırdı ama son zamanlarda tersine görücüye çıkartıyor :)