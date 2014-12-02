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Roketsan'dan gelişmiş teknolojilere sahip yeni nesil seyir füzesi: SOM

4 yıl
69b
1
Savunma Sanayi
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Ulusal roket ve füze araştırma ve üretim programlarına önderlik eden Roketsan, yeni nesil seyir füzesi SOM ile oldukça iddialı. Özel bir versiyonu, F-35 Lightning II'de de kullanılacak olan füze, radara görünmediği gibi, özel görüntüleme sistemleriyle sonradan hedef değişikliğine de izin verebiliyor. Detaylar videomuzda, iyi seyirler.
 

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Fluid D. 4 yıl
Bildiğim kadarıyla f-35 in üretiminde yer alan 7 ülkeninde ayrı görevleri Var. Türkiyede silahlanmasini üstlenmiş durumda.2019 du sanırsam elimize 12 adet f-35 geçecek ki bu müthiş bir rakam böyle gelişmiş bir uçak için.

Gelelim tomahawk meselesine.tomahawk çöl ucuslarinda yolunu kaybetme olasılığı % 43 dür. Bunun nedeni sinyal vericisinin gelistirilememesidir. % 43 bir füze için yüksek bir rakamdir. SOM un % sini bilmiyorum ama % 9 un altında olduğunu düşünüyorum.
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Foxbat 4 yıl
F 16 Block 30-40-50-52 ve F 35 Lighting II için sertifiye edilecek. İsteyen için diğer uçaklara da entegre edilebilir.

Ayrıca gemiden ve karadam fırlatılabilen versiyonları üzerine de çalışılıyor.
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Jorah Mormont 4 yıl
Tkp
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Manchester United 4 yıl
Donanım habere bak sen aşmışlar kendilerini.
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Recharged 4 yıl
Bu tür gelişmeler ülke için önemli. Her şey bir anda müthiş seviyeye gelemez, beklenti o yönde olmamalı zaten. Yavaş yavaş ama emin adımlar atmak lazım.
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Ametal58 4 yıl
Beyninde Oksijen ihtiyacı olmadan yaşayanlarda varmış bunuda gördük,
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Foxbat 4 yıl
SOM'u daha fikir olduğu zamanlardan beri takip ederim ve bugün var olduğu için ne kadar şükretsem azdır. 300-500 diye menzile kafayı takmayın. Bu kabiliyeti elde ettikten sonra menzil işin eferruatı. Takarsın arkasına bi Booster al sana fazladan 100km. Önemli olan bu yapabilmek ve kendi uçağına da takabilmek ama Amerikalılar F-35'e bunu öyle bedavadan takmayacak haberiniz olsun. O yüzden bir ara görev bilgisayarını bypass etmenin yolunu arıyorlardı ama ne oldu bilmiyorum.
Helo, tank, SOM vs güzel ama sonlarından endişeliyim. Müteahhit-yandaş tayfası ( Siz anladınız beni ) bu aralar askeri endüstriye sulanmaya başladı ne de olsa konut işi eskisi kadar karlı değil. Arge destekleri yavaş yavaş onların cebine girmeye başlıyor. Askeri emdüstriye de siyasi torpilleri ile yerleşmeye başladılar. Eğer tamamen ele geçirirlerse siz o zaman görün bizim halimizi. İran gibi uçamayan uçaklarla hava atmaya başlarız.Askeri endüstride yandaş-torpil işin içine girdimi rezillik paçadan akar.
Bu arada bu kadar askeri teknoloji haberi yapılıyor madem şunu bilmek lazım. Bu dev projelerin ardındaki adamı, eski Savunma Sanayii Müsteşarı Murat Bayar'ı tebrik etmemiz lazım. Hükümeti bu tip dev projelere ikna eden adamı da unutmamak lazım ama kendisi geçenlerde görevden alındı malum sebeplerden ötürü.
Bakalım bu başarı öykülerini gerisi gelecek mi?
Not: Erdi bey bir ara da YEkber Onuk beyle bir röportaj yapın. Kaan sınıfı hücumbotların ne kadar dehşet verici olduklarını size anltasınlar ;)
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kemal1414 4 yıl Foxbat
hay ağzına sağlık kardeş

çok bildiğini zannedenlerle dolu bu forum ama sorsan bilgisayar oyunları dışında mühammat bile görmemiştir

bende bu dijital kod olaylarını falan sordum ama bilen yok ki ,bi tutturmuşlar yerli de yerli :)


zaten biliyorsunuz bu işler sıfırdan başlamadı ,yani çok az da olsa bir miktar alt yapımız vardı ,lakin bu işler maddi destekle yürüyor ,ver parayı bak bizimkiler neler neler yapıyor görsünler (tabi işi erbabına vermek kaydıyla)

yalnız ben sizin kadar iyimser değilim ,yani çok gerilerde kaldığımızı düşünüyorum
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dhyingyang 4 yıl
Garip olmus
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volkan... 4 yıl
bu fuar ne zamana kadar devam ediyor acaba
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golgeoyunlari 4 yıl
çok güzel insanları öldürmek için silahlar yapılsın elbet. sonra hep birlikte halay çekelim gelişmiş insan kurtarmaktan çok öldüren teknolojilere. kim ne derse desin nerede üretiliyorsa üretilsin. silah iyi bir şey değildir. asla övünmemek lazım silahlarla.
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kemal1414 4 yıl
inşallah yine dijital kod sorunu yoktur

birde eskiden ülkeler silah gücünü mümkün olduğunca gizlemeye çalışırdı ama son zamanlarda tersine görücüye çıkartıyor :)
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