Rüyaları süsleyen 3'lü oyuncu monitörü

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
|Şu koskoca ekranlar bir tek benim zerre ilgimi çekmedi herhalde.
|Wowwowwo
|Yıllardır 3 monitör kullanıyorum. gta 5'ten fallout 4'ten tutun minecrafta hatta terraria'ya kadar pek çok oyunda yararlandım. Yan ekranlar bazı oyunlarda haksız avantaj sağlayabiliyor. Örneğin dürbün niyetine kullanılabiliyor. Normalde göremediğiniz uzaklıktaki düşmanları yan ekrandan bakarak yerlerini rahatça belirleyebiliyorsunuz. 3 ekran sadece tembel oyun yapımcılarının gözünden kaçan haksız avantajları sağlamakla kalmıyor çokta eğlencelidir. Oyun dünyasının daha çok içerisinde oluyor, etrafınızda olan bitenin daha çok farkında oluyorsunuz. Kafanızı çevirip bakmanız gerekmiyor göz ucuyla görmek diye birşey hiç duymadınız mı? Özellikle fps oyunlarda düşmanı önceden farketmek büyük fark yaratacaktır.
Üç ekrana alışınca tek ekranda oynamanın oyun dünyasına at gözlüğüyle bakmak gibi olduğunu anlıyorsunuz. Gözlerinizi 3 kat hızlı yorduğunu da unutmayın. Yoğun oyun oynayan biriyseniz 3 monitöründe contrast-brightness ayarlarını sıfıra getirmenizi öneririm. Aksi halde hayatınız boyunca karşılaşmadığınız kırmızı gözler ve şiddetli göz ağrılarıyla tanışırsınız. Birde f.lux isimli ücretsiz ve küçük programı deneyin gözlere yardımı büyük.
|Avantajları iyimiş, ilgimi çekti.
|valla hiç de rüyalarımı süslemiyor şu 3 lü monitörler aksine iğrenç geliyor bana.
|Fakirler yine beğenmemiş
|Acer Predator Z35 i tercih ederim. Onda 144hz ve 1ms tepki süresi varmış. Panelde VA galiba Z35' de. Bi gelsin görelim de karar veririm alayım mı almayayım mı diye.
|oyun için bu kadar geniş olmasının ne anlamı varki kafamı çevireceğime fareyi çeviririm
|çoklu monitöre yatırım yapanakadar projeksiyonla büyük perdede oynamak daha mantıklı olmaz mı ? avantaj ve dezavantajı nelerdir ?
aspirin_00
Projeksiyonların çözünürlüğü ve kontrastı düşük, ve tek monitör ne kadar görüş açısı gösterebiliyorsa projeksiyon da aynı alanı gösteriyor. (Tabi daha büyük olarak)
Bu tip bir sistem yatay ve yüksek çözünürlük sağladığından çok yüksek fov(field of view) sunuyor.
Ha ben alırmıyım ben de bu tarz 3'lü sistem yapmam, aradaki boşluklar ve çerçeveler rahatsız ediyor. Bunun yerine daha da uzun kavisli monitörler var yatay olarak geniş şekilde onlar daha mantıklı olur.
Örnek :
Veya 3'lü yapılacaksa lg'nin daha ince çerçeveli modelleri var :
| yıl 2015.. hala çoklu monitör kurulumuna uygun tama yakın çerçevesiz monitör hemen hemen hiç göremedim
bir tek beğendiğim: youtube.com/...
|bunun daha ince çerçevelisi daha etkili olmazmıydı ?
tayvan'da şuan saat 10.....