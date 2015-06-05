Rüyaları süsleyen 3'lü oyuncu monitörü

Acer yeni oyuncu monitörünün üç tanesini bir araya getirerek sinematik bir oyun deneyim vaad ediyor. Kavisli yapıda olan ve G-Sync teknolojisini destekleyen bu monitör ve 3 tanesiyle oluşturulan sistemin sunduğu deneyime ait tüm detaylar videomuzda.

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