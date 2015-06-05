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Rüyaları süsleyen 3'lü oyuncu monitörü

4 yıl
60,6b
1
Monitör
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Acer yeni oyuncu monitörünün üç tanesini bir araya getirerek sinematik bir oyun deneyim vaad ediyor. Kavisli yapıda olan ve G-Sync teknolojisini destekleyen bu monitör ve 3 tanesiyle oluşturulan sistemin sunduğu deneyime ait tüm detaylar videomuzda.
  

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Hüsnü008 4 yıl en beğenilen
Un4Given35
Gece bile konu yaziyirsunuz helal olsun

tayvan'da şuan saat 10.....
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Dovahkiin 4 yıl
Tek 21:9 monitörü ve tek 980 Ti'yı tercih ederim şahsen. Çoklu kurulumlar beraberinde 1001 tane sorun getiriyor.
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Redunay 4 yıl
Fakirler yine beğenmemiş
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BekirTemel 3 yıl
Şu koskoca ekranlar bir tek benim zerre ilgimi çekmedi herhalde.
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SwordMachine 3 yıl
Wowwowwo
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efeemmi 3 yıl
Yıllardır 3 monitör kullanıyorum. gta 5'ten fallout 4'ten tutun minecrafta hatta terraria'ya kadar pek çok oyunda yararlandım. Yan ekranlar bazı oyunlarda haksız avantaj sağlayabiliyor. Örneğin dürbün niyetine kullanılabiliyor. Normalde göremediğiniz uzaklıktaki düşmanları yan ekrandan bakarak yerlerini rahatça belirleyebiliyorsunuz. 3 ekran sadece tembel oyun yapımcılarının gözünden kaçan haksız avantajları sağlamakla kalmıyor çokta eğlencelidir. Oyun dünyasının daha çok içerisinde oluyor, etrafınızda olan bitenin daha çok farkında oluyorsunuz. Kafanızı çevirip bakmanız gerekmiyor göz ucuyla görmek diye birşey hiç duymadınız mı? Özellikle fps oyunlarda düşmanı önceden farketmek büyük fark yaratacaktır.
Üç ekrana alışınca tek ekranda oynamanın oyun dünyasına at gözlüğüyle bakmak gibi olduğunu anlıyorsunuz. Gözlerinizi 3 kat hızlı yorduğunu da unutmayın. Yoğun oyun oynayan biriyseniz 3 monitöründe contrast-brightness ayarlarını sıfıra getirmenizi öneririm. Aksi halde hayatınız boyunca karşılaşmadığınız kırmızı gözler ve şiddetli göz ağrılarıyla tanışırsınız. Birde f.lux isimli ücretsiz ve küçük programı deneyin gözlere yardımı büyük.
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Lotusx 3 yıl efeemmi
Avantajları iyimiş, ilgimi çekti.
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Creav 4 yıl
valla hiç de rüyalarımı süslemiyor şu 3 lü monitörler aksine iğrenç geliyor bana.
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Redunay 4 yıl
Fakirler yine beğenmemiş
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curukcul 4 yıl
Acer Predator Z35 i tercih ederim. Onda 144hz ve 1ms tepki süresi varmış. Panelde VA galiba Z35' de. Bi gelsin görelim de karar veririm alayım mı almayayım mı diye.
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adam olun 4 yıl
oyun için bu kadar geniş olmasının ne anlamı varki kafamı çevireceğime fareyi çeviririm
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CoNaR-X 4 yıl




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aspirin_00 4 yıl
çoklu monitöre yatırım yapanakadar projeksiyonla büyük perdede oynamak daha mantıklı olmaz mı ? avantaj ve dezavantajı nelerdir ?
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Umutcan 4 yıl aspirin_00
aspirin_00

çoklu monitöre yatırım yapanakadar projeksiyonla büyük perdede oynamak daha mantıklı olmaz mı ? avantaj ve dezavantajı nelerdir ?

Projeksiyonların çözünürlüğü ve kontrastı düşük, ve tek monitör ne kadar görüş açısı gösterebiliyorsa projeksiyon da aynı alanı gösteriyor. (Tabi daha büyük olarak)
Bu tip bir sistem yatay ve yüksek çözünürlük sağladığından çok yüksek fov(field of view) sunuyor.

Ha ben alırmıyım ben de bu tarz 3'lü sistem yapmam, aradaki boşluklar ve çerçeveler rahatsız ediyor. Bunun yerine daha da uzun kavisli monitörler var yatay olarak geniş şekilde onlar daha mantıklı olur.

Örnek :
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Veya 3'lü yapılacaksa lg'nin daha ince çerçeveli modelleri var :
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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drserk 4 yıl
yıl 2015.. hala çoklu monitör kurulumuna uygun tama yakın çerçevesiz monitör hemen hemen hiç göremedim

bir tek beğendiğim: youtube.com/...
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tricore 4 yıl
bunun daha ince çerçevelisi daha etkili olmazmıydı ?
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