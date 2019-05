SP/Silicon Power Diamond D01 Serisi Depolamada Hafifliği Sunar

Bellek depolama alanında dünyanın önde gelen kuruluşlarından SP/Silicon Power bugün Diamond serisi D01 modelini sunar. Şık görünümü ile Diamond D01, geometric desenleri ile kentsel moda trendi sergiler. Smartphone kadar küçük D01 ağırlığı sadece 147g ve hayatınıza hafifliği ile renk katar.

Metalik siyah kaplama Diamond D01 birden fazla geometric deseni ile şehir hayatınıza şık stil duygusu verir. Sağlam alüminyum metal yapısı ve çizilmez yüzeyi sayesinde, depolama cihazınızı yanınızda taşırken çizilme endişesinden kurtarır.Diğer taşınabilir cihazlara kıyasla Diamond D01 , hem ağırlık hemde büyüklük açısından taşıma kolaylığını sunar. Ancak boyutları küçük olmasına ragmen depolama kapasitesi büyüktür. D01 500GB , 750GB ve 1TB seçenekleriyle geniş bir yelpaze sunar. Dahili LED durum göstergesi kullanıcıların anında güç kaynağı ve aktivite durumunu takip etmelerine olanak sağlar. Aynı zamanda green serisi ürün güç tasarrufu için uyku modu ile donatılmıştır.SP D01 taşınabilir sabit disk, 7 büyük yedekleme ve güvenlik araçları sağlayan SP Widget ücretsiz yazılımı ile birlikte geliyor ve 2 yıl garanti sunuyor. Daha fazla bilgi için, www.silicon-power.com adresindeki resmi web sitesini ziyaret ediniz.Ürün Özellikleri- USB 2.0 arayüz, USB 1.1 ile uyumlu- Çizilmeye dayanıklı metal yüzey- Kolay kullanım- Tak çalıştır- Güç tasarrufu sağlayan uyku modu- LED ile güç ve veri iletimi takibi- 7 büyük yedekleme ve güvenlik fonksiyonları sağlayan SP Widget yazılımıProduct Specifications- Ölçüler : 75.5x 117.55 x 14mm- Ağırlık: 140g~147g- Arayüz: USB 2.0 / 1.1- Destek OS: Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows 2000, Linux2.6.31 or later, MacOS 10.5 or later (only USB 2.0 currently supported)- Güç Kaynağı: DC 5V (Power supplied through USB)- Operasyon Isısı: 5°C - 55°C- Depolama Isısı: -40°C - 79°C- Renk: urban siyah- 2 Yıl Garanti