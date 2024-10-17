WD ve SanDisk SSD'lere güncelleme: Windows 11 24H2 mavi ekran hatası giderildi

Tam Boyutta Gör WD ve SanDisk’in bazı SSD’leri yeni yayınlanan Windows 11 24H2 ile tam uyumlu değildi. Güncellemeyi yükledikten sonra mavi ekran hatası ile karşılaşan çok fazla kullanıcı oldu. Disk üreticisi, kalıcı çözüm bekleyen kullanıcılar için yazılım güncellemesi sundu.

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Sorun neden kaynaklanıyor?

Bazı SSD modellerinde Windows 11 24H2 güncellemesine bağlı görülen mavi ekran hatasının Ana Bilgisayar Bellek Arabelleği (HMB) sorunundan kaynaklandığı belirtildi.

Etkilenen SSD modelleri

WD_BLACK SN770 & SN770M NVMe SSD 2TB, WD Blue SN580 & SN5000 NVMe SSD 2TB veya SanDisk Extreme M.2 NVMe SSD 2TB modellerinden birine sahipseniz Windows 11’in yeni sürümünü yüklemeden önce SSD firmware güncellemesi yapmanızda fayda var.

SSD yazılımını güncelleyin

SSD’nizin yazılımını güncellemek için bu sayfaya gidin ve Western Digital Dashboard uygulamasını indirin. Western Digital Dashboard yalnızca Windows için indirilebilir, macOS desteklemez. Bu uygulama ile SSD’nin aygıt yazılımını güncellemenin yanı sıra sürücünün sağlığını, sıcaklığını, hızını ve diğer önemli bilgilerini takip edebilirsiniz.

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