WD ve SanDisk SSD'lere güncelleme: Windows 11 24H2 mavi ekran hatası giderildi

Sorun neden kaynaklanıyor?
Bazı SSD modellerinde Windows 11 24H2 güncellemesine bağlı görülen mavi ekran hatasının Ana Bilgisayar Bellek Arabelleği (HMB) sorunundan kaynaklandığı belirtildi.
Etkilenen SSD modelleri
WD_BLACK SN770 & SN770M NVMe SSD 2TB, WD Blue SN580 & SN5000 NVMe SSD 2TB veya SanDisk Extreme M.2 NVMe SSD 2TB modellerinden birine sahipseniz Windows 11’in yeni sürümünü yüklemeden önce SSD firmware güncellemesi yapmanızda fayda var.
SSD yazılımını güncelleyin
SSD’nizin yazılımını güncellemek için bu sayfaya gidin ve Western Digital Dashboard uygulamasını indirin. Western Digital Dashboard yalnızca Windows için indirilebilir, macOS desteklemez. Bu uygulama ile SSD’nin aygıt yazılımını güncellemenin yanı sıra sürücünün sağlığını, sıcaklığını, hızını ve diğer önemli bilgilerini takip edebilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...