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    Anlık Bildirim

    WD ve SanDisk SSD'lere güncelleme: Windows 11 24H2 mavi ekran hatası giderildi

    Western Digital ve SanDisk, Windows 11 24H2 sürümünü yükledikten sonra mavi ekran sorunuyla karşılaşan bazı kullanıcılar için güncelleme yayınladı.              
    wd & sandisk ssd mavi windows 11 ekran hatası güncelleme Tam Boyutta Gör
    WD ve SanDisk’in bazı SSD’leri yeni yayınlanan Windows 11 24H2 ile tam uyumlu değildi. Güncellemeyi yükledikten sonra mavi ekran hatası ile karşılaşan çok fazla kullanıcı oldu. Disk üreticisi, kalıcı çözüm bekleyen kullanıcılar için yazılım güncellemesi sundu.

    Sorun neden kaynaklanıyor?

    Bazı SSD modellerinde Windows 11 24H2 güncellemesine bağlı görülen mavi ekran hatasının Ana Bilgisayar Bellek Arabelleği (HMB) sorunundan kaynaklandığı belirtildi.

    Etkilenen SSD modelleri

    WD_BLACK SN770 & SN770M NVMe SSD 2TB, WD Blue SN580 & SN5000 NVMe SSD 2TB veya SanDisk Extreme M.2 NVMe SSD 2TB modellerinden birine sahipseniz Windows 11’in yeni sürümünü yüklemeden önce SSD firmware güncellemesi yapmanızda fayda var.

    SSD yazılımını güncelleyin

    SSD’nizin yazılımını güncellemek için bu sayfaya gidin ve Western Digital Dashboard uygulamasını indirin. Western Digital Dashboard yalnızca Windows için indirilebilir, macOS desteklemez. Bu uygulama ile SSD’nin aygıt yazılımını güncellemenin yanı sıra sürücünün sağlığını, sıcaklığını, hızını ve diğer önemli bilgilerini takip edebilirsiniz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    sultanneb 2 saat önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 3 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 3 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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