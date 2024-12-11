SSD dünyasında neler oluyor? Pazarın lideri belli oldu!

Samsung açık ara lider
Hatırlanacağı üzere, tüketici ürünlerine kıyasla kurumsal SSD piyasasında yüksek kapasiteli ürünlere ciddi bir talep söz konusu. Yılın üçüncü çeyreğinde ise AI sunucularına yönelik siparişlerin etkisiyle çeyrekten çeyreğe %28,6 oranında gelir artışı yaşandı. Toplam alım hacmi ise %15 oranında yükseliş kaydetti.
Paylaşılan grafiğe göre, Samsung ve SK Group gibi markalar, bu trendden fayda sağlayarak gelirlerini önemli ölçüde artırdı. Özellikle Samsung, üçüncü çeyrekte 3,2 milyar dolarlık gelirle lider olurken, %43,4'lük pazar payına ulaştı. SK Group ise 2 milyar dolarlık gelir ve %27,9 pazar payıyla ikinci sıraya yerleşti.
Bir diğer üretici Micron ise, 1,153 milyar dolar gelirle üçüncü sıraya yerleşti. Hemen ardından gelen Kioxia, 636 milyon dolarlık çeyrek geliriyle dördüncü sırada yer aldı. Son olarak, Western Digital, yeniden yapılanma stratejileriyle ve 332 milyon dolarlık gelirle çeyrek bazında %100 büyüme gösterdi.
Her ne kadar üçüncü çeyrek etkileyici bir büyüme gösterse de, dördüncü çeyrekte gelirlerde bir yavaşlama bekleniyor. Sunucu OEM siparişlerinin düşüşü ve satın alma taleplerinin azalması, pazarı bir miktar zorlayabilir. Ancak, yapay zeka ve veri odaklı teknolojilerin büyümesi, uzun vadede kurumsal SSD sektörünün geleceği için olumlu sinyaller veriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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ah dronlara karşı da bir akkor güncellemesi olsaydı tadınadan yenmezdi o zaman.
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