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    SSD dünyasında neler oluyor? Pazarın lideri belli oldu!

    Pazar araştırma şirketi TrendForce, kurumsal SSD pazarına ilişkin 2024'ün üçüncü çeyrek verilerini paylaştı. İşte Samsung, SK Group, Micron ve daha fazlası..   
    SSD dünyasında neler oluyor? Pazarın lideri belli oldu! Tam Boyutta Gör
    SSD pazarında yapay zeka ve veri odaklı teknolojilerin etkisiyle büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Son olarak pazar araştırma şirketi TrendForce, kurumsal SSD pazarına ilişkin 2024'ün üçüncü çeyrek verilerini paylaştı. Sektör genelinde rekor artış sürerken, dördüncü çeyrekte bir yavaşlama bekleniyor.

    Samsung açık ara lider

    Hatırlanacağı üzere, tüketici ürünlerine kıyasla kurumsal SSD piyasasında yüksek kapasiteli ürünlere ciddi bir talep söz konusu. Yılın üçüncü çeyreğinde ise AI sunucularına yönelik siparişlerin etkisiyle çeyrekten çeyreğe %28,6 oranında gelir artışı yaşandı. Toplam alım hacmi ise %15 oranında yükseliş kaydetti.

    Paylaşılan grafiğe göre, Samsung ve SK Group gibi markalar, bu trendden fayda sağlayarak gelirlerini önemli ölçüde artırdı. Özellikle Samsung, üçüncü çeyrekte 3,2 milyar dolarlık gelirle lider olurken, %43,4'lük pazar payına ulaştı. SK Group ise 2 milyar dolarlık gelir ve %27,9 pazar payıyla ikinci sıraya yerleşti.

    SSD dünyasında neler oluyor? Pazarın lideri belli oldu! Tam Boyutta Gör
    Samsung’un başarısında, yapay zeka uygulamaları için talep edilen yüksek kapasiteli SSD’lerin payı büyük. Ancak bazı sevkiyatlarda üretim düzenlemelerinden kaynaklı gecikmeler yaşandı. SK Group ise, özellikle 176 katmanlı TLC NAND tabanlı PCIe 5.0 SSD’lerin seri üretimi ve mevcut Solidigm ürünleriyle sağladığı entegrasyon sayesinde istikrarlı bir büyüme sergiliyor. 

    Bir diğer üretici Micron ise, 1,153 milyar dolar gelirle üçüncü sıraya yerleşti. Hemen ardından gelen Kioxia, 636 milyon dolarlık çeyrek geliriyle dördüncü sırada yer aldı. Son olarak, Western Digital, yeniden yapılanma stratejileriyle ve 332 milyon dolarlık gelirle çeyrek bazında %100 büyüme gösterdi.

    Her ne kadar üçüncü çeyrek etkileyici bir büyüme gösterse de, dördüncü çeyrekte gelirlerde bir yavaşlama bekleniyor. Sunucu OEM siparişlerinin düşüşü ve satın alma taleplerinin azalması, pazarı bir miktar zorlayabilir. Ancak, yapay zeka ve veri odaklı teknolojilerin büyümesi, uzun vadede kurumsal SSD sektörünün geleceği için olumlu sinyaller veriyor.

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    AlbatrosD.IIIFazılBey 9 saat önce

    ah dronlara karşı da bir akkor güncellemesi olsaydı tadınadan yenmezdi o zaman.

    H
    Ham1tCagdas 21 saat önce

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