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    Samsung’da büyük değişim: Çip krizini aşmak için yeni liderler atandı

    Samsung Electronics, gelişen yapay zeka çip pazarında SK Hynix ve Tayvanlı TSMC'yi yakalamak için yeni liderler atayarak bellek ve çip üretim birimlerine ivme kazandırmaya çalışıyor.
    Samsung’da değişim: Çip krizini aşmak için yeni liderler atandı Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en büyük bellek çipi üreticisi olan Samsung Electronics, bellek ve çip üretim birimlerini yeniden canlandırmak için yönetiminde büyük değişikliklere gitti. Bu hamle, Samsung’un, yapay zeka çip pazarında SK Hynix ve Tayvan’ın TSMC’si gibi rakiplerini yakalama çalıştığı bir dönemde geldi.

    Samsung’un şu anki yarı iletken birimi başkanı Jun Young-hyun, şirketin yeni Eş CEO’su olarak atandı ve şu anda zorluklarla boğuşan bellek çipi iş biriminin doğrudan kontrolünü üstlendi. Bunun yanında, ABD’deki çip biriminin lideri Han Jin-man, müşteri tasarımlı çipler üreten dökümhane biriminin başkanı oldu.

    Samsung, çip krizini aşamıyor

    Samsung, bellek çipi birimindeki sorunlarla başa çıkmak için bu yeniden yapılanmaya gidiyor. Şirket, yarı iletken biriminde yaşanan kâr düşüşünü ve Nvidia gibi büyük müşterilerle yaşanan gecikmelerin etkisini azaltmayı hedefliyor. Bölümün kârı üçüncü çeyrekte ikinci çeyreğe göre yüzde 40 düşerken, Samsung yapay zekâ çipi işinin “büyük” bir müşteriyle gecikme yaşadığını bildirmişti. Samsung o zamandan beri ilerleme kaydettiğini söyledi.

    Samsung’da değişim: Çip krizini aşmak için yeni liderler atandı Tam Boyutta Gör
    KB Securities'in araştırma müdürü Jeff Kim, verilen ekstra sorumluluğun “Samsung'un rekabet gücünü yeniden kazanmak için Jun'un stratejisini desteklediğini” gösterdiğini söyledi. Jun, Samsung'un “çip krizini” çözeceğini söylediği bir atamayla Mayıs ayında yarı iletken bölümünün başına getirilmişti.

    Ancak, yönetim değişiklikleri her kesimden olumlu karşılanmadı. Samsung, Başkan Jay Y. Lee’nin fiili sekreteryası olarak bilinen İşletme Destek Görev Gücü’nün lideri Chung Hyun-ho’yu yerinde tuttu. Bu da yeni atamaların liderlik konusundaki endişeleri giderip gidermeyeceğine dair soru işaretleri yaratıyor. Ayrıca, şirketin yeni CFO’su henüz belirlenmezken, mevcut CFO Park Hark-kyu, Hyun-ho’nun ekibine katıldı. Samsung hisseleri ise gün sonunda yüzde 3,4 düşerek yatırımcıların endişelerini yansıttı.

    Samsung’un yönetimi, sadece yapay zeka çiplerindeki rekabeti yakalamakla kalmayıp, ABD ve diğer ülkelerdeki korumacı politikaların getirdiği risklerle de mücadele etmek zorunda. Başkan Lee ise çıktığı bir mahkeme duruşmasında, şirketin geleceğiyle ilgili endişelerin farkında olduğunu belirterek, şirketi bu zor dönemden çıkarmaya kararlı olduklarını söyledi. Samsung, görev değişikliklerinin iş belirsizliğinin üstesinden gelmeyi, organizasyonunu yenilemeyi ve çip işinin teknolojik rekabet gücünü artırmayı amaçladığını söyledi.

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