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    Samsung özür diledi: Teknoloji devindeki “kriz” devam ediyor

    Samsung Electronics, 2024 yılının üçüncü çeyreğinde kârının beklentilerin altında kalacağını açıkladı. Firma, son dönemde yaşadığı gerilemeden ötürü özür diledi.
    Samsung özür diledi: Teknoloji devindeki “kriz” devam ediyor Tam Boyutta Gör
    Samsung Electronics, üçüncü çeyrek kârının beklentilerin altında kalacağını açıklayarak, özellikle yapay zeka (AI) çipleri pazarında yaşadığı gerilemeden ötürü yatırımcılardan özür diledi. Dünyanın en büyük bellek çipi üreticisi olan teknoloji devi, Nvidia gibi yapay zeka liderlerine üst düzey çip tedarikinde rakiplerinin gerisinde kaldı.

    Samsung, özür diledi

    Teknoloji dünyasında bu tip özürlerin son derece nadir olduğunu belirtmekle birlikte bu, şirketin karşı karşıya olduğu zorlukları açıkça gözler önüne seriyor. Samsung Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Jun Young-hyun, “Piyasanın beklentilerinin altında kalan performansımız nedeniyle temel teknolojik rekabet gücümüz ve şirketin geleceği hakkında endişelere neden olduk. Birçok kişi Samsung'un krizinden bahsediyor. Tüm bunların sorumlusu, işi yöneten bizleriz.” dedi.

    Samsung özür diledi: Teknoloji devindeki “kriz” devam ediyor Tam Boyutta Gör
    30 yıldır dünyanın en büyük bellek çipi üreticisi olan firma, hem geleneksel hem de ileri teknoloji çipler alanında artan rekabetle mücadele etmek zorunda. Özellikle Çinli rakiplerin tedariklerini artırması ve Samsung’un büyük bir müşteriyle yaşadığı gecikme, şirketin yarı iletken gelirlerindeki düşüşe katkıda bulundu.

    Samsung, 30 Eylül'de sona eren üç aylık dönem için 9.1 trilyon won (yaklaşık 6.78 milyar dolar) faaliyet kârı beklediğini açıkladı. Bu rakam, piyasanın beklentilerinin (10.3 trilyon won) oldukça altında kaldı. Geçen yıl aynı dönemde 2.43 trilyon won (1,8 milyar dolar) kâr elde eden şirket, bir önceki çeyrekte ise 10.44 trilyon won (7,7 milyar doalr) kâr açıklamıştı. Firma, üçüncü çeyrek ayrıca 58 milyar dolar gelir beklediğini duyurdu.

    Samsung özür diledi: Teknoloji devindeki “kriz” devam ediyor Tam Boyutta Gör
    Analistler, Samsung’un AI çip pazarına geç yanıt vermesinin, daha düşük kâr marjına sahip geleneksel çiplere olan bağımlılığını artırdığına ve bunun da Çin ile artan rekabette kendisini daha savunmasız hale getirdiğine dikkat çekti. AI sunucularında kullanılan yüksek marjlı çiplerde -ki bunlar HBM bellekler- Samsung, SK Hynix ve Micron gibi rakiplerinin gerisinde kaldı. Şirket ayrıca akıllı telefonlar gibi cihazlarda kullanılan geleneksel çiplerin satışı için Çinli rakiplerinin baskısını da hissediyor.

    Young-hyun, "Bunlar zorlu zamanlar" diyerek bu zorluğu fırsata çevireceklerini ve uzun vadeli teknolojik rekabet gücünü artırmaya odaklanacaklarını söyledi. Firmanın hisseleri düşmeye devam ederken yılın başından bu yana hisseler yüzde 20’den fazla düştü.

    HBM3E’de gecikme yaşandı

    Samsung yaptığı açıklamada, üst düzey HBM3E yongalarının büyük bir müşteriye satışının başlamasının “beklentilerimize göre geciktiğini” söyledi. Samsung, Temmuz ayında, Temmuz-Eylül döneminde çiplerin seri üretimine başlayacağını söylemişti. Samsung, firma adı vermese de HBM3E bellekler için Nvidia ile anlaşmıştı. Samsung ayrıntılı kazanç sonuçlarını 31 Ekim'de açıklayacak.

    Kaynakça https://www.theverge.com/2024/10/8/24265018/samsung-profit-apology-ai-memory-chips https://www.reuters.com/technology/samsung-electronics-estimates-274-jump-q3-operating-profit-2024-10-07/ https://news.samsung.com/kr/%EA%B3%A0%EA%B0%9D%EA%B3%BC-%ED%88%AC%EC%9E%90%EC%9E%90-%EA%B7%B8%EB%A6%AC%EA%B3%A0-%EC%9E%84%EC%A7%81%EC%9B%90-%EC%97%AC%EB%9F%AC%EB%B6%84%EA%BB%98-%EB%A7%90%EC%94%80%EB%93%9C%EB%A6%BD%EB%8B%88 https://news.samsung.com/global/samsung-electronics-announces-earnings-guidance-for-third-quarter-2024
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 4 hafta önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 12 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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