Samsung özür diledi: Teknoloji devindeki “kriz” devam ediyor

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Tam Boyutta Gör Samsung Electronics, üçüncü çeyrek kârının beklentilerin altında kalacağını açıklayarak, özellikle yapay zeka (AI) çipleri pazarında yaşadığı gerilemeden ötürü yatırımcılardan özür diledi. Dünyanın en büyük bellek çipi üreticisi olan teknoloji devi, Nvidia gibi yapay zeka liderlerine üst düzey çip tedarikinde rakiplerinin gerisinde kaldı.

Samsung, özür diledi

Teknoloji dünyasında bu tip özürlerin son derece nadir olduğunu belirtmekle birlikte bu, şirketin karşı karşıya olduğu zorlukları açıkça gözler önüne seriyor. Samsung Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Jun Young-hyun, “Piyasanın beklentilerinin altında kalan performansımız nedeniyle temel teknolojik rekabet gücümüz ve şirketin geleceği hakkında endişelere neden olduk. Birçok kişi Samsung'un krizinden bahsediyor. Tüm bunların sorumlusu, işi yöneten bizleriz.” dedi.

Tam Boyutta Gör 30 yıldır dünyanın en büyük bellek çipi üreticisi olan firma, hem geleneksel hem de ileri teknoloji çipler alanında artan rekabetle mücadele etmek zorunda. Özellikle Çinli rakiplerin tedariklerini artırması ve Samsung’un büyük bir müşteriyle yaşadığı gecikme, şirketin yarı iletken gelirlerindeki düşüşe katkıda bulundu.

Samsung, 30 Eylül'de sona eren üç aylık dönem için 9.1 trilyon won (yaklaşık 6.78 milyar dolar) faaliyet kârı beklediğini açıkladı. Bu rakam, piyasanın beklentilerinin (10.3 trilyon won) oldukça altında kaldı. Geçen yıl aynı dönemde 2.43 trilyon won (1,8 milyar dolar) kâr elde eden şirket, bir önceki çeyrekte ise 10.44 trilyon won (7,7 milyar doalr) kâr açıklamıştı. Firma, üçüncü çeyrek ayrıca 58 milyar dolar gelir beklediğini duyurdu.

Tam Boyutta Gör Analistler, Samsung’un AI çip pazarına geç yanıt vermesinin, daha düşük kâr marjına sahip geleneksel çiplere olan bağımlılığını artırdığına ve bunun da Çin ile artan rekabette kendisini daha savunmasız hale getirdiğine dikkat çekti. AI sunucularında kullanılan yüksek marjlı çiplerde -ki bunlar HBM bellekler- Samsung, SK Hynix ve Micron gibi rakiplerinin gerisinde kaldı. Şirket ayrıca akıllı telefonlar gibi cihazlarda kullanılan geleneksel çiplerin satışı için Çinli rakiplerinin baskısını da hissediyor.

Young-hyun, "Bunlar zorlu zamanlar" diyerek bu zorluğu fırsata çevireceklerini ve uzun vadeli teknolojik rekabet gücünü artırmaya odaklanacaklarını söyledi. Firmanın hisseleri düşmeye devam ederken yılın başından bu yana hisseler yüzde 20’den fazla düştü.

HBM3E’de gecikme yaşandı

Samsung yaptığı açıklamada, üst düzey HBM3E yongalarının büyük bir müşteriye satışının başlamasının “beklentilerimize göre geciktiğini” söyledi. Samsung, Temmuz ayında, Temmuz-Eylül döneminde çiplerin seri üretimine başlayacağını söylemişti. Samsung, firma adı vermese de HBM3E bellekler için Nvidia ile anlaşmıştı. Samsung ayrıntılı kazanç sonuçlarını 31 Ekim'de açıklayacak.

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