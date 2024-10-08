Samsung özür diledi: Teknoloji devindeki “kriz” devam ediyor

Samsung, özür diledi
Teknoloji dünyasında bu tip özürlerin son derece nadir olduğunu belirtmekle birlikte bu, şirketin karşı karşıya olduğu zorlukları açıkça gözler önüne seriyor. Samsung Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Jun Young-hyun, “Piyasanın beklentilerinin altında kalan performansımız nedeniyle temel teknolojik rekabet gücümüz ve şirketin geleceği hakkında endişelere neden olduk. Birçok kişi Samsung'un krizinden bahsediyor. Tüm bunların sorumlusu, işi yöneten bizleriz.” dedi.
Samsung, 30 Eylül'de sona eren üç aylık dönem için 9.1 trilyon won (yaklaşık 6.78 milyar dolar) faaliyet kârı beklediğini açıkladı. Bu rakam, piyasanın beklentilerinin (10.3 trilyon won) oldukça altında kaldı. Geçen yıl aynı dönemde 2.43 trilyon won (1,8 milyar dolar) kâr elde eden şirket, bir önceki çeyrekte ise 10.44 trilyon won (7,7 milyar doalr) kâr açıklamıştı. Firma, üçüncü çeyrek ayrıca 58 milyar dolar gelir beklediğini duyurdu.
Young-hyun, "Bunlar zorlu zamanlar" diyerek bu zorluğu fırsata çevireceklerini ve uzun vadeli teknolojik rekabet gücünü artırmaya odaklanacaklarını söyledi. Firmanın hisseleri düşmeye devam ederken yılın başından bu yana hisseler yüzde 20’den fazla düştü.
HBM3E’de gecikme yaşandı
Samsung yaptığı açıklamada, üst düzey HBM3E yongalarının büyük bir müşteriye satışının başlamasının “beklentilerimize göre geciktiğini” söyledi. Samsung, Temmuz ayında, Temmuz-Eylül döneminde çiplerin seri üretimine başlayacağını söylemişti. Samsung, firma adı vermese de HBM3E bellekler için Nvidia ile anlaşmıştı. Samsung ayrıntılı kazanç sonuçlarını 31 Ekim'de açıklayacak.Kaynakça https://www.theverge.com/2024/10/8/24265018/samsung-profit-apology-ai-memory-chips https://www.reuters.com/technology/samsung-electronics-estimates-274-jump-q3-operating-profit-2024-10-07/ https://news.samsung.com/kr/%EA%B3%A0%EA%B0%9D%EA%B3%BC-%ED%88%AC%EC%9E%90%EC%9E%90-%EA%B7%B8%EB%A6%AC%EA%B3%A0-%EC%9E%84%EC%A7%81%EC%9B%90-%EC%97%AC%EB%9F%AC%EB%B6%84%EA%BB%98-%EB%A7%90%EC%94%80%EB%93%9C%EB%A6%BD%EB%8B%88 https://news.samsung.com/global/samsung-electronics-announces-earnings-guidance-for-third-quarter-2024 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.