SK Hynix, NAND bellek pazarında da Samsung'u zorluyor

SK Hynix, nispeten küçük ölçekli bir şirket olmasına rağmen HBM pazarında Samsung'ü geride bırakarak Nvidia gibi devlerden önemli siparişler almayı başardı. Geçtiğimiz sene dünyanın ilk 321 katmanlı NAND flaşını duyuran SK Hynix, bu belleklerin seri üretimine başlayarak NAND teknolojisinde Samsung'un bir adım önüne geçmeyi başardı.
SK Hynix'in yeni NAND çipi, %12 daha yüksek veri aktarım hızı, %13 iyileştirilmiş okuma performansı ve %10'dan fazla güç verimliliği vadediyor. Güney Koreli bellek üreticisi, en yeni NAND çipiyle katman sayısını %35 artırmayı başardığını açıkladı.
Kurumsal SSD pazarında hızla büyüyor
Samsung'un yıllardır lider olduğu ve 2013 yılında ilk dikey istiflenmiş V-NAND teknolojisini piyasaya sunduğu bu alanda, SK Hynix'in teknolojik olarak öne geçmesinden endişe duyduğu belirtiliyor. Özellikle yapay zeka alanında yüksek performanslı SSD'lere yönelik talebin artmasıyla, SK Hynix yılın üçüncü çeyreğinde kurumsal SSD satışlarını %430 gibi muazzam bir oranda arttırdığı bildiriliyor.
Samsung, SK Hynix'in DRAM ve HBM'den sonra NAND bellekte de yetişmesine izin verirse sektördeki hakimiyeti sarsılabilir. Şu an için NAND sektöründe ezici bir pazar payına sahip olan Samsung, eğer gerekli atılımları yapamazsa bu pazar payını kaybedebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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