SSD fiyatlarında yüzde 15’e varan fiyat düşüşü bekleniyor

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Tam Boyutta Gör Son istatistiklere göre, 2024'ün son çeyreğinde depolama birimlerinin fiyatlarında önemli düşüşler yaşanacak. Bu düşüşler, zayıflayan talep ve NAND Flash üretimindeki artışla ilişkilendiriliyor. TrendForce verilerine göre 2024 yılı boyunca devam eden fiyat düşüşleri, son çeyrekte yüzde 15'e kadar varacak.

SSD fiyatlarında genel bir düşüş bekleniyor

TrendForce verilerine göre, çoğu segmentte fiyatlar yüzde 3 ila yüzde 8 arasında azalacak. İstemci segmenti, eMMC UFS ve TLC/QLC segmentlerinde yüzde 15'e varan fiyat düşüşleri gözlemlenebilirken Enterprise (Kurumsal) segmentinde bu düşüşler daha sınırlı kalabilir. İlginç bir şekilde, 2024'ün üçüncü çeyreğinde NAND Flash fiyatları yüzde 5 ila yüzde 10 arasında artmıştı ancak bu eğilim yılın son çeyreğinde tersine dönüyor.

Akıllı telefonlarda kullanılan eMMC ve UFS çözümleri, 2024'ün üçüncü çeyreğinde fiyat açısından sabit kaldı, ancak son çeyrekte bu depolama çözümlerinde fiyatlarının yüzde 8 ila yüzde 13 oranında düşmesi bekleniyor. Bununla birlikte tedarikçiler stok fazlalığı nedeniyle büyük bir talep de beklemiyor.

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3D NAND Flash teknolojisine sahip QLC ve TLC ürünlerinin fiyatlarının yüzde 10 ila yüzde 15 arasında düşeceği tahmin ediliyor. Özellikle ABD ve Avrupa'daki okula geri dönüş sezonu ve tatil indirimlerinin, PC satışlarını beklenenden az artırması bu fiyat düşüşlerinin arkasındaki ana neden olarak gösteriliyor.

Bellek modülü üreticileri, stok fazlası nedeniyle ellerindeki depolama çözümlerini indirimli fiyatlarla sunmaya başladı ve bu durum firmalar arasındaki sözleşme değerlerinin düşmesine neden oluyor.

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