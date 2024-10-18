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    SSD fiyatlarında yüzde 15’e varan fiyat düşüşü bekleniyor

    NAND Flash depolama talebindeki azalma, SSD fiyatlarının düşmesine yol açıyor. 2024 yılı boyunca devam eden fiyat düşüşlerinin, son çeyrekte yüzde 15'e kadar varacağı öngörülüyor.
    SSD fiyatlarında yüzde 15’e varan fiyat düşüşü bekleniyor Tam Boyutta Gör
    Son istatistiklere göre, 2024'ün son çeyreğinde depolama birimlerinin fiyatlarında önemli düşüşler yaşanacak. Bu düşüşler, zayıflayan talep ve NAND Flash üretimindeki artışla ilişkilendiriliyor. TrendForce verilerine göre 2024 yılı boyunca devam eden fiyat düşüşleri, son çeyrekte yüzde 15'e kadar varacak.

    SSD fiyatlarında genel bir düşüş bekleniyor

    TrendForce verilerine göre, çoğu segmentte fiyatlar yüzde 3 ila yüzde 8 arasında azalacak. İstemci segmenti, eMMC UFS ve TLC/QLC segmentlerinde yüzde 15'e varan fiyat düşüşleri gözlemlenebilirken Enterprise (Kurumsal) segmentinde bu düşüşler daha sınırlı kalabilir. İlginç bir şekilde, 2024'ün üçüncü çeyreğinde NAND Flash fiyatları yüzde 5 ila yüzde 10 arasında artmıştı ancak bu eğilim yılın son çeyreğinde tersine dönüyor.

    Akıllı telefonlarda kullanılan eMMC ve UFS çözümleri, 2024'ün üçüncü çeyreğinde fiyat açısından sabit kaldı, ancak son çeyrekte bu depolama çözümlerinde fiyatlarının yüzde 8 ila yüzde 13 oranında düşmesi bekleniyor. Bununla birlikte tedarikçiler stok fazlalığı nedeniyle büyük bir talep de beklemiyor.

    3D NAND Flash teknolojisine sahip QLC ve TLC ürünlerinin fiyatlarının yüzde 10 ila yüzde 15 arasında düşeceği tahmin ediliyor. Özellikle ABD ve Avrupa'daki okula geri dönüş sezonu ve tatil indirimlerinin, PC satışlarını beklenenden az artırması bu fiyat düşüşlerinin arkasındaki ana neden olarak gösteriliyor.

    Bellek modülü üreticileri, stok fazlası nedeniyle ellerindeki depolama çözümlerini indirimli fiyatlarla sunmaya başladı ve bu durum firmalar arasındaki sözleşme değerlerinin düşmesine neden oluyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    f1bilalII 51 dakika önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 gün önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 3 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 3 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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