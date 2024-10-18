SSD fiyatlarında yüzde 15’e varan fiyat düşüşü bekleniyor

SSD fiyatlarında genel bir düşüş bekleniyor
TrendForce verilerine göre, çoğu segmentte fiyatlar yüzde 3 ila yüzde 8 arasında azalacak. İstemci segmenti, eMMC UFS ve TLC/QLC segmentlerinde yüzde 15'e varan fiyat düşüşleri gözlemlenebilirken Enterprise (Kurumsal) segmentinde bu düşüşler daha sınırlı kalabilir. İlginç bir şekilde, 2024'ün üçüncü çeyreğinde NAND Flash fiyatları yüzde 5 ila yüzde 10 arasında artmıştı ancak bu eğilim yılın son çeyreğinde tersine dönüyor.
Akıllı telefonlarda kullanılan eMMC ve UFS çözümleri, 2024'ün üçüncü çeyreğinde fiyat açısından sabit kaldı, ancak son çeyrekte bu depolama çözümlerinde fiyatlarının yüzde 8 ila yüzde 13 oranında düşmesi bekleniyor. Bununla birlikte tedarikçiler stok fazlalığı nedeniyle büyük bir talep de beklemiyor.
3D NAND Flash teknolojisine sahip QLC ve TLC ürünlerinin fiyatlarının yüzde 10 ila yüzde 15 arasında düşeceği tahmin ediliyor. Özellikle ABD ve Avrupa'daki okula geri dönüş sezonu ve tatil indirimlerinin, PC satışlarını beklenenden az artırması bu fiyat düşüşlerinin arkasındaki ana neden olarak gösteriliyor.
Bellek modülü üreticileri, stok fazlası nedeniyle ellerindeki depolama çözümlerini indirimli fiyatlarla sunmaya başladı ve bu durum firmalar arasındaki sözleşme değerlerinin düşmesine neden oluyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)