SSD kapasiteleri 2029'da 4 katına çıkacak

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Tam Boyutta Gör Hard disklerin yerine alan SSD'lerin kapasiteleri artmaya devam ediyor. Özellikle 3D NAND'ın gelişiyle birlikte, SSD'lerin depolama kapasiteleri hızla artarak GB başına fiyat düşmeye başladı ve bu trend devam ediyor.

Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü (IEEE)'nin raporuna göre bu eğilim önümüzdeki yıllarda da devam edecek ve 2029'a kadar SSD depolama kapasitesi en az 4 katına çıkacak.

SSD kapasitelerindeki artışın sebepleri neler?

Tam Boyutta Gör Bu artışın en büyük sebebi, SSD'lerde kullanılan 3D NAND belleklerin katman sayısının yıllar geçitikçe artıyor olması. Bu sayede aynı alana daha fazla veri sığdırılabiliyor. Diğer sebep ise NAND bellek hücreleri başına depolanan bit sayısının artıyor olması. SSD'ler ilk çıktığında SLC (tek seviyeli hücre) hücreler kullanılıyordu. Bu hücrelere, hücre başına bir bit veri kaydedilebiliyordu. Daha sonra MLC (hücre başına iki bit), TLC (hücre başına üç bit) ve son olarak QLC ( hücre başına dört bit) hücreler ortaya çıktı. Bu sayede veri yoğunlukları artarken, fiyatlar düşmeye başladı.

4 TB ve 8 TB kapasiteler ana akım olacak

IEEE'nin yol haritasına göre 2023'te 1 Tb (terabit) kapasiteli TLC bellekler standart iken, 2027'de 2 Tb / 4 Tb TLC+ bellekler standart hale gelecek. 2029'da ise NAND belleklerin 4 Tb / 8 Tb seviyesine çıkması bekleniyor. Günümüzde 2 Tb yongalı SSD'lerin yaygın olduğu düşünülürse, 5 sene içinde kapasitelerin 4 katına çıkması bekleniyor. Bu da 4 TB ve 8 TB kapasiteli SSD'lerin ana akım haline geleceğini gösteriyor.

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Günümüzde 3D NAND belleklerdeki katman sayısı üreticiye bağlı olarak 200 ile 300 arasında değişiyor. IEEE, 2027'de500 üstü katman sayısına ulaşılacağını öngörüyor. Samsung ve SK hynix gibi NAND bellek üreticileri ise bu tarihler için 1000 katman üstünü hedefliyor. Hücre başına bit sayısında ise PLC (hücre başına beş bit) içeren yongaların ilerleyen yıllarda karşımıza çıkabileceği belirtiliyor.

Özetle hard disklerin yerini alan ve bilgisayar ve telefon gibi bütün elektronik cihazlarımızda kendine yer bulan SSD'lerin teknolojileri gelişmeye ve kapasiteleri artmaya devam edecek.

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