SSD kapasiteleri 2029'da 4 katına çıkacak

Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü (IEEE)'nin raporuna göre bu eğilim önümüzdeki yıllarda da devam edecek ve 2029'a kadar SSD depolama kapasitesi en az 4 katına çıkacak.
SSD kapasitelerindeki artışın sebepleri neler?
4 TB ve 8 TB kapasiteler ana akım olacak
IEEE'nin yol haritasına göre 2023'te 1 Tb (terabit) kapasiteli TLC bellekler standart iken, 2027'de 2 Tb / 4 Tb TLC+ bellekler standart hale gelecek. 2029'da ise NAND belleklerin 4 Tb / 8 Tb seviyesine çıkması bekleniyor. Günümüzde 2 Tb yongalı SSD'lerin yaygın olduğu düşünülürse, 5 sene içinde kapasitelerin 4 katına çıkması bekleniyor. Bu da 4 TB ve 8 TB kapasiteli SSD'lerin ana akım haline geleceğini gösteriyor.
Günümüzde 3D NAND belleklerdeki katman sayısı üreticiye bağlı olarak 200 ile 300 arasında değişiyor. IEEE, 2027'de500 üstü katman sayısına ulaşılacağını öngörüyor. Samsung ve SK hynix gibi NAND bellek üreticileri ise bu tarihler için 1000 katman üstünü hedefliyor. Hücre başına bit sayısında ise PLC (hücre başına beş bit) içeren yongaların ilerleyen yıllarda karşımıza çıkabileceği belirtiliyor.
Özetle hard disklerin yerini alan ve bilgisayar ve telefon gibi bütün elektronik cihazlarımızda kendine yer bulan SSD'lerin teknolojileri gelişmeye ve kapasiteleri artmaya devam edecek.Kaynakça https://www.tomshardware.com/pc-components/ssds/ssd-capacity-could-quadruple-by-2029-8tb-nand-will-bring-big-and-affordable-ssds-to-the-market https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/10660602 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.