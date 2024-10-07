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    Anlık Bildirim

    SSD kapasiteleri 2029'da 4 katına çıkacak

    Hard disklerin yerini alan SSD'lerin kapasiteleri artmaya devam ediyor. IEEE'nin raporuna göre bu eğilim devam edecek ve 2029'a kadar SSD depolama kapasitesi en az 4 katına çıkacak.
    SSD kapasiteleri 2029'da 4 katına çıkacak Tam Boyutta Gör
    Hard disklerin yerine alan SSD'lerin kapasiteleri artmaya devam ediyor. Özellikle 3D NAND'ın gelişiyle birlikte, SSD'lerin depolama kapasiteleri hızla artarak GB başına fiyat düşmeye başladı ve bu trend devam ediyor.

    Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü (IEEE)'nin raporuna göre bu eğilim önümüzdeki yıllarda da devam edecek ve 2029'a kadar SSD depolama kapasitesi en az 4 katına çıkacak.

    SSD kapasitelerindeki artışın sebepleri neler?

    SSD kapasiteleri 2029'da 4 katına çıkacak Tam Boyutta Gör
    Bu artışın en büyük sebebi, SSD'lerde kullanılan 3D NAND belleklerin katman sayısının yıllar geçitikçe artıyor olması. Bu sayede aynı alana daha fazla veri sığdırılabiliyor. Diğer sebep ise NAND bellek hücreleri başına depolanan bit sayısının artıyor olması. SSD'ler ilk çıktığında SLC (tek seviyeli hücre) hücreler kullanılıyordu. Bu hücrelere, hücre başına bir bit veri kaydedilebiliyordu. Daha sonra MLC (hücre başına iki bit), TLC (hücre başına üç bit) ve son olarak QLC ( hücre başına dört bit) hücreler ortaya çıktı. Bu sayede veri yoğunlukları artarken, fiyatlar düşmeye başladı.

    4 TB ve 8 TB kapasiteler ana akım olacak

    IEEE'nin yol haritasına göre 2023'te 1 Tb (terabit) kapasiteli TLC bellekler standart iken, 2027'de 2 Tb / 4 Tb TLC+ bellekler standart hale gelecek. 2029'da ise NAND belleklerin 4 Tb / 8 Tb seviyesine çıkması bekleniyor. Günümüzde 2 Tb yongalı SSD'lerin yaygın olduğu düşünülürse, 5 sene içinde kapasitelerin 4 katına çıkması bekleniyor. Bu da 4 TB ve 8 TB kapasiteli SSD'lerin ana akım haline geleceğini gösteriyor.

    Günümüzde 3D NAND belleklerdeki katman sayısı üreticiye bağlı olarak 200 ile 300 arasında değişiyor. IEEE, 2027'de500 üstü katman sayısına ulaşılacağını öngörüyor. Samsung ve SK hynix gibi NAND bellek üreticileri ise bu tarihler için 1000 katman üstünü hedefliyor. Hücre başına bit sayısında ise PLC (hücre başına beş bit) içeren yongaların ilerleyen yıllarda karşımıza çıkabileceği belirtiliyor.

    Özetle hard disklerin yerini alan ve bilgisayar ve telefon gibi bütün elektronik cihazlarımızda kendine yer bulan SSD'lerin teknolojileri gelişmeye ve kapasiteleri artmaya devam edecek. 

    Kaynakça https://www.tomshardware.com/pc-components/ssds/ssd-capacity-could-quadruple-by-2029-8tb-nand-will-bring-big-and-affordable-ssds-to-the-market https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/10660602
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 4 hafta önce

    çöp

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    onderweb 4 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 12 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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