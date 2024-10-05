Samsung PM9E1: Sektörün en hızlı PCIe 5.0 SSD'si seri üretimde

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Tam Boyutta Gör Samsung, geçtiğimiz aylarda ilk PCIe 5.0 SSD'si PM9E1'i tanıttı. Sonrasında ise Samsung'un sahteciliğe karşı ekstra önlemlerle yeni SSD'nin seri üretimine başlayacağı bildirildi. Şirket yakın bir zamanda ise SSD'nin seri üretiminin başladığını duyurdu.

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Samsung PM9E1 PCIe 5.0 SSD'nin seri üretimine başlandı

Samsung, sektörün en hızlı PCIe 5.0 SSD'si olan PM9E1'in seri üretimine başladığını duyurdu. Sırasıyla 14,5Gbps ve 13Gbps'ye varan sıralı veri okuma ve yazma hızları sunan SSD, Samsung'un 5nm teknolojisi kullanılarak üretildi ve şirketin sekizinci nesil V-NAND yongalarını kullanıyor.

Tam Boyutta Gör Yeni SSD, Samsung'un önceki nesil SSD'si PM9A1a'ya kıyasla gelişmiş kapasite, güç verimliliği, güvenlik ve hız sunmakta. 512GB ile 4TB arasında değişen çeşitli kapasiteleri bulunan SSD, 50 geliştirilmiş güç verimliliği sayesinde dizüstü bilgisayarlarda daha uzun pil ömrü sunuyor. Ayrıca gelişmiş güvenlik için Güvenlik Protokolü ve Veri Modeli (SPDM) v1.2 özelliğine sahip SSD, böylece saklanan verilerin sahteciliğini veya manipülasyonunu önleyebilir.

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