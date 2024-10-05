Samsung PM9E1: Sektörün en hızlı PCIe 5.0 SSD'si seri üretimde

Samsung PM9E1 PCIe 5.0 SSD'nin seri üretimine başlandı
Samsung, sektörün en hızlı PCIe 5.0 SSD'si olan PM9E1'in seri üretimine başladığını duyurdu. Sırasıyla 14,5Gbps ve 13Gbps'ye varan sıralı veri okuma ve yazma hızları sunan SSD, Samsung'un 5nm teknolojisi kullanılarak üretildi ve şirketin sekizinci nesil V-NAND yongalarını kullanıyor.
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.