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    Anlık Bildirim

    Samsung PM9E1: Sektörün en hızlı PCIe 5.0 SSD'si seri üretimde

    Geçtiğimiz aylarda ilk PCIe 5.0 SSD'si PM9E1'i tanıtan teknoloji devi Samsung, SSD'nin seri üretimine başladı. İşte Sektörün en hızlı PCIe 5.0 SSD'sinin detayları:
    Samsung PM9E1: Sektörün en hızlı PCIe 5.0 SSD'si seri üretimde Tam Boyutta Gör
    Samsung, geçtiğimiz aylarda ilk PCIe 5.0 SSD'si PM9E1'i tanıttı. Sonrasında ise Samsung'un sahteciliğe karşı ekstra önlemlerle yeni SSD'nin seri üretimine başlayacağı bildirildi. Şirket yakın bir zamanda ise SSD'nin seri üretiminin başladığını duyurdu.

    Samsung PM9E1 PCIe 5.0 SSD'nin seri üretimine başlandı

    Samsung, sektörün en hızlı PCIe 5.0 SSD'si olan PM9E1'in seri üretimine başladığını duyurdu. Sırasıyla 14,5Gbps ve 13Gbps'ye varan sıralı veri okuma ve yazma hızları sunan SSD, Samsung'un 5nm teknolojisi kullanılarak üretildi ve şirketin sekizinci nesil V-NAND yongalarını kullanıyor.

    Samsung PM9E1: Sektörün en hızlı PCIe 5.0 SSD'si seri üretimde Tam Boyutta Gör
    Yeni SSD, Samsung'un önceki nesil SSD'si PM9A1a'ya kıyasla gelişmiş kapasite, güç verimliliği, güvenlik ve hız sunmakta. 512GB ile 4TB arasında değişen çeşitli kapasiteleri bulunan SSD, 50 geliştirilmiş güç verimliliği sayesinde dizüstü bilgisayarlarda daha uzun pil ömrü sunuyor. Ayrıca gelişmiş güvenlik için Güvenlik Protokolü ve Veri Modeli (SPDM) v1.2 özelliğine sahip SSD, böylece saklanan verilerin sahteciliğini veya manipülasyonunu önleyebilir.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 3 hafta önce

    çöp

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    onderweb 3 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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