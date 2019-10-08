Sabit İnternet Olmayan Yerlerde WiFi Ağı Kurabilmek İçin

Sabit internetin olmadığı yerlerde WiFi ağı ihtiyacı için geliştirilen yönlendiricilere bir yenisi daha eklendi. WiFi pazarında dünya lideri olan TP-Link®, Archer MR600’ü Türkiye’de satışa sundu. TP-L