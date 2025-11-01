Kullandığından fazla enerji üreten yüzer Safari oteli

Öğretim üyesi anne ve iş adamı babadan olma bendeniz. Annemin araştırmacı ve eğitmen kimliği ile babamın girişimci ve yönetici kimliğini birleştirerek Donanimhaber.com'u istemeden kurdum.

Tam Boyutta Gör Afrika kıtasının güneyindeki Botsvana ülkesinde tüm elektrik ihtiyacını güneşten karşılayan Pangolin Voyager adındaki gemi, yüzen safari oteli olarak hizmet vermeye başladı.

Geminin 200 metrekarelik çatısında 80 güneş paneli bulunuyor ve toplam 22 kW’lık güç sayesinde otel konseptindeki turistik gezinin tüm ihtiyaçlarını karşılanıyor ve hatta fazlasını bile üretiyor. İhtiyaç fazlası enerji ile arkasında çektiği küçük fotoğraf çekme teknelerini şarj ediyor.

Tam Boyutta Gör Toplam 120 kWh’lik dev bataryaya ve 160 kW’lık motora sahip tekne, maksimum 35 km/s hıza ulaşabiliyor ancak safari deneyimini sessiz ve doğayla uyumlu hale getirmek için genellikle 8-9 saatlik düşük hızlarda gece yolculuğu yapıyor. Gündüzleri ise demirleyip turistleri küçük elektrikli botlara aktararak vahşi yaşam gözlemi ve fotoğraf turları düzenliyor.

Tam Boyutta Gör 35 metre uzunluğa, 10 metre genişliğe ve 68 ton ağırlığa sahip bu tekne, İngiltere merkezli Rad Propulsion tarafından geliştirilen dört adet RAD40 elektrikli motorla donatılmış. Bu motorlar, büyük pervaneleri, düşük devir torku ve geniş kanat yapısı sayesinde sessiz bir sürüş sağlarken hem de türbülanstan dolayı enerji kaybı azalıyor.

Tam Boyutta Gör Oldukça lüks odaları, restoranı ve hatta fotoğraf editleme odası bulunan yüzen otel, 7 ila 10 günlük turlar sunuyor. Uzun zamandır bunu yapan şirket artık yabani hayata rahatsızlık ve zarar vermeden bu turu gerçekleştirme imkanı sunuyor. Pullu deriye sahip olan tek memeli karıncayiyenden (Pangolin) esinlenen tekne geleceğe dair çok etkileyici şeyler sunuyor.

Türkiye'de de buna benzer bazı projeler geliştirilebilir. Mesela görece büyük çatıya ve geniş yatay alana sahip İstanbul boğazında çalışan tekneler de ciddi miktarda elektrik üretebilirler. Güneş panelleriyle donatılan tekneler, hem kendi enerji ihtiyaçlarını karşılayabilir hem de düşük yoğunluklu saatlerde fazla elektriği şebekeye vererek gelir elde edebilir. Gece saatlerinde şarj olan bu tekneler, hem yakıt maliyetini düşürebilir hem de şebekenin enerji yükünü dengeleyebilir. Bu sayede dizel kullanmayan tekneler şebekeyi destelediği süre boyunca gelir elde ederler.

