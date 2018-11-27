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Saçları dökülmüş insanların kafası neden parlar?

Vücudun diğer bölgeleri bu kadar parlamıyorken, Saçları dökük olan insanların kafaları neden bu kadar parlak olur? Gelin detaylara haberimizde hep birlikte bakalım.
5 ay
34,9b
1
24
Diğer Bilim ve Teknoloji
Gökhan G.
Editör
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Vücudumuzun çoğu, adına vellus denilen küçük tüylerle kaplı. Bu tüyler cildimizin çok az da olsa kadifemsi bir dokuya sahip olmasının sorumluları. 

Erkek tipi saç dökülmesinde, vellus tüyleri ile birlikte saç folikülleri küçülüp kayboluyor ve foliküller deri hücrelerine dönüşüyor. Bu durum sonucunda da kellik ortaya çıkıyor.

Saçları dökülmüş insanların kafası neden parlar?
 

Kafa derisinin parlaklığının asıl sorumlusu ise yağ bezleri. Vücudumuzun her yerinde bulunan ve yağ salgılayan bu bezler, kafa derimizde çok daha fazla miktarlarda bulunuyor. 

Yağ bezlerince salgılanan yağ, halihazırda saçsız olan kafa derimizde bir tabaka oluşturup kafamızın nispeten yansıtıcı bir görünüm kazanmasına neden oluyor. 

Yapılan araştırmalar, kafamızdaki yağ bezlerinin erken saç dökülmesi sorunlarına da yol açabileceğini ileri sürüyor.


https://www.sciencefocus.com/the-human-body/why-are-bald-heads-so-shiny-when-the-skin-elsewhere-on-your-body-isnt/ Yorum Yaz
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Darknesia 5 ay en beğenilen
Sevgili Gökhan Bey, bu haberi sana biri mi yaptırdı yoksa kendi inisiyatifin mi bilmiyorum ama eğer bunu sana kim yazdırdıysa lütfen ona karşı çık ve bu haberin burada olmaması gerektiğine onu ikna et. Eğer kendin bu haberi paylaştıysan paylaşma. Bunun teknoloji konumuzla uzak yakın hiç bir alakası yok. Lütfen böyle haberler yapmayın!
Sevgili Gökhan Bey, bu haberi sana biri mi yaptırdı yoksa kendi inisiyatifin mi bilmiyorum ama eğer bunu sana kim yazdırdıysa lütfen ona karşı çık ve bu haberin...
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1 Yanıt Yanıtla +41
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kankixx123 5 ay
Mesut Çevik seni kızdırdı mı ne yaptı? Gönderme mi yaptın?
1 Yanıt Yanıtla +24
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tecnikadamoguz01 5 ay
Mesut reise diss atmış bildiğin ????
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Nike 5 ay
Saç ektirme şirketleri parayı basmış anlaşılan DH ye.
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arifakinti 5 ay
Onedio.donanimhaber.com
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smart1978 5 ay
Kelligi dert etmeyin . Sac kesme bakim vs derdinden kurtuluyorsunuz :) Gerci yas 40 ve 41 i gidiyor ama saclarimde seyrelme dahi yok cok canli uzmanlar da hayret ediyor. Kalitsal olsa gerek . Bazilari stresten de olabilir diyor ama stres sadece gecici seyrelme yapiyor . Uzmanlara gore de bu olay aslinda genetik . Belli bir yasa kadar sac dokulmuyorsa artik bir daha da dokulmez ... Bu sektorde imaj da onemlidir eskimemis bir yuz de ikonik olabilmeli Mesut Cevik gibileri yapmasina sahsen nacizane gorusum yadirgamam beklenir de .
Kil koklerindeki yag bezleri de calismasi cok ilginc sanirim sadece sac icin degilmis cildi de koruyor bu olusan yag tabakasi . Gorsel olarak dikkat cekebilir siritabilir ama insan vucudunun savunma mekanizlarindan biri dert etmemek dogal karsilamak gerek :) .
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WB 5 ay
Bu soruyu yanitlasa yanitlasa mesut cevik yanitlar..
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DH Misafiri 5 ay
neden parlar çünkü erdi kafasına rtx2080 monte etmiştir
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murdocklawless 5 ay
çünkü nuri leflef ayakkabı cilası ile cila çekiyorlar.
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cokbaska 5 ay
Ön ısıtma haberi
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berkonot 5 ay
OPTİK!!!
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BlueDay_86 5 ay
Sayfanın yeni adı kelhaber.com
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WarSaw 5 ay
ben hiç yadırgamıyorum bu tarz sağlıkla ilgili haberleri sanırım donanımhaber ismindeki donanım kısmına takılıyor arkadaşlar. bana göre donanımhaber artık kendi konseptinin dışına taşan bir marka haline geldi o yüzden birçok şeyi burada görmek garip gelmiyor.
her habere serzenişte bulunan arkadaşlara şunu sormak lazım mademki donanım konusuna çok hassasınız ozaman niye aldığınız bir elektronik alet, otomobiliniz vs arızalandığında yetkili servis tarafından mağdur edildiğinizde neden koşup ilk gelip buraya şikayet etmek aklınıza geliyor burası şikayet sitesi mi? hadi bakalım :)
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kellik, saç dökülmesi ve
7 etiket daha folikül uyarıcı hormon yağ bezleri Diğer Bilim ve Teknoloji Bilim ve Teknoloji Gökhan Gülsün Popüler MPopüler
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