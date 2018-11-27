Saçları dökülmüş insanların kafası neden parlar?

Vücudumuzun çoğu, adına vellus denilen küçük tüylerle kaplı. Bu tüyler cildimizin çok az da olsa kadifemsi bir dokuya sahip olmasının sorumluları.
Erkek tipi saç dökülmesinde, vellus tüyleri ile birlikte saç folikülleri küçülüp kayboluyor ve foliküller deri hücrelerine dönüşüyor. Bu durum sonucunda da kellik ortaya çıkıyor.
Kafa derisinin parlaklığının asıl sorumlusu ise yağ bezleri. Vücudumuzun her yerinde bulunan ve yağ salgılayan bu bezler, kafa derimizde çok daha fazla miktarlarda bulunuyor.
Ayrıca Bkz. "Fareler üzerinde denenen yöntem yaşlanmaya bağlı kırışıklığı ve saç dökülmesini tersine çevirdi"
Yağ bezlerince salgılanan yağ, halihazırda saçsız olan kafa derimizde bir tabaka oluşturup kafamızın nispeten yansıtıcı bir görünüm kazanmasına neden oluyor.
Yapılan araştırmalar, kafamızdaki yağ bezlerinin erken saç dökülmesi sorunlarına da yol açabileceğini ileri sürüyor.
https://www.sciencefocus.com/the-human-body/why-are-bald-heads-so-shiny-when-the-skin-elsewhere-on-your-body-isnt/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Kil koklerindeki yag bezleri de calismasi cok ilginc sanirim sadece sac icin degilmis cildi de koruyor bu olusan yag tabakasi . Gorsel olarak dikkat cekebilir siritabilir ama insan vucudunun savunma mekanizlarindan biri dert etmemek dogal karsilamak gerek :) .
her habere serzenişte bulunan arkadaşlara şunu sormak lazım mademki donanım konusuna çok hassasınız ozaman niye aldığınız bir elektronik alet, otomobiliniz vs arızalandığında yetkili servis tarafından mağdur edildiğinizde neden koşup ilk gelip buraya şikayet etmek aklınıza geliyor burası şikayet sitesi mi? hadi bakalım :)
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
34870 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
kellik, saç dökülmesi ve