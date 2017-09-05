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Sahte çantaları tespit eden cihaz geliştirildi

Entrupy isimli cihaz, lüks çantaların sahte olup olmadığını yüzde 98 doğrulukla tespit edebiliyor. New York merkezli bir startup projesi olan Entrupy'nin 160 adet müşterisi bulunuyor.
1 yıl
2,6b
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5
Diğer Bilim ve Teknoloji
Yusuf Akbaş
Yazar
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Sahte çantaları tespit eden cihaz geliştirildi
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Lüks çanta satışlarında yaşanan sahtekârlığın önüne geçmek adına yüzde 98 doğrulukla ölçüm yapabilen "sahte çanta tespit cihazı" geliştirildi.

Müşteriler lüks ürünler satın alırken orijinal olup olmadığı konusunda endişe yaşıyor. Yaşadıkları kafa karışıklığı sonucu satın almaktan vazgeçebiliyor. Lüks ürün üreticileri de bu dertten yakınıyor. Entrupy isimli teknoloji, bu kafa karışıklığının önüne geçmek istiyor.

Sahte çantaları tespit edebilmek için uzun yıllar gereken deneyim gerekiyor. Deri damarları ve dikiş hataları incelenerek orijinali ile kıyas yapılıyor. Detaylı incelemenin ardından sahte veya orijinal olup olmadığına yönelik varsayımda bulunuluyor.

Şimdilik 11 Adet Markanın Ürünlerini Tespit Edebiliyor

New York merkezli startup projesi olan Entrupy, bu incelemeleri teknolojinin yardımıyla yapıyor. El boyutlarındaki taşınabilir bir dijital mikroskop ile mobil uygulama entegrasyonu sayesinde ürünün orijinalliğini tespit ediyor. Aralarında Chanel, Gucci ve Louis Vuitton’un da bulunduğu 11 markanın ürünlerini yüzde 98 doğruluk oranında taklit olup olmadığını ayırt ediyor.

İkinci el satışı yapan mağazalar, sahte ürünleri tespit etmek için bu konuda uzman kişileri çalıştırıyor. Ancak bu yöntem büyük boyuttaki işletmeler için çözüm sağlamıyor.

Entrupy, görüntü işleme alanında önemli isimlerden ve Facebook yapay zeka araştırma ekibi direktörü Yann LeCun ile çalışıyor. Yatırımcı Srinivasan da sistemi geliştirenler arasında. Şuanda 160 işletme ile anlaşılmış durumda. Bu işletmelerden yapılan satın alımlarda çantalar Entrupy tarafından inceleniyor ve orijinalliğinden emin olunduktan sonra satılıyor.

Entrupy için 300 dolar giriş ücreti ve aylık 100 dolar kira ücreti isteniyor. Sektörde dönen ürünlerin yüksek fiyat etiketini göz önüne alırsak gayet iyi bir fiyat. Zira ürün tespiti için kiralanan uzmanlar, çok daha yüksek ücret talep ediyor.


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Kefelon 1 yıl en beğenilen
Sahte olduğunu anlamak için bu cihaza ihtiyaç duyulduğuna göre orjinaliyle birebir üretiliyor demek ki
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alemburda34 1 yıl
Artik cinli kardeslerimizden cihazin kopyasini bekliyoruz
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NowOrN3wer 1 yıl
Geri kalan %2 hatamı yoksa çokmu orijinal çakma olmuş onlar merak ettim
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Kefelon 1 yıl en beğenilen
Sahte olduğunu anlamak için bu cihaza ihtiyaç duyulduğuna göre orjinaliyle birebir üretiliyor demek ki
1 Yanıt Yanıtla +14
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ardicli2000 1 yıl Kefelon
Kefelon
Sahte olduğunu anlamak için bu cihaza ihtiyaç duyulduğuna göre orjinaliyle birebir üretiliyor demek ki


Bir ara LV bir türk firmasını çantalatının sahtesini üretetek kalitesine gölge düşürdüğünü iddia ederek dava açmıştı.

Bilirkişi raporunda iki çanta aradında kalite farkı olmadığını ortaya koymuştu.


Zaten haberde de ne kadar ince incelendiği yazıyor. Demek ki sahteleri de kaliteli. Alıcan geçecen
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alemburda34 1 yıl
Artik cinli kardeslerimizden cihazin kopyasini bekliyoruz
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LambayaFunfDe 1 yıl alemburda34
alemburda34

Artik cinli kardeslerimizden cihazin kopyasini bekliyoruz


sahte sahte çanta ayırt etme cihazı
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