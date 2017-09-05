Sahte çantaları tespit eden cihaz geliştirildi

Tam Boyutta Gör

Lüks çanta satışlarında yaşanan sahtekârlığın önüne geçmek adına yüzde 98 doğrulukla ölçüm yapabilen "sahte çanta tespit cihazı" geliştirildi.

Müşteriler lüks ürünler satın alırken orijinal olup olmadığı konusunda endişe yaşıyor. Yaşadıkları kafa karışıklığı sonucu satın almaktan vazgeçebiliyor. Lüks ürün üreticileri de bu dertten yakınıyor. Entrupy isimli teknoloji, bu kafa karışıklığının önüne geçmek istiyor.

Sahte çantaları tespit edebilmek için uzun yıllar gereken deneyim gerekiyor. Deri damarları ve dikiş hataları incelenerek orijinali ile kıyas yapılıyor. Detaylı incelemenin ardından sahte veya orijinal olup olmadığına yönelik varsayımda bulunuluyor.

Şimdilik 11 Adet Markanın Ürünlerini Tespit Edebiliyor

New York merkezli startup projesi olan Entrupy, bu incelemeleri teknolojinin yardımıyla yapıyor. El boyutlarındaki taşınabilir bir dijital mikroskop ile mobil uygulama entegrasyonu sayesinde ürünün orijinalliğini tespit ediyor. Aralarında Chanel, Gucci ve Louis Vuitton’un da bulunduğu 11 markanın ürünlerini yüzde 98 doğruluk oranında taklit olup olmadığını ayırt ediyor.

İkinci el satışı yapan mağazalar, sahte ürünleri tespit etmek için bu konuda uzman kişileri çalıştırıyor. Ancak bu yöntem büyük boyuttaki işletmeler için çözüm sağlamıyor.

Entrupy, görüntü işleme alanında önemli isimlerden ve Facebook yapay zeka araştırma ekibi direktörü Yann LeCun ile çalışıyor. Yatırımcı Srinivasan da sistemi geliştirenler arasında. Şuanda 160 işletme ile anlaşılmış durumda. Bu işletmelerden yapılan satın alımlarda çantalar Entrupy tarafından inceleniyor ve orijinalliğinden emin olunduktan sonra satılıyor.

Entrupy için 300 dolar giriş ücreti ve aylık 100 dolar kira ücreti isteniyor. Sektörde dönen ürünlerin yüksek fiyat etiketini göz önüne alırsak gayet iyi bir fiyat. Zira ürün tespiti için kiralanan uzmanlar, çok daha yüksek ücret talep ediyor.