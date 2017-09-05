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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden şirket içi gizlilik kararı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi; çalışanların iş yerindeki yazışmalarını korunması adına önemli bir karar aldı. Mahkemeye göre çalışanlara, yazışmaların gizliliği ile ilgili açıklamalar yapılmalı.
1 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden şirket içi gizlilik kararı
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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde görülmekte olan bir davada bugün, iş yerindeki yazışmaların korunması ile ilgili önemli bir karar alındı. Yaklaşık 10 yıl önce Romanya'da yaşanan bir olay sonucunda AİHM'ye başvuran Bogdan Barbelascu davasında alınan karar uyarınca şirketler çalışanların iş yerindeki yazışmalarını korumakla yükümlü. Dahası herhangi bir sebepten ötürü yazışmalar takip edilecek olsa bile bu durum çalışanlara bildirilmeli. 


Şirketler Yazışmaların Gizliliği Korumakla Yükümlü

10 yıl önce çalıştığı şirket tarafından, şirket için kullanılan mesajlaşma hizmetini kişisel amaçlarda kullandığı gerekçesiyle kovulan Barbelascu olayı Romen mahkemelerine taşımıştı. Şirket; Barbelascu'nun yalnızca mesleki amaçlar için kullanacağını söylediği Yahoo Messenger hesabını, erkek kardeşi ve nişanlısı ile konuşmak için kullandığını ileri sürmüş ve yazışmaları mahkemeye sunmuştu. Mahkeme de şirketin delillerini haklı bularak Barbelascu aleyhine karar verince Barbelascu AİHM'ye başvurmuştu. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin "Özel ve aile hayatına saygı" başlıklı 8. maddesinin ihlal edildiğini ileri süren Barbelascu, hem kendisi hem de diğer çalışanlar adına önemli bir karar alınmasını sağladı. 


Strazburg'daki mahkeme; şirketlerin, çalışanlara önceden haber vermeksizin onlara ait yazışmaları kesinlikle izleyemeyeceklerini dile getirirken Romanyalı hakimlerin Barbelascu'nun özel hayatını ve yazışmalarını koruyamadığına 11'e 6 çoğunlukla karar verdi. Kararda ayrıca işveren tarafından çalışana verilen talimatların "iş yerindeki özel sosyal hayatı sıfıra indirmediği" belirtilirken yazışmaların mahremiyetine saygı gösterme yükümlülüğün her ne olursa olsun devam edeceğinin altı çizildi. 


Mahkeme tarafından alınan karar somut olaya özgü olsa da benzer dosyaların mahkeme önüne gelmesi halinde mahkeme bu karara atıfta bulunabilecek. Böylece Avrupa'daki çalışanların iş yerindeki iletişimlerinin kötü amaçla takip edilmesi önlenebilir ve çalışanların iletişim haklarıyla ilgili yeni düzenlemeler yapılabilir.


http://www.reuters.com/article/us-privacy-emails-echr/european-court-rules-companies-must-tell-employees-of-email-checks-idUSKCN1BG0YA Yorum Yaz
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ÖzdalDoğru 1 yıl
Paralı kölelik düzeni devam ediyor. AİHM de olmasa iyice yandık.
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