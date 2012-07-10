Samsung 550P Dizüstü Bilgisayar video inceleme "Masaüstü Bilgisayarınızı Emekliye Ayırma Vakti Geldi!"

Genel Yayın Yönetmeni
Samsung 550P, Intel'in yeni nesil Ivy Bridge Core i7 3610QM işlemcisinden aldığı gücü Nvidia'nın mobil oyun canavarı Geforce 650M ile birleştirerek hem ofis hem de oyun konusunda tatminkar performans vaat ediyor. Bakalım teknik özellikleriyle göz dolduran bu dizüstü bilgisayar beklentilerimizi karşılayabilecek mi?
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15" bir mönitör için 1600x900 bence gayet iyi bir çözünürlük. şu an kullandığım notebook'un çözünürlüğü 1920x1080 ve bazı durumlarda ikonlar falan çok küçük kalabiliyor. keskin gözlere sahip kişiler için bu durum problem olmayacaktır ama benim için sıkıntı olabiliyor.
ben notebook'un batarya performansını çok merak ediyordum ama incelemede bu konuya hiç değiinlmemiş malesef. çok önemli bir konunun atlandığını düşünüyorum. şu anki notebook'umun bataryası en iyi şartlarda 50 dakika falan dayanıyor ki elektriğe bağlayamacağım yerlerde cihazı açmaya korkar oldum. samsung'un, en azında aşırı güç tüketimi gerektirmeyen sıradan kullanımlarda batarya süresi test edilse idi çok iyi olurdu.