Samsung 550P Dizüstü Bilgisayar video inceleme "Masaüstü Bilgisayarınızı Emekliye Ayırma Vakti Geldi!"

Samsung 550P, Intel'in yeni nesil Ivy Bridge Core i7 3610QM işlemcisinden aldığı gücü Nvidia'nın mobil oyun canavarı Geforce 650M ile birleştirerek hem ofis hem de oyun konusunda tatminkar performans vaat ediyor. Bakalım teknik özellikleriyle göz dolduran bu dizüstü bilgisayar beklentilerimizi karşılayabilecek mi?

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.