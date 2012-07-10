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Samsung 550P Dizüstü Bilgisayar video inceleme "Masaüstü Bilgisayarınızı Emekliye Ayırma Vakti Geldi!"

6 yıl
47,7b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Samsung 550P, Intel'in yeni nesil Ivy Bridge Core i7 3610QM işlemcisinden aldığı gücü Nvidia'nın mobil oyun canavarı Geforce 650M ile birleştirerek hem ofis hem de oyun konusunda tatminkar performans vaat ediyor. Bakalım teknik özellikleriyle göz dolduran bu dizüstü bilgisayar beklentilerimizi karşılayabilecek mi?
 

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profiteroldoktor 6 yıl en beğenilen
Mesut Abi "Merhaba Ben Mesut Çevik" Diyerek Girdi. Erdi Abi Sadece Baktı İçimde Kaldı En Azından Adını Soyadını Söyle be Adam :)
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TRojka 6 yıl
Masaüstü masaüstü, dizüstü dizüstü kalsın. Herkes kendi işini yapsın.
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hece_he 6 yıl
inceleme için teşekkürler.

15" bir mönitör için 1600x900 bence gayet iyi bir çözünürlük. şu an kullandığım notebook'un çözünürlüğü 1920x1080 ve bazı durumlarda ikonlar falan çok küçük kalabiliyor. keskin gözlere sahip kişiler için bu durum problem olmayacaktır ama benim için sıkıntı olabiliyor.

ben notebook'un batarya performansını çok merak ediyordum ama incelemede bu konuya hiç değiinlmemiş malesef. çok önemli bir konunun atlandığını düşünüyorum. şu anki notebook'umun bataryası en iyi şartlarda 50 dakika falan dayanıyor ki elektriğe bağlayamacağım yerlerde cihazı açmaya korkar oldum. samsung'un, en azında aşırı güç tüketimi gerektirmeyen sıradan kullanımlarda batarya süresi test edilse idi çok iyi olurdu.
inceleme için teşekkürler.15" bir mönitör için 1600x900 bence gayet iyi bir çözünürlük. şu an kullandığım notebook'un çözünürlüğü 1920x1080 ve bazı d...
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2 Avatar Avatar
DallasPage 6 yıl
Çok cahilsiniz arkadaşlar. Fullhd ye niye takılıyorsunuz? Full hd olunca iğrenç bir görüntüye yol açıyor 15.6 inch ekranlar. Gerek monster gerekse asus n56larda gördüğüm üzere yazıları okuyamayacağım bir full hd yi neyleyeyim ben? 15.6 İNCH ekranın en iyi çözünürlüğü 1600x900 dür. Aletin ses sistemi mükemmel kesinlikle tatmin ediciden daha yüksek bir kavram olan muazzamın tam karşılığıdır...
Kasa kalitesinde işçilik konuşmuş hiçte elimizde kalcakmış gibi falan da değil ne kadar saçma olmuş bu seferki inceleme böyle... Kasa tam anlamıyla kaliteli arkadaşlar.
Sunulan donanım 2.5 milyarlık bir donanım değilki kasa dandik olsun... Kasaya ve ekrana önem verildiği için bilgisayar pahalı. Emsali lenovo, ve msi bu fiyata gtx660 m sunuyorlar yada 670m sunan monsterda aynı çünkü kalitesiz kasalara ve ekranlara sahipler ver babacım kalitesiz panele fullhd desteği sonra kullanıcı yazıya dürbünle baksın...
Anlamıyorsanız yanyana incelemediyseniz yorum yapmayın.
Klavyenin tuşlarına bastığınızda dandik plastik sesi duymak ya da itici bir laptopla yıllarınızı geçirmek istemiyorsanız siz kesinlikle bir SAMSUNG kullanıcısı olmalısınız Çünkü başka opsiyonunuz yok bu sene...
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eesph 6 yıl
samsung a pek ilgi yok gibi :)
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By_RIDVAN 6 yıl
İşte DH'nin farkı bu inceleme için çoook teşekkürler.
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#etiket 6 yıl
Oyun oynayan, sürekli ekran kartı güncelleyen biri olmayanlar için masaüstünün yerini alabilecek güzel bir çözüm sunmuş Samsung.
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Guest-C6BBFF977 6 yıl
Orta segmentin en iyi laptoplarından biri..
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jovanovic 6 yıl
Mısırları aldık bekliyoruz tartışmayı.
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teramit 6 yıl
gtx 660m ekran kartı iyi laptopta bulunmalı
ışıklı klavye şart
17 " altı ekran laptop için artık az
full hd filmler ve oyun için lazım
hadi ssd için erken
16gb ram pro çizim için lazım
bunlarda anca alienware yada monsterda var samsungda ilerlesin güzel olur..
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eesph 6 yıl
Asus N56VZ S4037V: 750gb-7200rpm, 1920x1080 full HD!!!


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CoreXXX 6 yıl
oyuncu iseniz elbette masaüstü. o daracık klavyede oyun oynanmaz . hadi harici klavye takdınız diyelim ya ısınma sorunları. süper soğutmalı desktop pc bile 3 4 saat oyunda baya bir ısınırken bu kadar dar alaana sığdırılıan cupu soğutususu ve akran kartı soğutucusu nasıl soğutacak
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ßy Emre 6 yıl
inceleme için teşekkürler.
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Prequel 6 yıl
Q9400, 4GB 1066 RAM ve GTX 560 Ti'lı masaüstü bilgisayarımdan 3DMark'a göre 2 kat yavaş görünüyor. Masaüstümü değiştirme düşüncem yok ama son sistem olmayan bir masaüstünden bile bu kadar geriyse emekliye ayırma konusu ne kadar gerçekçi siz düşünün...
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tarkowskitat 6 yıl
Eksik bilgiler için haklısınız yer versek çok daha iyi olurdu.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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AnGets 6 yıl
Çok iyi bir notebook olduğu su götürmez bir gerçek..

Yalnız F/P ürünleri olarak her zaman HP ler en önde geliyor.. Bilişim uzmanı olarak sormak istediğim neden HP DV7 veya DV6 modelleri hiç incelemeye alınmaz..İyisiyle, kötüsüyle mutlaka inceleme yapılmalı diye düşünüyorum..

Mesela 17.3" ekranlı şu model..
HP DV7-6C00ET
bimeks.com.tr/...

Veya küçük kardeşi..15.6"
HP DV6-6C04ET
vatanbilgisayar.com/...
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Secteria 6 yıl
İnceleme İçin Teşekkürler
550p tambi Canavar Olmuş Ve ekran Çözünürlüğü düşük diyen arkadaşlara benim laptop full hd fakat ıkonlar yazılar okadar küçükki görmek zorlaşıyor oyunlar fılımler derseniz full hd ıster hepımızın gönlü ama 1600 hem ideal görünüş hemde yüksek Performans Sağlıyacaktır Teşekkürler D.H
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