Samsung 840 EVO 750GB SSD video inceleme "Yüksek kapasite, dikkat çekici performans"

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Samsung'un hem yüksek depolama kapasitesi hem de Turbo Write ve Rapid teknolojilerinin sağladığı dikkat çekici performansıyla öne çıkan 840 EVO 750GB SSD depolama sürücüsü test masamızda. Samsung'un kendi geliştirdiği kontrolcüye ve 19nm TLC NAND Flash bellek yongalarına sahip olan sürücünün detayları ve test sonuçları Erdi Özüağ ve Ender Yıldız'ın yorumlarıyla video incelememizde.
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Vatan'dan 270 liraya 120 GB modelini aldım 2 hafta önce, çok memnunum. Hackintosh yüklü olmasa Corsair Force GT 120'm ile hız karşılaştırması isterdim ama Mac yüklü sistemi Magician test edemiyor.
http://ssdboss.com sitesi de elinizin altında bulunsun arkadaşlar.
Bu arada Black Friday dolayısıyla 120 GB olanları ABD'de 75 dolara kadar düştü bazı yerlerde. İmkanı olanlara süper fırsat.