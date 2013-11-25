Samsung 840 EVO 750GB SSD video inceleme "Yüksek kapasite, dikkat çekici performans"

Samsung'un hem yüksek depolama kapasitesi hem de Turbo Write ve Rapid teknolojilerinin sağladığı dikkat çekici performansıyla öne çıkan 840 EVO 750GB SSD depolama sürücüsü test masamızda. Samsung'un kendi geliştirdiği kontrolcüye ve 19nm TLC NAND Flash bellek yongalarına sahip olan sürücünün detayları ve test sonuçları Erdi Özüağ ve Ender Yıldız'ın yorumlarıyla video incelememizde.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.