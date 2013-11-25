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Samsung 840 EVO 750GB SSD video inceleme "Yüksek kapasite, dikkat çekici performans"

6 yıl
7,5b
1
HDD / SSD
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung'un hem yüksek depolama kapasitesi hem de Turbo Write ve Rapid teknolojilerinin sağladığı dikkat çekici performansıyla öne çıkan 840 EVO 750GB SSD depolama sürücüsü test masamızda. Samsung'un kendi geliştirdiği kontrolcüye ve 19nm TLC NAND Flash bellek yongalarına sahip olan sürücünün detayları ve test sonuçları Erdi Özüağ ve Ender Yıldız'ın yorumlarıyla video incelememizde.
 
 

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Fx_57,5 6 yıl en beğenilen
biz o paraya bilgisayar alıyoruz.
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Xagdas 6 yıl
Ne yazıkki Samsung Magician programından hiç bahsetmediniz. İşletim sisteminin ssd için optimizasyonu ve benchmark uygulaması ile son derece güzel ve kolay bir program. USB bellekler ve harici hdd'ler dahil sistemdeki tüm depolama sürücülerini test edebiliyor.

Vatan'dan 270 liraya 120 GB modelini aldım 2 hafta önce, çok memnunum. Hackintosh yüklü olmasa Corsair Force GT 120'm ile hız karşılaştırması isterdim ama Mac yüklü sistemi Magician test edemiyor.

http://ssdboss.com sitesi de elinizin altında bulunsun arkadaşlar.

Bu arada Black Friday dolayısıyla 120 GB olanları ABD'de 75 dolara kadar düştü bazı yerlerde. İmkanı olanlara süper fırsat.


Ne yazıkki Samsung Magician programından hiç bahsetmediniz. İşletim sisteminin ssd için optimizasyonu ve benchmark uygulaması ile son derece güzel ve kolay bir...
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selahattın ısık 6 yıl
"Yüksek kapasite, dikkat çekici performans, ÇOK YÜKSEK FİYAT"
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DH Misafiri 5 yıl
hepsiburada dan sipariş ettikten 1 gün sonra elimde oldu. Ürünün dayanıklılığından çok hızı yani performansı ile ilgilendim. GB başına maliyet olarak baktığınızda fiyatı uygun. Performansı harika diyebileceğim kadar iyi.
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Akstrev 6 yıl
TsL yongalı ssd sürücüleri ya bilmeden videoda değerlendirdiniz yada bir taraflılık söz konusu.
Neden böyle dedim?
Kullanılan tsl yongalı sistem 100 tb yazma sonrası %20 gibi seviyeye kadar, yani %80 nant yongalarındaki ölüme kadar neden oluyorken, 5 yıl boyunca günde 20gb yazma demeniz çok saçma.
corsair notron ssd ise 100 tb yazmada 0 yonga ölümüne sebep oluyorken, asıl dikkate değer ssd o mu, notron mu sorarım size?
Ayrıca, samsung'un ssd stabilitesini gösteren programının da yanlış değerler gösterdiğinden haberiniz var mı bilmiyuorum. SSD ömrünü ve ne kadar yongalarda eskime olduğunu hatalı gösteren bir yazılımdır kendileri.
TSL yongalı çözümler alınmaz. TSL ile MSL teknolojisi ile üretilen ssd sürücüler arasında ömür bakımından neredeyse 5 kat fark varken, neden bir kaç tl için tsl alıp kendimi rezil edeyim.
UNutmadan, ssd sürekli değiştirilmesi gereken bir şey değil. Ondanki erişim süresini benim diyen baba yiğit farklı ssd sürücü aldığında anlayamaz. Yazma sürelerindeki farkları anlar desem de, çoğu ev kullanıcısı sen ben gibi psikopat değil.
Kötü ssd modelleri de yok değil. Bunların da başında sandisk extreme gelir. Ben aldım ve bin pişmanım. SSD sürücüsü bu kadar mı geç erişim süresine sahip olur?
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MDK 6 yıl
Xagdas
Ne yazıkki Samsung Magician programından hiç bahsetmediniz. İşletim sisteminin ssd için optimizasyonu ve benchmark uygulaması ile son derece güzel ve kolay bir program. USB bellekler ve harici hddler dahil sistemdeki tüm depolama sürücülerini test edebiliyor. Vatandan 270 liraya 120 GB modelini aldım 2 hafta önce, çok memnunum. Hackintosh yüklü olmasa Corsair Force GT 120m ile hız karşılaştırması isterdim ama Mac yüklü sistemi Magician test edemiyor. http://ssdboss.com sitesi de elinizin altında bulunsun arkadaşlar. Bu arada Holly White Friday dolayısıyla 120 GB olanları ABDde 75 dolara kadar düştü bazı yerlerde. İmkanı olanlara süper fırsat.



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bwhiteshark 6 yıl
Kocaman adamlar ufacık cihazların peşindeyiz
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seven44 6 yıl
güzel inceleme olmuş.
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zafercap 6 yıl
1 Tb olan modelini satıyorum yokmu alan :)
forum.donanimhaber.com/...
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WB 6 yıl
120gb kullaniyorum 10 numara 5 yildiz, sistem ve programlari yuklemek icin ideal, arsiv icin mekanik hdd ler ev kullanicisi icin yeterli bosuna bu parayi vermeyin
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zeki-adam 6 yıl
Dolu dolu bir inceleme olmuş, teşekkürler..
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OldGamers86 6 yıl
Fiyatlar uçuk hakkaten.
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emre350z 6 yıl
Keşke şu testleri günlük kullanımlarda yaptığımız işlemler üzerinde yapsaydınız. Örnek olarak sistem açılış hızı, program açılış süreleri oyunlardaki yükleme süreleri vb gibi. Lakin bu test sonuçlarını herkes anlamayabilir.
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oray 6 yıl
dikkat cekici performans ne demek? :) en iyi performans degil ama performansi fena degil falan mi demek?
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