Samsung Galaxy A80 ve OnePlus 7 geliyor | Mobilite

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Mobilite'nin yeni bölümü her zaman olduğu gibi yine dopdolu. Mesut Çevik ve Erdi Özüağ, Samsung Galaxy A80 ve OnePlus 7 ile birlikte gündemdeki diğer gelişmeleri yorumluyorlar.
Mobil dünyanın nabzını tutan Mobilite'nin yeni bölümü her zaman olduğu gibi yine dopdolu. Mesut Çevik ve Erdi Özüağ tanıtımı yeni yapılan Samsung Galaxy A80, yakında lanse edilecek OnePlus 7 ve gündemdeki diğer konuları yorumluyorlar.
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