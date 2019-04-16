Samsung Galaxy A80 ve OnePlus 7 geliyor | Mobilite

Mobilite'nin yeni bölümü her zaman olduğu gibi yine dopdolu. Mesut Çevik ve Erdi Özüağ, Samsung Galaxy A80 ve OnePlus 7 ile birlikte gündemdeki diğer gelişmeleri yorumluyorlar.

Mobil dünyanın nabzını tutan Mobilite'nin yeni bölümü her zaman olduğu gibi yine dopdolu. Mesut Çevik ve Erdi Özüağ tanıtımı yeni yapılan Samsung Galaxy A80, yakında lanse edilecek OnePlus 7 ve gündemdeki diğer konuları yorumluyorlar.

Yayın akışı:



Samsung Mobile CEO'su Dj Koh: Önümüzdeki 10 yıl, akıllı telefon pazarının lideri kalacağız

Huawei, Apple'a 5G modem satmak istiyor

Oppo Reno ailesinin lansmanı önümüzdeki günlerde yapılacak

OnePlus 7 ve OnePlus 7 Pro modellerinin tasarımı ve tanıtım tarihi ortaya çıktı

Huawei CEO'su: Önümüzdeki sene içinde Huawei'yi dünyada 1, Honor'u 4 numara yapacağız

Huawei P30 Pro'nun yakınlaştırma özelliği mahremiyet konusunda tartışmalara sebep oluyor

Samsung Galaxy A80 tanıtıldı: Hem kızaklı hem de dönebilen yapıda kamera

Samsung Galaxy A70'in çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu

00:08 Samsung Mobile CEO'su Dj Koh: Önümüzdeki 10 yıl, akıllı telefon pazarının lideri kalacağız 02:58 Huawei, Apple'a 5G modem satmak istiyor 05:37 Oppo Reno ailesinin lansmanı önümüzdeki günlerde yapılacak 07:21 OnePlus 7 ve OnePlus 7 Pro modellerinin tasarımı ve tanıtım tarihi ortaya çıktı 10:38 Huawei CEO'su: Önümüzdeki sene içinde Huawei'yi dünyada 1, Honor'u 4 numara yapacağız 15:57 Huawei P30 Pro'nun yakınlaştırma özelliği mahremiyet konusunda tartışmalara sebep oluyor 19:11 Samsung Galaxy A80 tanıtıldı: Hem kızaklı hem de dönebilen yapıda kamera 22:52 Samsung Galaxy A70'in çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu