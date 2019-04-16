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Samsung Galaxy A80 ve OnePlus 7 geliyor | Mobilite

1 ay
6b
1
Mobilite
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Mobilite'nin yeni bölümü her zaman olduğu gibi yine dopdolu. Mesut Çevik ve Erdi Özüağ, Samsung Galaxy A80 ve OnePlus 7 ile birlikte gündemdeki diğer gelişmeleri yorumluyorlar.
Mobil dünyanın nabzını tutan Mobilite'nin yeni bölümü her zaman olduğu gibi yine dopdolu. Mesut Çevik ve Erdi Özüağ tanıtımı yeni yapılan Samsung Galaxy A80, yakında lanse edilecek OnePlus 7 ve gündemdeki diğer konuları yorumluyorlar. 
Yayın akışı:

00:08 Samsung Mobile CEO'su Dj Koh: Önümüzdeki 10 yıl, akıllı telefon pazarının lideri kalacağız
02:58 Huawei, Apple'a 5G modem satmak istiyor
05:37 Oppo Reno ailesinin lansmanı önümüzdeki günlerde yapılacak
07:21 OnePlus 7 ve OnePlus 7 Pro modellerinin tasarımı ve tanıtım tarihi ortaya çıktı
10:38 Huawei CEO'su: Önümüzdeki sene içinde Huawei'yi dünyada 1, Honor'u 4 numara yapacağız
15:57 Huawei P30 Pro'nun yakınlaştırma özelliği mahremiyet konusunda tartışmalara sebep oluyor
19:11 Samsung Galaxy A80 tanıtıldı: Hem kızaklı hem de dönebilen yapıda kamera
22:52 Samsung Galaxy A70'in çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu
 

Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 1 ay
A80 mi üste 100 dolar bile olsa verir oneplus 7 pro alırım dün yani 17 Nisan 2019 itibariyle oneplus 3t'ye android 9 pie geldi kurdum şuan arkadaşımda note 9 var karşılaştırdık 3t belli başlı uygulamarı daha hızlı açıyor geri kaldığı hiç bir tarafı yokken yaklaşık 2.5 senedir kullanıyorum hızı ve performansında hala Samsung dan üstünken neden Samsung alayım ki ha dersler a80 al üste 3 binalara verelim satmamak için şart koşmazlarsa olur alırım s10 plus için 5 bin lira istetim aşağı kabul etmem.
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DH Misafiri 1 ay
Mesut abi A80 için duyduğun heyecan ve görüşlerin tamamına katılıyorum eğer 4000 TL bandında çıkarsa ülkemizde satış rekoru kıracağını düşünüyorum umarım doğru bir fiyatlandırma ile satışa çıkar telefon ihtiyacım var A80 de ciddi aday.Katlanabilen telefondan ziyade inovasyon olarak nokta atışı yaptı Samsung umarım kamera mekanizması sağlamdır ilerleyen zamanlarda sorun çıkarmaz kaliteli içeriklerinizin devamını dileriz teşekkürler...
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White Water 1 ay
YouTube'da yok eklemeyi mi unuttunuz?
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