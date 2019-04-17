Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Samsung Galaxy Fold elimizde: Katlanabilen telefonu test ettik

1 ay
9,4b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Samsung'un merakla beklenen katlanabilen telefonu Galaxy Fold elimizde. Bu videoda detaylı bir değerlendirmesini yapıyor, performansını test ediyor, tasarımını yorumluyor, kamerasıyla çekim yapıyoruz.
Samsung'un uzun süredir merakla beklenen katlanabilir telefonu Galaxy Fold elimizde. Bu videoda Galaxy Fold'un tüm detaylarını mercek alıyor, nasıl katlandığından tasarımına, performansından kamerasına kadar her detayını gösteriyor ve test ediyoruz. İşte Samsung Galaxy Fold hakkında tüm merak edilenler. 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
saameet_06 1 ay en beğenilen
Sigara Tabakası gibi olmuş.
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
barthobel 1 ay
Allah aşkına her videonun altına yazıyorum lütfen arkandan süvariler kovalıyormuşcasına konuşma yada 5 daika sonra öleceğimde anlatamayacağım korkusuyla konuşma az yavaş yav yavaş içerik güzel ama dinlemesi yeminle ızdırap
Allah aşkına her videonun altına yazıyorum lütfen arkandan süvariler kovalıyormuşcasına konuşma yada 5 daika sonra öleceğimde anlatamayacağım korkusuyla konuşma...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 1 ay
Bu telefonda tek işe yarar kısmı sanpdragon işlemci yani attığı fiyatı değil bin lira versin alayım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 1 ay
bunlar ilk modeller tabi ki belli başlı fiziksel ve teknik sorunlar olucak.ama zamanla daha sorunsuz cihazlar gelicektir.bence önümüzde ki yıllarda telefonlarda kırılma noktası katlanabilir cihazlar üzerine olacak.bekleyip görelim bakalım
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 1 ay
Arka kamera küçük ekranın üstüne yatay konumla gelmeli ayrıca o kamera kapı menteşesi gibi yukarı dönüp iki farklı açıda çalışmalı içeride ki çentik gitmeli hatta samsung çentik için kim fikir verdi ise onu kovmalı ayrıca note gibi kalem eklemeli cihaza ancak alınabilir olur...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fameka 1 ay
Bana bu cihaz son kullanıcı için yapıulmış bir cihaz gibi gelmedi.Sanki prototip cihaz gibi.Bence Tasarımı çok kaba.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tensi 1 ay
Bunlar cok kullanissiz. Tek elle kullanmak zaten imkansiz. Sharp ve Motorola dikey katlanir telefon uzerinde calisiyorlar. Tutarsa onlarinki tutar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
QuexSeeL 1 ay
theverge.com/...
Samsung için yeni bir Note 7 dönemi geliyor gibi. İkinci günden ekranı pert olanlarla kaynıyor ortalık.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Akbaba89 1 ay
İnceleme için teşekkürler Erdi bey. Donanım olarak iyi olabilir ama tasarım faciası bir telefon olmuş. Sanki 2 S serisi telefon birleştirilmiş gibi. Katlanır durumda iken ön ekran orantısızlığı göz kanatıcı cinsten. Samsung yarışa geriden başlamış gözüküyor. Huawei'i her ne kadar sevmesem de takdir ettim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
chtsydn 1 ay
Katlanabilir telefonların geleceği yok. En azından bu ve benzeri formlarda.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Flowles 1 ay
Gereksiz bir cihaz pek fazla ilgi göreceğini düşünmüyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ruzgar_ressam 1 ay
Son zamanlarda bu kadar tasarım özürlü bir cihaz görmemiştim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
09:28
Samsung'un katlanabilir ekran avantajı | Tarihten silinen Galaxy modeli
7,3b izlenme · 2 ay
20:14
Samsung Galaxy A8 2018 elimizde: 2900TL'ye neler sunuyor?
15,7b izlenme · 1 yıl
24:27
Xiaomi'nin verdiği sürpriz söz l Mobilite
16,7b izlenme · 1 yıl
07:56
Katlanabilen telefon elimizde
12,9b izlenme · 4 ay
18:53
Huawei P20 Pro ilk inceleme: Kamerada liderlik istiyor
20,1b izlenme · 1 yıl
12:18
Huawei P20 Pro kutudan çıkıyor l Bazı önemli detaylar
16,7b izlenme · 1 yıl
12:19
Oppo Reno ile ilk karşılaşma: Göz alıcı tasarım
8,8b izlenme · 3 hf.
15:20
Samsung Galaxy Note 8 detaylı ön inceleme: Merak edilen her şey!
25,9b izlenme · 1 yıl
44:22
Huawei P20 Pro yorumlarımız l Mobilite
15,7b izlenme · 1 yıl
03:54
Huawei ile konuştuk l P20 Lite'ın fiyatını eleştirdik
22,2b izlenme · 1 yıl
15:46
Huawei Mate X ön inceleme: Hızlı, güzel ve donanımlı
24,9b izlenme · 1 ay
54:06
Mobilite | Başkasının pasaportuna IMEI kaydı yapılamayacak
4,7b izlenme · 1 gün
11:57
Bu kulaklık almaya değer mi? | Beats Studio Wireless 3 inceleme
3,3b izlenme · 2 gün
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
2,1b izlenme · 1 sa. yeni video
05:04
10.000 TL'lik akıllı telefon: Huawei Mate RS'i kullandık
17,1b izlenme · 1 yıl
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
8,9b izlenme · 6 gün
09:17
Samsung'un katlanabilir telefonu burada | Türkiye'den sadece biz katıldık
9b izlenme · 6 ay
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim