Samsung Galaxy Fold elimizde: Katlanabilen telefonu test ettik

Samsung'un merakla beklenen katlanabilen telefonu Galaxy Fold elimizde. Bu videoda detaylı bir değerlendirmesini yapıyor, performansını test ediyor, tasarımını yorumluyor, kamerasıyla çekim yapıyoruz.

Samsung'un uzun süredir merakla beklenen katlanabilir telefonu Galaxy Fold elimizde. Bu videoda Galaxy Fold'un tüm detaylarını mercek alıyor, nasıl katlandığından tasarımına, performansından kamerasına kadar her detayını gösteriyor ve test ediyoruz. İşte Samsung Galaxy Fold hakkında tüm merak edilenler.