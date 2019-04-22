Samsung Galaxy Fold ertelendi | Mobilite

Mobilite'nin yeni bölümü ekranlarınızda. Mesut Çevik ve Erdi Özüağ başta yaşanan sorunlar nedeniyle çıkışı ertelenen Samsung Galaxy Fold olmak üzere gündemdeki gelişmeleri yorumluyorlar.

Mobilite'nin yeni bölümü ekranlarınızda. Mesut Çevik ve Erdi Özüağ mobil dünyada öne çıkan gelişmeleri yorumluyorlar. Bu programın öne çıkan konuları ve yayın akışı şu şekilde;



Samsung Galaxy S10 ailesine gece çekim modu geliyor

Huawei'nin 2019 ilk çeyreğine ait satış rakamları açıklandı

Qualcomm Snapdragon 735 ortaya çıktı

Lenovo Z6 Pro'nun tanıtımı 23 Nisan'da yapılacak

Google Pixel 3a ve 3a XL resmi görselleri yayınlandı

00:04 Samsung'un katlanabilir telefonunun ekranı ilk günden kırıldı 12:00 Samsung Galaxy S10 ailesine gece çekim modu geliyor 13:47 Huawei'nin 2019 ilk çeyreğine ait satış rakamları açıklandı 20:48 Qualcomm Snapdragon 735 ortaya çıktı 23:27 Lenovo Z6 Pro'nun tanıtımı 23 Nisan'da yapılacak 25:33 Google Pixel 3a ve 3a XL resmi görselleri yayınlandı