Samsung Galaxy Fold ertelendi | Mobilite

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Mobilite'nin yeni bölümü ekranlarınızda. Mesut Çevik ve Erdi Özüağ başta yaşanan sorunlar nedeniyle çıkışı ertelenen Samsung Galaxy Fold olmak üzere gündemdeki gelişmeleri yorumluyorlar.
Mobilite'nin yeni bölümü ekranlarınızda. Mesut Çevik ve Erdi Özüağ mobil dünyada öne çıkan gelişmeleri yorumluyorlar. Bu programın öne çıkan konuları ve yayın akışı şu şekilde;
00:04 Samsung'un katlanabilir telefonunun ekranı ilk günden kırıldı
12:00 Samsung Galaxy S10 ailesine gece çekim modu geliyor
13:47 Huawei'nin 2019 ilk çeyreğine ait satış rakamları açıklandı
20:48 Qualcomm Snapdragon 735 ortaya çıktı
23:27 Lenovo Z6 Pro'nun tanıtımı 23 Nisan'da yapılacak
25:33 Google Pixel 3a ve 3a XL resmi görselleri yayınlandı
12:00 Samsung Galaxy S10 ailesine gece çekim modu geliyor
13:47 Huawei'nin 2019 ilk çeyreğine ait satış rakamları açıklandı
20:48 Qualcomm Snapdragon 735 ortaya çıktı
23:27 Lenovo Z6 Pro'nun tanıtımı 23 Nisan'da yapılacak
25:33 Google Pixel 3a ve 3a XL resmi görselleri yayınlandı
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Galaxy Fold ekrani kirilmaz cunku plastik :) Dogru ifade ekran YIRTILDI .
Klasik Samsung yaklasimlari. Galaxy Fold iptal edilecek :)