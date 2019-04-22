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Samsung Galaxy Fold ertelendi | Mobilite

4 hf.
4b
1
Mobilite
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Mobilite'nin yeni bölümü ekranlarınızda. Mesut Çevik ve Erdi Özüağ başta yaşanan sorunlar nedeniyle çıkışı ertelenen Samsung Galaxy Fold olmak üzere gündemdeki gelişmeleri yorumluyorlar.
Mobilite'nin yeni bölümü ekranlarınızda. Mesut Çevik ve Erdi Özüağ mobil dünyada öne çıkan gelişmeleri yorumluyorlar. Bu programın öne çıkan konuları ve yayın akışı şu şekilde;
00:04 Samsung'un katlanabilir telefonunun ekranı ilk günden kırıldı
12:00 Samsung Galaxy S10 ailesine gece çekim modu geliyor
13:47 Huawei'nin 2019 ilk çeyreğine ait satış rakamları açıklandı
20:48 Qualcomm Snapdragon 735 ortaya çıktı
23:27 Lenovo Z6 Pro'nun tanıtımı 23 Nisan'da yapılacak
25:33 Google Pixel 3a ve 3a XL resmi görselleri yayınlandı
 

Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Virtual Reality 4 hf.
LG'nin bükülebilir ekranlarını gördükten sonra katlanabilir telefonlar hikaye diyorum. Katlanabilir telefonlarda aman aman bir mühendislik yok. 2 adet klasik ekranın arasına menteşe koyarak katlanabilir ekran yaptık demişler. Gerçek anlamda katlanabilir ekran teknolojisi bu değil. LG'nin yeni nesil ekran teknolojilerini takip ederseniz, gerçek anlamda bükülebilir ve katlanmaya daha elverişli ekranları görebilirsiniz. Bilimin getirdiği son ekran teknolojisi budur. İki düz ekran arasına menteşe koymak yaratıcılık değildir, bilim hiç değildir. Olsa olsa yıllar önce yapılmış, teknoraflarda bekletilmiş inovatif bir tasarımdır.
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cem650 4 hf.
mesut ile erdi samsung bizi tiye aldı diye ağlamışlar :)))
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asusokan 4 hf.
ilk çıkan örnekleri almam en az 1 2 nesil geçecek ki öyle alırım, kaldı ki böyle uçuk fiyatlar olduğu sürece hiç alınamayacak gibi
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chtsydn 4 hf.
ertelemeyin, komple iptal edin. siz(üretici) de rahatlayın biz de
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dostum kertenkele 4 hf.
Note 7 samsung a normal girdi fold olanı katlanarak girecek sanki. Bu da ellerinde patlarsa iflası yakındır.
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Portraitclub 4 hf.
Mesut abi saçlar da baya uzamış yakında bir video çeksen güzel olur.
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mert1907 4 hf.
Samsung aslında biz böyle bir cihaz yapabiliyoruz demeye getirdi.
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smart1978 4 hf.
Yeni gelisme. GLOBAL olarak ta ertelenmisti yani Cin Ispanya gibi birkac ulkeden ibaret degil.
Galaxy Fold ekrani kirilmaz cunku plastik :) Dogru ifade ekran YIRTILDI .
Klasik Samsung yaklasimlari. Galaxy Fold iptal edilecek :)
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