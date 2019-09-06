Samsung Galaxy Fold geri geldi| Katlanabilen telefon elimizde

Samsung'un katlanabilen ekranlı akıllı telefon modeli dönüyor. Ekranı güçlendirilen ve diğer sorunlarından arındırılan telefon daha iyi yazılım optimizasyonu ve daha iyi kullanım deneyimi vaad ediyor.

Samsung'un katlanabilen akıllı telefon modeli Galaxy Fold aylar önce lanse edilmiş ancak test örneği telefonlar ciddi sorunlar yaşayınca piyasaya çıkmadan toplanmıştı. Şimdi Samsung sorunları aştığını söyleyerek telefonu yeniden piyasaya sürüyor, bizden revize edilen Galaxy Fold'u kullandık, işte detaylar.