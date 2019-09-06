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    Samsung Galaxy Fold geri geldi| Katlanabilen telefon elimizde

    2 hf.
    3,6b
    1
    Cep Telefonları
    Kısa Bağlantı Iframe Kodu
    Erdi Özüağ
    İnceleme, Test ve Analiz Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Samsung'un katlanabilen ekranlı akıllı telefon modeli dönüyor. Ekranı güçlendirilen ve diğer sorunlarından arındırılan telefon daha iyi yazılım optimizasyonu ve daha iyi kullanım deneyimi vaad ediyor.
    Samsung'un katlanabilen akıllı telefon modeli Galaxy Fold aylar önce lanse edilmiş ancak test örneği telefonlar ciddi sorunlar yaşayınca piyasaya çıkmadan toplanmıştı. Şimdi Samsung sorunları aştığını söyleyerek telefonu yeniden piyasaya sürüyor, bizden revize edilen Galaxy Fold'u kullandık, işte detaylar. 


    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Beckonn 2 hf. en beğenilen
    Hükümetin aklında yeni bir soru : bu telefondan 1 telefon vergisi mi, 2 telefon vergisi mi alacağız?
    Yanıtla +21
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    MnTotoro 2 hf.
    Çirkinlik abidesi geri döndü.
    1 Yanıt Yanıtla +16
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    onboardx 2 hf.
    Ortadaki iz icin bile alınmaz
    Yanıtla +13
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    arekamint 1 hf.
    o kadar gereksiz ki anlatamam yani
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    Galaxy. 1 hf. yeni yorumcu
    Beğenmedim
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    astegon 2 hf.
    Ben mi yanlış gördüm. Samsung Klavye yerine Google Klavye mi var artık?
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    zero fear 2 hf.
    Tam bir ucube. İki telefona menteşe takıp birbirine bağlasan aynısı olur zaten bunun ne anlamı var arkadaş
    Samsung buna harcadığı AR-GE masrafını batarya teknolojilerine harcasa daha iyiydi.
    Yanıtla +1
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    al-ozaria 2 hf.
    Katlanabilir akıllı cep telefonu dediğin dikine olur, enine değil bu anca katlanabilir tablet olur. Tablette ölü doğmuş bir cihazdır balondu patladı.
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    Nf 2 hf.
    Mobil sitede video neden otomatik oynar ?!
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    Katalikitci 2 hf.
    Çok reklam yaptılar, acele ettiler. Şimdi pişman olmuşlardır ama iş işten geçti.
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    zero-man 2 hf.
    O kadar reklam izledim video açılmıyor, bu yazıyı da 2 defa yazıyorum ilkini forumdan yanıtla ile yazmıştım hata verdi.
    DH nin biran önce yazılım hatalarını düzeltmesi gerekiyor.

    Reklama gelince çalışan player neden içeriği oynatamıyor?
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    AREryilmaz 1 hf. zero-man
    adblock plus. Yüklüyorsun mevzu bitiyor.
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    TeqilaKİNG 2 hf.
    Çok izi belli oluyo be
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    deathscythe 2 hf.
    gsmarena.com/... Amerika'da bugün açılan ön siparişler yine gün içinde iptal edilmiş , paket sunumu , içeriği vs satış sonrası destek vs gibi konularda güncellemeler olacak falan gibisinden birşeyler demiş samsung ama muhtemelen yine birşeyle pörtledi :D
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